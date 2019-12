Analyysi: Vääntö suomalaisten palkankorotuksista lykkääntynee ensi vuoteen – Uudet, laajemmat työtaistelut voivat uhata

Riitaa teollisuuden palkankorotuksista on soviteltu tällä viikolla, mutta sopu ei näytä todennäköiseltä, kirjoittaa politiikan toimittaja Antti Pilke.

Teollisuuden palkankorotuksista on neuvoteltu jo viikkokaudet, mutta avaussopimus uhkaa lykkääntyä tammikuulle, jos yllätyksiä ei enää tule.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelijat tapaavat valtakunnansovittelijan luona jälleen keskiviikkoaamuna, mutta näkemykset palkankorotuksista ovat kaukana toisistaan.

Tämänviikkoisen sovittelun katkeaminen voisi tarkoittaa, että tammikuussa edessä on laajempia lakkoja kuin vientialojen kolmipäiväinen lakko tässä kuussa. Ylen tietojen mukaan palkansaajapuolella olisi valmiuksia pidempään, jopa pariviikkoiseen lakkoon, mutta päätöksiä ei ole tehty.

Työnantajapuolella pelätään, että Suomi voi mennä sekaisin jo pitkään jatkuvasta työmarkkinoiden epävarmuudesta, joka voi syödä esimerkiksi investointeja.

Riitaa teollisuuden palkankorotuksista on soviteltu alkuviikolla päivittäin. Kysymys on suuri, koska työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden ja palkansaajien Teollisuusliiton neuvottelut näyttävät suuntaa sille millaiset palkankorotukset pari miljoonaa suomalaista saavat. Tekeillä on syksyn ja talven neuvottelukierroksen ensimmäinen sopimus palkoista eli niin sanottu päänavaus.

Teollisuuden neuvotteluissa ratkeaa myös ensimmäistä kertaa se, millainen hinta lasketaan Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudelta periytyville kiky-tunneille, eli ilman lisäpalkkaa tehdyille vuotuisille 24 työtunnille.

Miksi sopua ei sitten synny, vaikka kiistaa on nyt soviteltu tiiviisti valtakunnansovittelijan toimistolla?

Kiista kiky-tunneista on syvä, eikä teollisuuden kolmipäiväinen lakko näytä hetkauttaneen neuvotteluja, vaikka osapuolet palasivatkin valtakunnansovittelijan pakeille.

Palkansaajaliitot haluavat porvarihallituksen aikana läpi runnotuista palkattomista lisätunneista eroon. Työnantajapuoli taas pitää kiinni siitä, että yritysten kustannuskilpailukyky parantuu, minkä liian kalliit sopimukset voisivat pilata.

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus on suostuvainen poistamaan kiky-tunnit, mutta haluaa jättää palkankorotukset vastaavasti pienemmiksi, mikä suututtaa Teollisuusliittoa.

Näkemyseroa kuvastaa, että Teknologiateollisuudelle olisi käynyt sovintoesitys, jossa kahden vuoden palkankorotukset jäivät 1,6 prosenttiin. Teollisuusliitto sen sijaan hylkäsi valtakunnansovittelijan ehdotuksen toissaviikolla.

Osapuolet eivät ole lyöneet tavoiteprosentteja lukkoon julkisuudessa, mutta Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on puhunut lehtihaastattelussa (siirryt toiseen palveluun)epäsuorasti jopa kuuden prosentin korotuksista.

Yksi näkemys on, että ratkaisun olisi pitänyt syntyä jo joulukuun alussa, muuten se lykkääntyy joka tapauksessa tammikuulle.

Yksi syy on, että osa teollisuuden sopimuksista päättyi vasta marraskuun lopussa. Se hillitsi aiemmin syksyllä työtaistelutoimia, sillä palkansaajapuoli hakee voimaa vaatimuksilleen siitä, että useampi ala on sopimuksettomassa tilassa ja voi vauhdittaa tarvittaessa vaatimuksiaan lakoilla.

Tavoite on myös sitoa sopimuksia toisiinsa. Neuvottelukierroksen avaussopimusta tuskin solmitaan ennen kuin teollisuuden muutkin sopimukset ovat melko valmiina ja työnantajan vaatimat heikennykset on pyyhitty neuvottelupöydistä.

Kuvaava on Valtakunnansovittelijan toimiston tiistainen twiitti, että Metsäteollisuuden ja Teollisuusliiton kiistan sovittelu jatkuu "joskus myöhemmin".

Jos esimerkiksi teollisuuden toimihenkilöt eivät pääse kiky-päivistä eroon kuten työntekijät, lopputulos voisi aiheuttaa erikoisia tilanteita. Osassa yrityksistä voisi patsastella kiky-lauantaisin yhä esimiehiä, mutta työntekijöitä ei näkyisi mailla halmeilla.

Ratkaisun lykkäämistä tammikuulle ajavat myös joulukuun arkipyhät.

Neuvottelijat voivat kyllä kokoontua välipäivinäkin, mutta osapuolet ovat niin kaukana toisistaan, että sopua ei välttämättä synny ilman tammikuulla mahdollisten lakkojen painetta.

Jouluviikolla ja välipäivinä lakkoilu söisi työntekijöiden pyhäkorvauksia, joten lakot ovat käytännössä pois laskuista, eikä uusista työtaisteluista ole nyt ilmoitettu.

Ammattiliitot välttävät myös lakkoja, jotka polttaisivat työntekijöille kuukausittain kertyviä lomia. Työntekijä ansaitsee vuosilomaa kuukausilta, joina hänelle kertyy vähintään 14 työpäivää, mutta joulukuussa työpäiviä on arkivapaiden takia tavallista vähemmän.

Yksi takaraja on palkansaajakeskusjärjestö SAK:n hallituksen kokous 13. tammikuuta. Jos avaussopimusta palkankorotuksista ei ole siihen mennessä syntynyt, liitot yhdistänevät voimiaan.

Merkitystä voi olla myös sillä, että työriita on jäänyt mediassa pääministerin vaihdon ja al-Hol-kotiutuksista syntyneen kohun varjoon. Tammikuussa eduskunta on istuntotauolla.

Työntekijöiden kannalta sovun lykkääntyminen tarkoittaa palkankorotusten lykkääntymistä, mutta korvauksista on aiemmin sovittu myös takautuvasti. Työnantajien taas kannattaa sopia nopeasti, jotta työrauha palautuu.

Vaikka kiky-tunnit hiertävät neuvotteluissa eniten, pelkästään niistä ei ole kysymys.

Joidenkin näkemysten mukaan neuvotteluja vaikeuttaa se, että palkansaajapuoli maksaa ylipäätään kalavelkoja Sipilän hallituskauden kilpailukykyväännöstä.

Taustalla kaivelee myös se, että Elinkeinoelämän keskusliitto ei halua enää tehdä keskitettyjä palkkaratkaisuja. Työnantajapuolella epäillään ay-liikeen haluavan näyttää, että tupoista luopuminen ei tule olemaan helppoa.