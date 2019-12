Helsinki Dance Company sai uuden vetäjän – Antti Lahti aikoo turvata tanssitaiteen aseman Helsingin kaupunginteatterissa

Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn johtajaksi on valittu tanssija, koreografi Antti Lahti, 40.

Helsinki Dance Companylla on Suomessa poikkeuksellinen asema ainoana kiinteän ammattiteatterin yhteydessä toimivana pysyvänä kokoonpanona.

Lahti vastaa 46 vuotta sitten perustetun tanssiryhmän taiteellisesta laadusta ja toiminnan kehittämisestä. Kaksivuotinen määräaikainen sopimus alkaa lokakuussa 2020.

Uusi johtaja kertoo ottavansa haasteen vastaan innostuneena ja nöyränä.

– Haluaisin nähdä itseni varmistamassa, että tanssitaidetta kehitetään osana Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistoa, ja että tanssijoiden työpaikat säilyvät, Lahti sanoo Ylen haastattelussa.

HDC:n loisteliaimmat ajat eivät ole nyt

Lahti on heti nimitysuutisen jälkeen varovainen sanoissaan. Hän ei tee linjavetoja, eikä rönsyile puheissaan.

– Olen vasta saanut tietää tästä duunista. Saan johdettavakseni huippuammattilaisista koostuvan ryhmän, hän tyytyy sanomaan, kun kysymys on HDC:n tulevasta profiilista.

Toinen asia on se, millaisia töitä tanssijoille on tarjolla kaupunginteatterissa. Nyt osa tanssijoista on tehnyt pelkästään musikaaleja, osa tanssinut nykytanssiteoksissa.

– Linjavetojen aika on sitten, kun olen päässyt aloittamaan työn. Silloin katsotaan myös tanssijoiden työkenttäkokonaisuutta tilanteen mukaan. Minun pitää saada tilanteesta enemmän tietoa, Lahti sanoo.

Lahti on kovan työn edessä. Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arfmann totesi vajaa vuosi sitten Ylelle, että tulevan tanssiryhmän vetäjällä on oltava rohkeutta myös vaikeisiin päätöksiin.

Muutoksia tarvitaan, jotta asema Suomen merkittävimpänä nykytanssin näyteikkunana ja suunnannäyttäjänä olisi palautettavissa.

– Jos tarkastelee ryhmän historiaa, sen loisteliaimmat hetket eivät ole nyt, Arfmann sanoi haastattelussa.

Ohjelmistoa kansainvälisen ja moniarvoisen Helsingin tarpeisiin

Nykytanssin kentällä eletään mielenkiintoisia aikoja. Yksi muutos on luvassa, kun Tanssin talo valmistuu Helsinkiin vuodenvaihteessa 2021–22.

Miten Tanssin talo vaikuttaa Helsinki Dance Companyn toimintaan?

– Varmasti selvitämme yhteistyömahdollisuuksia, koska samassa kaupungissa ollaan, Lahti sanoo.

Toinen mielenkiintoinen kysymys liittyy kansainvälisyyteen. Helsinki Dance Companyn suhteet maailmalle ovat vaihdelleet johtajien mukaan. Edellisen johtajan Jyrki Karttusen kaudella (2013–2019) HDC esitti vain kotimaisia teoksia.

– Kansainvälisyyteen suhtaudun niin, että ensisijajisesti pitää luoda ohjelmistoa kansainvälisen ja moniarvoisen Helsingin tarpeisiin.

Antti Lahti on valmistunut Turun konservatoriosta tanssijaksi vuonna 1999. Hän on täydentänyt opintojaan suorittamalla Taideyliopiston teatterinjohtajakoulutuksen vuosina 2012–13.

Lahti on työskennellyt tanssijana Turun Aurinkobaletissa sekä tanssijana ja koreografina kuopiolaisessa Tanssiteatteri Minimissä. Minimin taiteellisena johtajana Lahti työskenteli 2006–14.

Tällä hetkellä Lahti toimii Tanssin Aika -festivaalin taiteellisena johtajana.