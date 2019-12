"Paavillisen salassapidon" velvollisuus poistuu katolisen kirkon hyväksikäyttötapauksista

Katolinen kirkko ei enää jatkossa sovella kirkon sisällä paljastuneisiin hyväksikäyttötapauksiin niin kutsuttua "paavillista salassapitoa".

Salassapitoluokitus on korkein mahdollinen kirkon sisällä. Sen soveltaminen on luonut hyväksikäyttötapausten ympärille vaikenemisen kulttuuria. Paavillisen salassapidon on kritisoitu suojelevan lasten hyväksikäyttäjiä, hiljentävän uhreja ja häiritsevän rikosten tutkintaa.

Paavi Franciscus ilmoitti laajamittaisiksi luonnehdituista muutoksista tiistaina. Uutistoimistojen mukaan paavin julkaisemat asiakirjat ohjeistavat ilmoittamaan hyväksikäyttöepäilyistä viranomaisille. Lisäksi ne kumoavat velvollisuuden, jonka mukaan ilmoittajan tai epäillyn uhrin pitäisi vaieta teoista.

Paavi Franciscus on kuitenkin korostanut, että kirkonjohtajien pitää edelleen suojella hyväksikäyttötapauksiin liittyvää tietoa luottamuksen ja turvallisuuden nimissä.

Uudistusten yhteydessä Paavi Franciscus linjasi, että jatkossa kaikki alle 18-vuotiaita esittävät pornografiset kuvat ovat Vatikaanin silmissä "lapsipornoa". Aiemmin sen piiriin on laskettu alle 14-vuotiaita koskeva materiaali, kertoo uutistoimisto AP.

Katolinen kirkko on jo pitkään rypenyt hyväksikäyttöskandaaleissa. Hyväksikäytön kohteina on ollut myös lapsia ja nunnia. Paavi on myöntänyt kirkon vähätelleen ja peitelleen ongelmia.

Tiukan salassapidon kumoaminen oli yksi kirkon johtajien vaatimuksista hyväksikäyttöä koskeneessa huippukokouksessa helmikuussa.

Lähteet: AP, Reuters