Pohjoismaisia jännäreitä, isoa scifiä ja hurttia huumoria – katso kattava lista alkuvuoden odotetuista sarjoista

Game of Thrones on ohi ja tulevaan Taru sormusten herrasta -sarjaan on vielä aikaa. Vihdoin olisi aikaa katsoa jotain ihan uutta, mutta mitä?

Huimaako nykyinen tv-sarjojen tarjonta päätäsi? Ei ihme. Pelkästään Yhdysvalloissa tehdään tänä vuonna yli 500 kautta tv-draamaa (siirryt toiseen palveluun).

Erotimme jyvät akanoista ja kaivoimme Suomessa toimivien suoratoistopalvelujen tarjonnasta tärpit, joista löytyy jotain jokaiselle. Mukana on draamaa, komediaa, scifiä, trillereitä ja toimintaa sekä äärimmäisen ajankohtainen kokoelma kotimaisia lyhytelokuvia.

Lue opas, ota hyvä asento ja klikkaa itsesi kanaville.

Näillä vuosi käyntiin

Messiah

Mehdi Dehbi esittää pääosaa Netflixin Messiah-sarjassa.

Uusi vuosi, uusi messias. Netflixin uudessa trillerissä Lähi-itään ilmestyy ihmeitä tekevä muukalainen, joka saa peräänsä niin opetuslapsiksi halajavat kansanjoukot kuin Yhdysvaltain tiedustelupalvelunkin. Homelandin ja lukuisat "Jeesus nykyajassa" -tarinat mieleen tuovan sarjan jännitys tiivistyy kysymykseen siitä, onko kyseessä huijari vai toinen tuleminen?

Messiah-sarjan ensimmäinen kausi on katsottavissa Netflixissä vuoden alusta alkaen. Katso sarjan traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

Hamilton

Ruotsin James Bondin eli Carl Hamiltonin manttelin perii uudessa sarjassa norjalaisnäyttelijä Jakob Oftebro (toinen oikealta).

"Ruotsin James Bond" eli Carl Hamilton tulee jälleen. Jan Guilloun jännitysromaaneihin perustuvassa ison budjetin sarjassa nuori Hamilton palaa CIA:n koulutuksesta keskelle Tukholmassa tapahtuvia terrori-iskuja. Muun muassa Stellan Skarsgårdin, Peter Stormaren ja Mikael Persbrandtin manttelin agentti Hamiltonina perii Jakob Oftebro. Nuorukainen saa rinnalleen kokeneen agentti D.G:n, jota esittää Kurt Wallanderin roolista tunnettu Krister Henriksson.

Hamiltonin kaksi ensimmäistä jaksoa ovat jo nähtävissä C Moressa. Uudet jaksot ilmestyvät palveluun aina keskiviikkoisin. MTV3 esittää sarjaa 18. tammikuuta alkaen. Katso Hamiltonin traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kakarat

Kakarat-draamasarjan pääosassa nähdään Elli Melasniemi.

Teininä raskaaksi tuleva Asta yrittää yhdistää vanhemmuuden ja omien unelmien tavoittelun draamasarjassa Kakarat, jonka ovat ohjanneet Juho Kuosmanen (Hymyilevä mies, 2016) ja Markus Lehmusruusu (Risto Räppääjä ja pullistelija, 2019). Pääosassa Loviisasta pois haikailevina lukiolaisina vanhemmuuden partaalla nähdään nuoret näyttelijät Elli Melasniemi ja Vincent Kinnunen.

Kakarat -sarja on jo katsottavissa Yle Areenassa. Katso sarjan traileri täältä.

Nauruhermoja kutkuttaa

Paras vuosi ikinä

Paras vuosi ikinä -komedian päärooleissa nähdään Lotta Kaihua (vas) ja Ella Lahdenmäki.

