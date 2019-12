Puhelinsoitot ikäihmisille toivat valepoliiseille lähes 2 miljoonaa euroa – nyt yksi heistä kertoo, miten helppoa se oli

– Ihminen on varmaan liian hyväuskoinen.

– Minua hämmästytti, että ihmiset lankeavat tuollaiseen juttuun. Valitettavasti näin kuitenkin tapahtui.

Näin sanoo useassa valepoliisirikoksessa mukana ollut suomalainen romanimies Ylelle.

Miehen oman kertomuksen mukaan hän toimi 2–5 hengen romaniryhmässä niin sanottuna muulina – rahanhakijana.

Osa huijatuista uhreista luovutti käteistä rahaa, joko ennakkoon sovittuun paikkaan tai jopa kirjekuoressa suoraan hänelle.

Mitään poliisin tunnusmerkkejä Ylen haastattelemalla miehellä ei ollut.

– Uhrit ovat varmaan jälkikäteen miettineet, oliko tuo oikea poliisi. Mutta sehän oli jo liian myöhäistä, kun kirjekuori oli jo poissa, romanimies kertoo.

Valepoliisirikokset ovat kohdistuneet erityisesti vanhuksiin eri puolilla Suomea.

Kohdehenkilölle uskotellaan puhelimessa poliisin soittavan hänelle ja tarvitsevan uhrin rahat, muun muassa turvaan rikollisjärjestöiltä.

Puhelut kestivät 10 minuutista puoleen tuntiin.

Puheluiden soittajat ovat yleensä myös valepoliisiryhmän johtaja. Piirros: Toni Määttä/Yle.

– Välillä joutui soittamaan monta kertaa päivässä samalle henkilölle, romanimies kertoo.

Poliisin mukaan yhdellä huijauksella saatu summa on muutamista satasista kymmeniin tuhansiin euroihin.

Miten henkilöt valittiin kohteeksi?

– Ei niitä erityisesti mitenkään valittu, vaan nimien perusteella. Kirjoitat jonkun nimen nettiin ja otat numeropalvelusta numeron ja soitat.

Romanien osuus on ollut toiminnallisesti ja määrällisesti merkittävä. Jyrki Aho, poliisitarkastaja, poliisihallitus.

– Voi olla että joudut soittamaan 50 numeroa, ennen kuin sieltä tulee yksi sauma. Välillä voi tulla jo viidennessä soitossa.

– Riippuu miten hyvä tuuri sinulla on, romanimies sanoo.

“Vanhukset ovat niin hyväuskoisia”

Haastateltava romanimies esiintyy nimettömänä jutussa turvallisuutensa takia.

Hän on istunut useita vankilatuomioita.

– Minä olin päässyt juuri linnasta, ja lähdin taasen kadulle. Tapasin kaverini, joka kysyi haluanko tienata rahaa. Sanoin "totta kait".

Hän katuu nyt tekojaan.

Romanimiehelle paljastui, kuinka vanhukset ovat hyväuskoisia ja luottavat jyrkästi poliisiin.

Romanien parissa vanhusten kunnioittaminen on syvällä kulttuurissa.

– Siksi se on raukkamaista, että rikos kohdistui aina vanhoihin. Vanhoja ihmisiä pitää kunnioittaa, eikä käyttää hyväksi.

– Nolo juttu, kun sitä on tullut tehtyä, hän sanoo nyt.

Hänen mukaansa helppo raha kuitenkin kiihottaa ihmistä.

– Varsinkin jos elää kadulla, tekee rikoksia joka päivä, eikä saa apua mistään. Voit saada puhelinsoitolla paljon rahaa. Moni lankeaa siihen.

Poliisi: Valitettavasti tämä on romani-ilmiö

Ilmiö nousi esiin vuonna 2017. Tuon vuoden aikana poliisin tietoon tuli 1 000 tapausta.

Ilmiö on vuodesta 2017 laantunut mutta jatkunut edelleen satoina tapauksina vuosittain, viime päiviin asti.

Poliisin mukaan valepoliisirikollisuus oli pienimuotoista ennen vuotta 2017. Syitä sen räjähdymäiseen kasvuun poliisi ei osaa arvioida.

Tiedän tapauksia, jossa valepoliisitoiminnalla on saatu 200 000 - 300 000 euroa. Ylen haastattelema romanimies

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisarion Jari Kinnusen mukaan valepoliisitoiminnan kovan ytimen on muodostanut noin 20–40 hengen joukko.

– Valitettavasti tämä on romani-ilmiö. He ovat pyörittäneet toimintaa. Kysymyksessä on järjestäytyneen rikollisuuden muoto, joka on levinnyt romanien keskuudessa laajalle, Kinnunen sanoo.

