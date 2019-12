Valmennuskurssille osallistuminen on helppoa, jos hakijalla on rahaa ja koti kaupungissa – Monella ei ole, ja se eriarvoistaa hakijoita

Vaikka korkeakoulujen yhteishaun alkuun on kolme kuukautta, kauppaavat valmennuskurssitarjoajat jo palveluitaan. Pisimmät kurssit ovat alkaneet jo syksyllä, osa taas käynnistyy heti loppiaisen jälkeen.

Moni ala julkaisee pääsykoemateriaalinsa vasta maalis–huhtikuussa. Siitä huolimatta valmennusta tarjotaan puolikin vuotta ennen kokeita. Psykologian hakijoille opetetaan kokeissa tarvittavaa tilastomatematiikkaa ja lääketieteen hakijoiden kanssa kerrataan lukiossa opittua.

Moni pitää valmennuskurssien roolia suomalaisessa koulutusjärjestelmässä pulmallisena. Kalleimmat kurssit maksavat useita tuhansia euroja, eikä kaikilla ole varaa lystiin.

Hinnan lisäksi esteeksi osallistumiselle voi muodostua kurssien sijainti, selviää tutkimusartikkelista Valmennuskurssit ja korkeakoulumarkkinoiden maantiede, joka julkaistiin tällä viikolla Tiedepolitiikka-lehdessä.

Jos hakijan tulee valmennuskurssille osallistumiseksi muuttaa toiselle paikkakunnalle, se lisää taloudellista painetta. Suvi Jokila, tutkija, Turun yliopisto

Joukko yksityistymistä ja korkeakoulutukseen pyrkimistä tutkivan PAHE-projektin tutkijoita tarkasteli, miten lääke-, kauppa-, oikeus- ja kasvatustieteen valmennuskurssitarjonta jakautui alueellisesti lukuvuonna 2016–2017. Tarjonta painottui pääasiassa yliopistokaupunkeihin ja erityisesti Helsinkiin.

– Jos hakijan tulee valmennuskurssille osallistumiseksi muuttaa toiselle paikkakunnalle, se lisää taloudellista painetta, sanoo tutkija Suvi Jokila Turun yliopistosta.

Asuinpaikka näkyy siinä, kenelle korkeakoulun portit avautuvat

Tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaupungeissa asuvilla on suurempi todennäköisyys tulla valituksi korkeakouluun kuin maaseudulta tulevilla. On mahdollista, että valmennuskurssitarjonnan keskittyminen kaupunkeihin kasvattaa juopaa maakuntien ja kaupunkien välillä.

– Korkeakoulutettu väestö keskittyy kaupunkialueille, ja korkeakoulutettujen aikuisten lapsista tulee todennäköisesti korkeakoulutettuja, sanoo PAHE-projektin johtaja, kasvatustieteen apulaisprofessori Sonja Kosunen Helsingin yliopistosta.

Vaikka valmennuskurssien tarjoajat kauppaavat laajasti myös itseopiskelumateriaaleja ja etäkursseja, suosii moni hakija mieluummin lähiopetusta.

– Lähiopetusta pidetään tehokkaampana ja ajatellaan, että siitä on suurempi hyöty, sanoo Suvi Jokila.

Kurssin tyypillä ei kuitenkaan ole havaittu olevan merkitystä sisäänpääsyyn.

Kasvatustieteen apulaisprofessorin Sonja Kosusen mukaan hakijoiden puhe valmennuskurssien tarpeellisuudesta voi johtaa siihen, että hakijat, jotka eivät voi kurssille osallistua, eivät usko mahdollisuuksiinsa ja jättävät kokonaan hakematta korkeakouluun. Jari Kovalainen / Yle

Opiskelijavalintojen uudistus yrittää purra myös valmennuskurssibisnekseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yrittänyt suitsia valmennuskurssimarkkinoita uudistamalla korkeakoulujen opiskelijavalintoja.

Jo keväällä 2018 korkeakoulut luopuivat pitkää valmistautumista vaativista pääsykokeista. Valintakokeita varten luettavaa kirjallisuutta on nyt aiempaa vähemmän ja moni ala julkaisee pääsykoemateriaalinsa aiempaa myöhemmin.

Ensi keväänä voimaan tulee uudistuksen toinen osa. Siinä korkeakoulut valitsevat vähintään puolet uusista opiskelijoistaan toisen asteen todistusten perusteella.

Kysyimme valmennuskurssijärjestäjiä haastatellessamme, mitä ne tekevät, mikäli pääsykoevalinnat poistuvat tai niiden painoarvo vähenee. Aika suora vastaus oli, että silloin siirrytään valmentamaan ylioppilaskirjoituksiin. Sonja Kosunen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Menettelyllä on pyritty mahdollistamaan korkeakouluun hakeminen myös kevään abiturienteille, joiden ylioppilaskokeet loppuvat vasta maaliskuun lopussa. Kun pääsykokeisiin luettavaa on aiempaa vähemmän ja huomattava osa hakijoista pääsee korkeakouluun todistusvalinnassa, on ajateltu, että myös tarve valmennuskursseille vähenee.

Näin ei välttämättä käy, sanoo Sonja Kosunen.