Hurttia huumoria tarjoavassa komediasarjassa kaksi kolmekymppistä naista päättää pitää välivuoden elämästään ja viettää parhaan vuoden ikinä. Kirsikka Saaren (Hölmö nuori sydän, 2018) ja Jenni Toivoniemen (lyhytelokuva Treffit, 2012) käsikirjoittamassa sarjassa muun muassa valaistutaan, etsitään orgioita ja soitetaan rokkibändissä. Laadun takeena on tekijätiimi, joka todisti kykynsä komediantekijöinä Oscar-ehdokkaaksi valitulla lyhytelokuvallaan Pitääkö mun kaikki hoitaa? (2012).

Paras vuosi ikinä esitetään C Moressa ja MTV3:lla keväällä.

AJ and the Queen

Maailman tunnetuin drag-artisti RuPaul nähdään fiktiivisen AJ and the Queen -sarjan pääosassa.

RuPaul's Drag Race -ohjelmasta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö ja se on nostanut drag queenit valtavirtaan. Parhaan drag queenin tittelistä on kisattu jo 11. kaudella ja neljällä all stars -kaudella. Kisoissa nähdyt ovat saaneet myös omia tv-sarjojaan ja elokuviaan. Nyt kaikkien dragien äiti RuPaul itse laajentaa tuoteperhettään fiktiiviselle puolelle. AJ and the Queen -sarjassa RuPaul esittää Ruby Red -nimistä drag queenia, joka kiertää esiintymässä ympäri Yhdysvaltoja teräväsanaisen, orvoksi jääneen 11-vuotiaan pojan AJ:n (Izzy G) kanssa.

AJ and the Queen alkaa Netflixissä 10. tammikuuta.

Avenue 5

Näyttelijä Hugh Laurie esittää luksusluokan avaruusaluksen kapteenia sarjassa Avenue 5.

Tv-satiirin kärkinimi Armando Iannucci (Veep, Alan Partridge) vie katsojansa seuraavaksi avaruuteen ja Avenue 5 -nimisen luksusluokan avaruuslaivan ökyristeilylle Saturnuksen ympäri. Kun kaikki menee mönkään, joutuu aluksen miehistö selviytymään yhtä lailla avaruuden vaaroista kuin ökyrikkaista asiakkaistaankin. Tähtivoimaa sarjaan tuo aluksen kipparin roolissa nähtävä Hugh Laurie (House).

Avenue 5 esitetään HBO Nordicissa 20. tammikuuta alkaen.

Rikoksia Pohjolasta ja muualta

Cold Courage

Cold Corouge on kaikkien aikojen kallein suomalainen tv-sarja ja sen toista pääosaa esittää Pihla Viitala.

Viaplayn ensimmäinen suomalainen alkuperäissarja saa näillä näkymin ensi-iltansa keväällä. Pekka Hiltusen Studio-dekkareihin perustuva Cold Courage seuraa kahta Lontoossa elävää suomalaista naista, jotka kuuluvat yhteiskunnallisia epäkohtia ja rikoksia ratkovaan kansainväliseen ryhmään. Sarjan pääosissa nähdään Pihla Viitala ja Sofia Pekkari. Cold Courage on valtava panostus. Kymmenen miljoonan euron budjetti tekee siitä kalleimman suomalaisen tv-sarjan.

Cold Courage -sarjan ensi-ilta-aikaa ei ole vielä julkistettu. Viaplayn mukaan ensi-iltaa on kaavailtu keväälle.

Box 21

Mimosa Willamo on yksi Box 21 -sarjan pääosan esittäjistä.

Myös Viaplayn ruotsalaisessa uutuussarjassa nähdään suomalaisväriä. Näyttelijä Mimosa Willamo (Aurora, 2019) esiintyy kirjailijapari Roslund & Hellströmin dekkarin Lokero 21 televisioinnissa. Sarja kertoo kahdesta itäeurooppalaisesta nuoresta naisesta, jotka joutuvat ihmiskaupan uhreina Ruotsiin. Heidän kohtaloaan alkaa selvittää rikoskomisario Ewert Grens, jonka nuorta kollegaa Mariana Hermansonia Willamo esittää.

Box 21 alkaa Viaplayllä 17. tammikuuta. Katso sarjan ruotsinkielinen traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kauheimmat uutuudet

Dracula

Netflixin Dracula-minisarjassa pääosaa esittää tanskalaisnäyttelijä Claes Bang.

