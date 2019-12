Mariah Careyn jouluhitti All I Want For Christmas Is You täytti 25 vuotta ja nousi ensimmäistä kertaa jenkkilistan ykköseksi

Joulusta on tullut amerikkalaislaulaja Mariah Careylle vuoden tärkein aika esiintyä All I Want For Christmas Is You -kappaleen suosion myötä.

Wham-yhtyeen Last Christmas -hitti on puolestaan ollut inspiraationa romanttiselle komedialle kappaleen 35-vuotisjuhlan kunniaksi.

Mariah Careyn kappale All I Want For Christmas Is You (1994) on noussut muutaman viime vuoden aikana soitetuimmaksi joulukappaleeksi ympäri maailmaa. Biisi on ohittanut suosiossa jopa toisen modernin jouluklassikon eli Wham-yhtyeen Last Christmas -kappaleen (1984).

Joulukappaleilla kestää vuosia, ellei vuosikymmeniä, nousta uusiksi jouluklassikoiksi niiden lyhyen vuosittaisen soittoajan takia.

Amerikkalaisen Careyn jouluhitille aika on kypsä. Kaksi vuotta sitten se kipusi Yhdysvaltojen singlelistalla sijalle yhdeksän ja vuosi sitten sijalle kolme. Tänä vuonna kappaleen julkaisemisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta ja nyt se nousi jenkkilistan ykköseksi ensimmäistä kertaa.

Laulaja iloitsi ykköspaikan saavuttamista Instagramissa lyhyellä kommentilla, jossa luki "We did it" eli "Me teimme sen".

Kappaleen juhlavuoden kunniaksi Carey on tehnyt paljon julkaisuja sosiaalisessa mediassa, kuten alla olevan klipin vuoden 1996 esiintymisestä Tokiossa.

Hitti syntyi iloisista joulumuistoista

All I Want For Christmas Is You -kappaleen suosio on tehnyt joulunajasta Mariah Careylle jokavuotisen kultasammon.

Joulubiisiä kuunnellaan tällä hetkellä suoratoistopalvelu Spotifyssa päivittäin noin neljä miljoonaa kertaa. Kaiken kaikkiaan biisi on kerännyt kuuntelukertoja 600 miljoonaa.

YouTubessa kappaleen virallinen musiikkivideo (siirryt toiseen palveluun) on katsottu niin ikään yli 600 miljoonaa kertaa.

Mariah Carey kuvattuna joulupukin kanssa vuonna 1994, jolloin All I Want For Christmas Is You -kappale julkaistiin. AOP

Carey on järjestänyt vuosittain myös joulushow'n, joka pidettiin alun perin New Yorkin Beacon-teatterissa. Viime vuonna laulaja kiersi show'llaan eri puolilla maailmaa. Tänä vuonna hän järjesti yksittäisen konsertin Madison Square Gardenissa sunnuntaina New Yorkissa.

Neljännesvuosisata All I Want For Christmas Is You -kappaleen julkaisemisen jälkeen Mariah Carey antoi haastattelun Cosmopolitan-lehdelle (siirryt toiseen palveluun). Siinä hän muisteli biisin syntymistä.

– Istuin alas, koristelin pienen puun ja pistin Ihmeellinen on elämä -elokuvan pyörimään päästäkseni tunnelmaan. Sitten aloin näppäillä koskettimilla melodioita. Ajattelin asioita, mitkä saavat minut joulunaikaan iloiseksi ja käänsin ne rakkauslauluksi, Carey kertoo.

Whamin jouluklassikosta romanttinen komedia

Suomessa joulun ajan suosituin kappale on ollut jo vuosia Wham-yhtyeen Last Christmas, jonka julkaisemisesta on kulunut 35 vuotta.

Suoratoistopalvelu Spotifyssa jouluhitti kerää tällä hetkellä yli kolme miljoonaa kuuntelukertaa päivässä maailmanlaajuisesti. Se jää kuitenkin hieman jälkeen Mariah Careyn hitille suosiossa.

Wham-yhtye eli Andrew Ridgeley ja George Michael vuonna 1984. Rex / AOP

Last Christmas -kappaleen juhlavuoden kunniaksi sen musiikkivideoista on julkaistu YouTubessa 4K-versio (siirryt toiseen palveluun). Vanhan videon kuvanlaatu on siis huomattavasti alkuperäistä parempi.

Tänä vuonna sai ensi-iltansa romanttinen komedia, jonka innoituksena Last Christmas -kappale oli. Emilia Clarken ja Henry Goldingin tähdittämässä elokuvassa kuullaan jouluhitin lisäksi Wham-yhtyeen edesmenneen laulajan George Michaelin musiikkia.

Last Christmas -elokuvan traileri YouTubessa (siirryt toiseen palveluun).