Poliisihallituksen poliisitarkastajan Jyrki Ahon mukaan romanien osuus toiminnallisesti ja määrällisesti on ollut merkittävä valepoliisi-ilmiössä kokonaisuudessaan.

– Itä-Suomen käräjäoikeuden ratkaisusta näkee, että päähenkilöt kaikkineen ovat romaneja, Aho kertoo Ylelle.

Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan tilanne on sama Oulussa.

– Vahvan näkemyksemme mukaan valtakunnallisestikin romanitaustaiset henkilöt edustavat näissä rikoksissa merkittävää osaa.

Poliisin mukaan toiminnassa on mukana myös valtaväestöön kuuluvia päihderiippuvaisia, syrjäytyneitä henkilöitä.

Heidän tilejään on käytetty hyväksi rahansiirroissa. Heille myös luvataan jonkinlainen osuus saadusta summasta.

– Bulvaaneja (välikäsinä toimivia pankkitilin omistajia) ja rahannostajia on kolminumeroinen luku, arvioi rikosylikomisario Jari Kinnunen.

Rikoshyöty jo lähes kaksi miljoonaa euroa

Ylen saamien poliisin tietojen mukaan vuonna 2017 rikoshyöty oli miljoona euroa.

Viime vuonna summa oli puoli miljoonaa ja tänä vuonna 300 000 euroa.

Osa summista on saatu poliisin ja pankkien yhteistyöllä takaisin.

Poliisin mukaan uhrin rahat siirretään nopeasti eri tileille. Piirros: Toni Määttä/Yle.

Suurin summa on noin 170 000 euroa. Suurimmat huijaukset eivät välttämättä ole poliisin tiedossa.

Ylen haastattelema romanimies kertoo tapauksesta, jossa yhdellä kertaa olisi saatu jopa 200 - 300 000 euroa valepoliisihuijauksella.

– Tämä on mahdollista. Kukaan ei halua paljastaa, että on tullut huijatuksi noin isolla summalla, sanoo rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Valepoliisitoiminta nakertaa romaniyhteisöä

– Suurin osa romaneista ei hyväksy tällaisia tekoja. Näissä ei ole mitään puolusteltavaa, sanoo Miska Nyman Suomen Romanifoorumista.

Nyman on järjestön mielenterveys- ja päihdetyövastaava.

Suomen Romanifoorumi on suomalaisten romanijärjestöjen kattojärjestö.

– Suomen Romanifoorumi tunnistaa valepoliisiongelman, sanoo Miska Nyman.

Nymanin mukaan romanien valepoliisitoiminta on nakertanut varsinkin romanien yhteisöllisyyttä.

– Meidän täytyy myöntää, että meillä on tällainen ongelma näiden ihmisten kanssa, Nyman sanoo.

Nyman näkee valepoliisitoiminnassa huolestuttavan muutoksen perinteiseen romanikulttuurin sääntöihin.

Vanhuksia täytyy kunnioittaa.

– Romaniyhteisön elämän perustaso on ollut vanhempien kunnioitus. Se on nyt muuttumassa. Nämä teot ja tapahtumat ovat sitä todistamassa, Nyman sanoo.

Suomen Romanifoorumin mentorointiohjelmassa tuetaan koulutuksen avulla elämänmuutoksen tehneitä romanitaustaisia entisiä rikollisia. Myös valepoliisitoiminnassa olleita romaneita.

– Jonkun pitää ottaa vastuu. Romaniyhteisö on yhtä vahva kuin meidän heikoin lenkki. Jos kukaan ei ota vastuuta toistemme tekemisistä, tämä yhteisö on silloin kuollut.

– Silloin romanikulttuuriakaan ei enää ole, Nyman sanoo.

– Olen lopettanut huumausaineet ja rikokset. Suunta on nyt parempaan elämään, romanimies kertoo. Pasi Peiponen/Yle

Ylen haastattelema romanimies on tällä hetkellä koevapaudessa.

Suomen Romanifoorumin avulla hän on työkokeilussa. Ensi vuonna alkaa ammattikoulutus.

Mies kertoo väsyneensä vankilakierteeseen.

– Minä en ole rikastunut, olen vain jäänyt häviölle rikosurani aikana. En vain enää jaksa lusia, narkkailla ja tehdä hulluja juttuja.

Lisää aiheesta illan A-studiossa tiistaina 17.12. klo 21 TV1:llä. Studiossa muun muassa Suomen Romanifoorumin edustaja Miska Nyman ja poliisihallituksen poliisitarkastaja Jyrki Aho.

Lue myös:

Marco oppi jo teininä, miten hyväuskoisilta viedään rahat – miksi hän sai tällä kertaa jatkaa ihmisten pettämistä niin pitkään?