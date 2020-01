Suomalaistet perustivat Fuengirolaan työtilat etätyön tekijöille: "Työnantajan ei kannata pelätä, että työntekijä vaan istuskelisi rannalla"

Etätyöskentelyssä tärkeintä on luottamus ja kommunikointi, sanoo assistenttipalveluja Espanjasta Suomeen tarjoava yrittäjä.

Jos tekisikin tänään töitä kotoa käsin? Tai nappaisi tietokoneen kainaloon ja lähtisi kahvilaan työskentelemään? Etätyötä tekevälle tällainen ajatusleikki on normaali tapa aloittaa työpäivä. Osalla on mahdollisuus viedä etätyöskentely vieläkin pidemmälle, vaikka vieraaseen maahan. Niin kävi Irina Viitalalle, joka on viimeisen parin vuoden ajan pyörittänyt assistenttipalveluita tarjoavaa yritystään Espanjan Fuengirolasta.

Viitalalle oli alusta asti tärkeää, että hän pystyi tarjoamaan työntekijöilleen saman vapauden kuin mistä itse yrittäjänä nauttii. Hän pyrkiikin aina järjestämään työt niin, että työntekijä saa itse valita, mistä ja milloin hommansa tekee.

Erityisesti työnantajaa saattaa huolestuttaa se, että etäpäivänä työnteko olisi jotenkin tehotonta. Viitalan mielestä ajatus on vanhanaikainen ja kertoo työnantajan ennakkoluuloista. Jotta työnteosta tulee läpinäkyvää on tärkeää, että työn tehokkuutta mitataan jollain tavalla.

– Suomalainen periksiantamaton luonne on loistava lähtökohta etätyölle. Suomalaiset ovat usein jämptejä ja sovituista asioista pidetään kiinni.

Fuengirolassa voi työpäivän jälkeen suunnata palmujen alle. Ida-Liina Huurtela / Yle

Etätyö on monille näytön paikka

Irina Viitalan kokemuksen mukaan etätyöllä saadaan loistavia tuloksia aikaan. Etänä työskentely on usein näytön paikka ihmisille ja silloin erityisesti halutaan osoittaa tehokkuutensa. Siksi laiskottelua suurempi ongelma on ylisuorittaminen.

– Etätyö on monille näytön paikka ja silloin erityisesti halutaan näyttää, että hommat saadaan tehtyä. Siksi meidän täytyy toisinaan toppuutella työntekijöitämme, jotta he eivät tee liikaa, Viitala kertoo.

Hänen mielestään etätyönteon onnistumisen kannalta tärkeintä on kuitenkin se, että luottamus säilyy ja kommunikointi toimii.

– Kaiken A ja O on kommunikointi. Jopa ylikommunikointi. Jokaisesta asiasta, mikä askarruttaa tai mietityttää täytyy pystyä puhumaan. Se on vastaus etätyön ja etätyötiimin onnistumiseen.

Tietyistä säännöistä kannattaa sopia

Etätyötä varten on tärkeä sopia myös joistain säännöistä. Mihin aikaan työntekijän on oltava tavoitettavissa? Entä millä välineillä kommunikointi hoidetaan? Missä tilanteissa riittää viestittely pikaviestipalveluissa tai sähköpostilla ja milloin asiat hoidetaan puhelimitse?

Etätyöpäivänä helposti unohtuu tuijottamaan tuntikausiksi tietokoneen ruutua. Viitala muistuttaakin, että etätyöntekijän on erityisen tärkeää muistaa pitää taukoja. Kotiaskareiden teko on erinomainen tapa antaa aivoille pieni levähdystauko työpäivän keskellä. Parhaimmillaan arkisia rutiinitöitä tehdessä syntyy myös jotain uutta.

– Usein silloin kun tyhjennetään tiskikonetta, viedään lapsia tai pestään pyykkiä voidaan saada uusia ideoita, Viitala summaa.

Teknologian ansiosta etätöitä voi tehdä mistä vaan - esimerkiksi espanjalaisesta kahvilasta käsin! Ida-Liina Huurtela / Yle

Etätyötrendi näkyy Fuengirolassa

Entä jos työnantaja mahdollistaa etätyöskentelyn ulkomailla? Silloin turvallinen kohde on esimerkiksi suomalaisten suosima Espanjan Aurinkorannikko. Espanjassa jo kaksikymmentä vuotta asuneet ystävykset Pauliina Manso ja Outi Hannuksela ovat huomanneet suomalaisten kasvavan innon etätyöskentelyyn. Siksi he perustivat Fuengirolaan coworking-tiloja tarjoavan yrityksen.

– Työskentely toimistosta käsin antaa ihan erilaiset raamit työnteolle, kun ei tarvitse miettiä esimerkiksi netin toimivuutta, Outi kertoo.

Jäsenmaksua vastaan asiakas saa työpöydän, nettiyhteyden ja kahvin lisäksi kansainvälisen työyhteisön. Koodarit, digitaalisen markkinoinnin osaajat, applikaatioiden kehittäjät ja rekrytointifirmat ovat tuttu näky yhteiskäyttötoimistossa. Sen lisäksi etätöissä on esimerkiksi kenkäsuunnittelija, kaakaoviljelijä ja arkkitehtejä.

Manson mukaan Fuengirola on erinomainen paikka etätöille. Ilmaston lisäksi Aurinkorannikolle monia houkuttelevat muut suomalaiset. Manson arvion mukaan Fuengirolassa asustaa enemmän tai vähemmän ympäri vuoden jopa 25 000 suomalaista. Siksi sopeutuminen on monille helppoa.

Etätyö voi olla palkitsevaa tyänantajalle ja -tekijälle

Manso ja Hannuksela kannustavat työnantajia lähettämään työntekijöitä ulkomaille etätöihin. Heidän kokemuksensa mukaan hyvin järjestetty etätyö on palkitsevaa sekä työntekijälle että työnantajalle.

– Työnantajan ei kannata pelätä, että ulkomaille lähtevä työntekijä lusmuaisi tai vaan istuskelisi rannalla tai baareissa. Ihmiset, jotka lähtevät etätöihin ovat hyvin motivoituneita työntekijöitä, sillä ulkomaille lähtö on heille niin iso mahdollisuus, Hannuksela kertoo.

Vastapalveluksena työnantaja saa yrittäjien mielestä entistä sitoutuneemman ja energisemmän työntekijän.

– Arki ja työ eivät katoa mihinkään, vaan täällä tehdään töitä ihan samalla tavalla kuin Suomessa. Erilaista on se, mitä tapahtuu kun työpäivä loppuu, Manso tiivistää.

Pienen varoituksen Manso ja Hannuksela haluavat kuitenkin antaa.

– Mä tulin tänne alun perin kuudeksi kuukaudeksi kokeilemaan ja täällä ollaan edelleen 20 vuoden jälkeen, Pauliina nauraa.

Työpäivän jälkeen on aikaa nautiskella rantaelämästä. Ida-Liina Huurtela / Yle