Kauhun klassikko tulee jälleen. Minisarjan tekijät ovat Mark Gatiss ja Steven Moffat, jotka tunnetaan työstään Uusi Sherlock ja Doctor Who -sarjojen parissa. Shokkeja ei säästellä tulkinnassa, joka vaikuttaa yhtä aikaa pelottavalta ja perinnetietoiselta. Kreivi Draculan viittaan sonnustautuu melko tuntematon tanskalaisnäyttelijä Claes Bang, joka muistetaan lähinnä The Square (2018) -elokuvan pääosasta.

Kolmijaksoinen minisarja Dracula tulee Netflixiin 4. tammikuuta. Katso sarjan traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

The Outsider

The Outsider -sarjassa Glory Matlandin roolia esittää Julianne Nicholson.

11-vuotiaan pojan raa'asta murhasta pidätetty pikkukaupungin suosittu opettaja vannoo olevansa syytön. Kauhun kuninkaan Stephen Kingin tuoreeseen hittiromaaniin Ulkopuolinen (Tammi, 2018) perustuva The Outsider pippuroi rikosdraamaa yliluonnollisilla elementeillä. Aikamme pahimpiin pelkoihin perustuva sarjavaikuttaa lupaavalta, vaikka Kingin teksteistä tehtaillaan tv-sarjoja liki samalla tahdilla kuin supersankareista elokuvia. Sarjan käsikirjoittajat ovat muun muassa The Wire – Langalla -sarjan kirjoitushuoneessa koulittuja konkareita.

The Outsiderin ensimmäiset jaksot nähdään HBO Nordicilla 13. tammikuuta. Katso sarjan traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

Himotuimmat scifi-hitit

Star Trek: Picard

Patrick Stewart nähdään lähes 20 vuoden tauon jälkeen kapteeni Jean-Luc Picardin roolissa Star Trek: Picard -sarjassa. Kuva on vuodelta 1994.

Star Trek -fanit eivät ole pysyä pöksyissään, kun Patrick Stewart palaa melkein 20 vuoden jälkeen kapteeni Jean-Luc Picardin rooliin. Fanien rakastaman Star Trek: Uusi sukupolvi (1987 – 1994) -sarjan kapteeni on muuttanut elämäänsä radikaalisti Romuluksen imperiumin tuhouduttua supernovan räjähdyksessä. Aluksi rooliin palaamiseen suhtautunut 79-vuotias Stewart suostui sarjan tekemiseen sillä ehdolla, että se olisi jotain, mitä yleisö ei osaisi odottaa. Sarjassa nähdään myös muita Star Trek: Uuden sukupolven näyttelijöitä.

Amazon Prime Video esittää Star Trek: Picard -sarjan jaksot 24. tammikuuta lähtien. Katso sarjan traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

The Mandalorian

Tähtien sota -universumiin sijoittuva The Mandalorian on Disney+-suoratoistopalvelun ensimmäinen sarja ja se on ollut Yhdysvalloissa erittäin suosittu.

Myöskään Tähtien sota ei rajoitu enää valkokankaalle. Uuden Disney+-suoratoistopalvelun ensimmäinen sarja kertoo nimettömän palkkionmetsästäjän seikkailuista galaksin laitamilla alkuperäisen Star Wars -trilogian ja Imperiumin kukistumisen jälkeisinä vuosina. Yhdysvalloissa marraskuussa ensi-iltansa saanut sarja on ollut todella suosittu. Disney on tilannut sille jo toisen kauden, jonka puikoissa on ykköskaudenkin showrunnerina toiminut Jon Favreau (Iron Man, 2008, Iron Man 2, 2010).

The Mandalorian kuuluu yksinoikeudella Disneyn uuden suoratoistopalvelun valikoimaan. Disney+ aloittaa Suomessa alkuvuodesta, mahdollisesti 31. maaliskuuta. Katso traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

Snowpiercer

Netflixin Snowpiercer-sarja perustuu samannimiseen eteläkorealaiseen elokuvaan vuodelta 2013. Kuvassa elokuvassa pääosaa esittänyt Chris Evans.

