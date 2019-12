Ylinopeuksissa hurjat erot kameratolpittain: Siuntiossa joka kymmenes hurjastelee, Raumalla Suomen rauhallisimmat kuskit

Ylinopeuksien määrä vaihtelee todella jyrkästi kameratolpittain. Poliisin tilastojen mukaan käryjen määrä vilkkaimmalla tolpalla on yli 300-kertainen verrattuna hiljaisimpaan, kun välähdysmäärät suhteutetaan tolpan ohittaneeseen autoliikenteeseen.

Uudenmaan Siuntiossa, tiellä 51, seisoo peltipoliisi, jonka kohdalla useampi kuin joka kymmenes on tänä vuonna ajanut ylinopeutta. Poliisin tietojen mukaan ylinopeutta ajaneiden autoilijoiden osuus on maan korkein tänä vuonna.

Muita kärkipään välähdyspaikkoja ovat valtatie 9 Liperin Käsämässä, Pohjois-Karjalassa, ja Valtatie 23 Pohjois-Savon Leppävirralla Näätänmaan kameratolpalla.

Seppo Suvela / Yle

Harvimmin kameratolppa on tänä vuonna välähtänyt Raumalla valtatie 12:lla. Kuvia ylinopeudesta on otettu vain 14 kappaletta, kun tolpan on ohittanut lähes 300 000 ajoneuvoa.

Hyvin matala välähdysprosentti on mitattu myös Asikkalan Vääksyssä ja Oulussa.

Vilkas Kehä I lukeutuu myös maan malliteihin ylinopeuksien vähyydellä mitattuna.

Ylinopeudet vähentyneet

Suomalaisten ajamat ylinopeudet ovat vähentyneet jo monta vuotta peräkkäin, kun sakot ja huomautukset suhteutetaan kaikkeen liikennevirtaan. Tänä vuonna päästään taas viime vuotta parempaan tulokseen.

Vielä vuonna 2015 ylinopeutta ajoi noin 13 ajoneuvoa tuhannesta kameran ohittaneesta. Tänä vuonna kamera on välähtänyt vain alle kuudelle autolle tuhannesta.

Seppo Suvela / Yle

Poliisin mukaan kohentunut tilanne johtuu aktiivisesta valvonnasta ja suomalaisten ajotapojen siistiytymisestä.

– Automaattivalvonnan osalta se johtuu varmasti siitä, että nykyiset valvontajaksot, noin 3 500 kilometriä, ovat olleet käytössä monta vuotta ja niitä on valvottu erittäin aktiivisesti. Se näkyy nyt tilastoissa, että ylinopeudet on saatu kohtalaiselle tasolle, sanoo Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisilaitokselta.

Pasterstein arvioi myös, että turvallisuushakuisuus on kasvanyt yhteiskunnassa ja se näkyy myös liikenteessä.

– Ei haluta ottaa samanlaisia riskejä kuin aikaisemmin ja tiedetään, mitä siitä voi seurata. Ja se on hyvä asia. Ajotavat ovat parantuneet. Toivottavasti tämä suuntaus jatkuu edelleen.

710 000 käryä

Ylinopeussakkojen ja huomautusten kokonaismäärä nousee tänä vuonna noin 710 000:een, missä on laskua viime vuoteen yli 80 000. Pasterstein arvelee, että ensi vuonna ylinopeuksien määrä luultavasti pysyy aika samana.

Pääosa tämän vuoden ylinopeuskäryistä (535 000) kirjataan automaattivalvonnan mittauksista. Perinteisen nopeusvalvonnan (konstaapeli ja käsitutka) kautta ylinopeuksia paljastuu noin 175 000 kappaletta eli neljäsosa kaikista.

Seppo Suvela / Yle

Poliisin tolppavalvonnan määrä on nousut muutamassa vuodessa huimasti. Päällä olevan tolpan ohittaa tänä vuonna noin 185 miljoonaa ajoneuvoa, kun niitä 2016 oli 84 miljoonaa.

– Kasvu johtuu osittain siitä, että Kehäteille Helsingissä on tullut automaattivalvontaa viime vuosien aikana. Kun liikennemäärät Kehäteillä ovat suuria, samalla tietysti valvontamittari raksuttaa kiivaasti, Pasterstein selittää.