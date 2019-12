Eppu Normaalin Mikko Saarela saa muistometsän nuoruuden maisemiinsa – basisti tunnettiin luonnonystävänä

Muistometsäksi kaavailtu alue on kallioista ja puustoltaan moni-ilmeistä. Kuvassa alueeseen tutustuvat Juha Torvinen Eppu Normaalista, toiminnanjohtaja Anneli Jussila Luonnonperintösäätiöstä sekä metsävastaava Jani Aho Ylöjärven kaupungilta.

Muistometsäksi kaavailtu alue on kallioista ja puustoltaan moni-ilmeistä. Kuvassa alueeseen tutustuvat Juha Torvinen Eppu Normaalista, toiminnanjohtaja Anneli Jussila Luonnonperintösäätiöstä sekä metsävastaava Jani Aho Ylöjärven kaupungilta. Tiina Helminen / Ylöjärven kaupunki

Vuoden 2019 alussa kuolleelle Eppu Normaalin perustajiin kuuluneelle Mikko Saarelalle perustetaan Ylöjärvelle muistometsä.

Saarela kuoli 60-vuotiaana vaikeaan sairauteen.

Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi Mikko Saarelan muistometsäalueen myynnin Luonnonperintösäätiölle maanantaina.

Kaupunki myy säätiölle 14,24 hehtaaria metsää Mastosvuorelta Asuntilan pohjoispuolelta. Kauppahinta on 49 000 euroa. Kauppa on tarkoitus tehdä alkuvuodesta 2020.

Mikko Saarela oli ylöjärveläisen Eppu Normaali -yhtyeen alkuajan basisti ja biisintekijä. Myös yhtyeen nimi oli Saarelan ehdotus. Saarela oli koulutukseltaan biologi ja hänet tunnettiin luonnonystävänä.

Muistometsäksi suunniteltu alue on muutaman kilometrin päässä Ylöjärven keskustasta. Alue on kallioista ja puustoltaan monipuolista. Osassa metsää kasvaa nuorta luonnontilaista männikköä, mutta notkelmissa on myös vanhempia kuusia, haapoja ja koivuja.

Saarelan leski Eeva Saarela kertoi aiemmin, että alue on Mikko Saarelan nuoruuden maisemia. Biologian opettajana Mikko Saarela piti tärkeänä sitä, että koulujen lähellä on metsää.

