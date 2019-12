Uudenmaankadun toinen kaista avattiin liikenteelle – Helsingissä sattuneen harvinaisen ison putkirikon syytä selvitetään

Helsingin Punavuoressa Uudenmaankadun toinen kaista on avattu jälleen liikenteelle. Tie oli kokonaan suljettuna eilen maanantaina, sillä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä rikkoutui kaukolämpöputki, josta pulppusi tulikuumaa vettä kadulle.

Putkirikko aiheutti maanantaina lämmöntuotannossa ongelmia eri puolilla Helsinkiä ja Uudenmaankatu suljettiin liikenteeltä, koska ei tiedetty kuinka paljon vesi oli vienyt maata asfaltin alta.

– Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä. Katurakenteiden kunto on selvitetty, eikä niissä näytä olevan mitään vikaa. Uudenmaankatu on siis avattu liikenteelle yhden kaistan osalta. Työmaa-alue on siinä toisella kaistalla vielä auki, putkea korjataan, kertoi Helen Oy:n viestintäpäällikkö Seija Uusitalo tiistaiaamuna.

Uusitalon mukaan seuraavien päivien aikana selvinnee se, milloin katu saadaan kokonaan auki liikenteelle.

Tarkkaa syytä putken rikkoutumiselle ei vielä tiedetä, mutta asiaa päästään tutkimaan tarkemmin tänään.