Todistusvalinnan tulokset selviävät niin myöhään keväällä, että moni korkeakouluun tosissaan mielivä joutuu joka tapauksessa valmistautumaan pääsykokeeseen. Lisäksi on todennäköistä, että tulevaisuudessa valmennuskurssijärjestäjät tavoittelevat yhä nuorempia asiakkaita.

– Vuonna 2015 kysyimme valmennuskurssijärjestäjiä haastatellessamme, mitä ne tekevät, mikäli pääsykoevalinnat poistuvat tai niiden painoarvo vähenee. Aika suora vastaus oli, että silloin siirrytään valmentamaan ylioppilaskirjoituksiin.

Varhaistuuko valmentaminen?

Kehityskulku on tuttu myös maailmalta. Jos opiskelijoiden valikoinnin paikkaa siirretään, siirtyvät yksityiset markkinat usein mukana.

Vielä on vaikea sanoa, kasvaako abivalmennuksesta lähivuosina korkeakouluvalmennuksen kaltainen ilmiö. Sonja Kosusen mukaan asiaa on kuitenkin syytä pohtia jo nyt: myös abivalmennuksista pitää maksaa, ja lähiopetuskurssit keskittyvät suuriin kaupunkeihin.

Mitä nuorempi ihminen on, sitä todennäköisemmin tämän mahdollisuudet osallistua maksulliselle valmennuskurssille riippuvat tämän asuinpaikasta ja perheen taloudellisesta tilanteesta.

Vielä on vaikea sanoa, kasvaako abivalmennuksesta lähivuosina korkeakouluvalmennuksen kaltainen ilmiö. Mikko Koski / Yle

Kurssille ajaa ajatus kuvitteellisista kilpakumppaneista

Viime vuosina valmennuskurssille osallistuminen erityisesti vaikeapääsyisillä aloilla on ollut yleistä. Vuoden 2017 Eurostudent-opiskelijatutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) oikeustieteen opiskelijoista kolme neljäsosaa ilmoitti käyneensä valmennuskurssin, lääketieteen opiskelijoistakin yli puolet.

Kosunen on tutkinut hakijoiden ja valmennuskurssijärjestäjien puhetta valmennuskurssien tarpeellisuudesta yliopistotutkija Nina Haltian kanssa.

Järjestäjät kuvailevat valmennusta usein tukitoimeksi sellaisille hakijoille, jotka ovat lisävalmennuksen ja -tuen tarpeessa. Näin kurssit voivat näyttää jopa tasa-arvoistavan korkeakouluhakua niille, joiden mahdollisuudet päästä sisään ilman kurssia olisivat heikot.

Puhutaan suorastaan yli-ihmismäisestä hakijasta, joka selviytyy valintaprosessista läpi ilman erityisen suurta valmistautumista. Sen lisäksi puhutaan luusereista, jollaisiksi ei haluta tulla. Sonja Kosunen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

– On silti vaikea arvioida vedenpitävästi, toimivatko tällaiset kurssit takamatkan kuromiseen niille hakijoille, jotka muuten eivät ehkä pärjäisi pääsykokeessa yhtä hyvin kuin toiset, vai lisäävätkö ne itse asiassa etumatkaa toisille, Kosunen sanoo.

Moni hakija ajattelee, että erityisesti kaikkein kilpailluimmille aloille on vaikeaa ellei mahdotonta päästä ilman valmennuskurssia. Monen mielessä ovat nerojen kaltaiset kuvitteelliset kilpakumppanit.

– Puhutaan suorastaan yli-ihmismäisestä hakijasta, joka selviytyy valintaprosessista läpi ilman erityisen suurta valmistautumista. Sen lisäksi puhutaan luusereista, jollaisiksi ei haluta tulla.

Koska hakijat eivät ole omasta mielestään neroja, eivätkä he toisaalta halua olla epämotivoituneita häviäjiä, moni hakeutuu valmennuskurssille.

Hakea kannattaa aina

Tutkijat ovat huolissaan siitä, johtaako vallalla oleva puhe valmennuskurssien tarpeellisuudesta yhdistettynä niiden alueelliseen ja taloudelliseen saavuttamattomuuteen siihen, että osa jättää tyystin hakematta korkeakouluun.

Niin ei kannattaisi ajatella – ei etenkään, kun ylioppilastodistuksella pääsee pian opiskelemaan yhä useampi.

Sonja Kosunen muistuttaa, että epävarmuus kalvaa yhtä lailla kaikkia hakijoita, ja myös korkeakoulujen kilpailluimmille aloille voi päästä ilman valmennuskurssia.

– Aika paljon nuoret puhuvat siitä, että ei mun kannata hakea, kun mulla on näin huonot paperit, ja sinne varmasti tarvitsee viisi laudaturia. Sitähän emme vielä tiedä, mitä arvosanoja tarvitaan, jotta pääsee ensi vuonna sisään mihinkin koulutusohjelmaan.

Kosusen mukaan voi olla, että korkeakouluun hakematta jättävä joukko pienenee, kun todistusvalinta laajenee.

– Jos kirjoitukset tai muu toisen asteen tutkinto on kuitenkin suoritettu, on vaikea kuvitella, että todistuksella hakemisesta olisi ihmiselle hirveästi haittaa.