Huippuvarusteltu juna paahtaa kuolleen maapallon halki kyydissään ihmiskunnan viimeiset rippeet. Vaurauden mukaan jaettujen vaunuosastojen peräpäässä, köyhimpien joukossa kytee kapina. Tuotannollisista vaikeuksista kärsinyt sarja perustuu Bong Joon-hon (Parasite, 2019) samannimiseen elokuvaan vuodelta 2013. Se puolestaan perustui vähän tunnettuun ranskalaiseen sarjakuvaan Le Transperceneige (1982). Monilukuisessa näyttelijäjoukossa nähdään muun muassa Daveed Diggs (Black-ish, 2014-) ja Jennifer Connelly (Kaunis mieli, 2001).

Snowpiercerin ensi-ilta-ajankohtaa ei ole vielä julkistettu. Sarjan odotetaan tulevan Netflixiin kevään aikana. Katso sarjan traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

Eurooppalaista historiaa

Bauhaus - uusi aika

Walter Gropius (August Diehl) sarjassa Bauhaus - uusi aika.

Saksalainen Bauhaus - uusi aika vie katsojansa aikamatkalle sadan vuoden taakse muotoilua ja taidetta mullistaneen Bauhaus-koulukunnan synnyn aikaan. Hitlerin valtaannousua lähestyvä Weimarin tasavallan Saksa toimii näyttämönä historialliselle draamalle, jossa edistyksellinen Bauhaus-instituutti kamppailee vanhoillisten taidepiirien ja poliittisten aatteiden ristipaineessa. Sarjan pääosissa nähdään Euroopan kärkinäyttelijöihin lukeutuvat August Diehl ja Trine Dyrholm.

Bauhaus - uusi aika esitetään Yle Areenalla keskiviikosta perjantaihin 8.–17. tammikuuta.

Ruusun nimi

Guglielmo da Baskerville (John Turturro) ja Adso da Melk (Damien Hardung) Ruusun nimessä.

Keskiaikaiseen luostariin sijoittuva murhamysteeri herättää kysymyksiä elämästä ja pyhyydestä. Umberto Econ rakastettu romaani muistetaan myös vuoden 1986 elokuvaversiosta, jonka pääosaa esitti Sean Connery. Uudessa tv-sarjassa murhia selvittävänä fransiskaanimunkki William Baskervillena nähdään muun muassa monissa Coenin veljesten elokuvissa esiintynyt John Turturro. Englanninkielinen sarja on italialais-saksalainen tuotanto, jonka päätekijä on Giacomo Battiato.

Ruusun nimi -sarja on nähtävissä Yle Areenassa kokonaisuudessaan vuoden alusta alkaen. Katso sarjan traileri täältä (siirryt toiseen palveluun).

Tärkeää asiaa x 11

Yksittäistapaus

Inari Niemen Tyttöbileet-elokuvassa Sissi (Elsa Marjanen), Nana (Alisa Röyttä), Eveliina (Anna Kare) ja Ellen (Yasmin Najjar) riisuvat bileissä paidat päältään ja saavat yleisöä.

Teinitytöt riisuvat keskenään bileissä, mutta saavat yleisöä. Firman juhlien tunnelma menee pilalle, kun Katja paljastaa, että Jari kopeloi häntä kevätjuhlissa. Nuori näyttelijä valmistautuu raiskauskohtaukseen. Naisiin kohdistuva näkymätön vallankäyttö on aiheena yhdessätoista voimakkaassa lyhytelokuvassa. Vakavista aiheistaan huolimatta teokset ovat kaikkea muuta kuin saarnaavia. Yhdentoista joukkoon mahtuu yhtä lailla hersyvän hauskaa huumoria kuin piinaavan ahdistavaa myötäelämistäkin. Tekijäjoukosta löytyy nousevia suomalaisia elokuvantekijöitä, kuten Alli Haapasalo (Syysprinssi, 2016), Aino Suni (Ei koskaan enää, 2018) ja Miia Tervo (Aurora, 2019).

Kaikki yksitoista Yksittäistapaus-elokuvaa ovat katsottavissa Yle Areenassa 26. tammikuuta alkaen.