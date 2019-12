Kiina rakentaa Filippiinien pääkaupungille uuden lentokentän – Valtionyritys voitti 10 miljardin dollarin sopimuksen

Filippiineillä China Communications Construction Co -yhtiö on voittanut tarjouskilpailun pääkaupunki Manilan eteläpuolelle rakennettavasta lentokentästä.

Kiinan valtion omistama yhtiö on luvannut rakentaa Sangley Pointin lentoaseman 10 miljardilla dollarilla eli noin 9 miljardilla eurolla, Filippiinien viranomaiset tiedottavat.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Caviten maakunnan hallinnon kanssa, kommentoi paikallishallinnon edustaja Jesse Grepo tiistaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Sangley Pointin lentokentällä on tällä hetkellä vain yksi kiitorata, jota käytetään lähinnä rahtiliikenteeseen ja yleisilmailuun.

Nyt sovittu hanke tarkoittaa kentän merkittävää laajentamista ja avaamisen matkustajaliikenteelle. Tämä vaatii muun muassa merenpohjan kuivattamista uuden kentän tarpeisiin.

Sangley Pointin laajennus on osa Filippiinien hallituksen käynnistämää infrastruktuurin uudistusohjelmaa, uutistoimisto Reuters raportoi.

Presidentti Rodrigo Duterten kaudella Filippiinit on parantanut suhteitaan Kiinaan ja asettanut maiden välejä hiertävät aluekiistat syrjään. Vastineeksi Filippiinit on saanut lupauksia lainoista ja investoinneista, joista monet ovat vielä toteutumatta.

Kiina on viime vuosina investoinut paljon ulkomaalaisiin satamiin ja lentokenttiin niin sanotun One Belt, One Road -hankkeen myötä. Kiinan uudeksi silkkitieksi kutsutun suurhankkeen on määrä parantaa yhteyksiä Aasiasta Lähi-itään ja Eurooppaan.

Lähteet: Reuters