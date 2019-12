Saksalaismedia: Turkin ja EU:n pakolaissopu rakoilee – siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä voimakkaassa kasvussa

Saksalaisen Die Welt -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Turkin kautta EU:n alueelle saapuneiden siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä nousi viime vuoden noin 50 000 tulijasta yli 70 000:een.

Vertailujakso ulottuu joulukuun puoleenväliin. Lehden käsiinsä saamassa EU-raportissa esitetään arvioita, joiden mukaan Turkki ei enää noudata vuonna 2016 sovittua pakolaisratkaisua (siirryt toiseen palveluun), jolla ihmisten tulo Kreikan Egeanmeren saarille haluttiin pysäyttää.. Kiistelty sopu toimi käytännössä, ja tulijoiden määrä romahti.

EU:n ja Turkin pakolaissopu EU ja Turkki sopivat 18.3.2016, että kaikki Turkista Kreikan saarille tulevat maahanpyrkijät palautetaan Turkkiin, jos he eivät hae turvapaikkaa tai heidän turvapaikkahakemuksensa hylätään Kreikassa.

Samalla sovittiin, että jokaista Euroopasta palautettavaa syyrialaista kohti Turkista siirretään Eurooppaan yksi syyrialainen YK:n säännösten mukaisesti.

EU lupasi myös tukea Turkkia kolmella miljardilla eurolla pakolaisten auttamisessa. Rahasummaa on myöhemmin korotettu, mutta Turkki vaatii lisää.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet sopua, muun muassa siksi, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva Turkissa on kehno ja Kreikassa hakemusten käsittely on pahasti jumiutunut.

Die Weltin näkemän EU-raportin mukaan Turkin rannikkovartiosto on antanut pakolaisalusten jatkaa matkaansa Kreikan aluevesille ja jopa avustanut niitä. Saapujien määrän kasvu on johtanut kaaokseen EU:n ja Kreikan yhteistyönä perustetuissa leireissä, jotka ovat pahasti ylikuormittuneet.

Turkki uhkailee EU:ta

Turkki on aiemmin sanonut pitävänsä kiinni pakolaissovusta, vaikka turkkilaiset poliitikot presidentti Recep Tayyip Erdoğanin johdolla ovat toistuvasti uhanneet lähettää pakolaiset Eurooppaan. Eurooppaan tulijoiden määrän kasvun lisäksi alkuperämaat ovat muuttuneet. Suurin ryhmä ei enää ole syyrialaiset vaan afganistanilaiset. Noin 30 prosenttia Turkin kautta EU:hun saapuneista on alunperin Afganistanista. Turkissa on yli 3 miljoonaa syyrialaispakolaista ja ainakin 200 000 afganistanilaista.

Uutta on myös se, että nyt turkkilaisten pako näkyy tilastoissa kuudenneksi suurimpana ryhmänä. Turkkilaisten turvapaikanhakijoiden määrä lähti kasvuun vuoden 2016 vallankaappausyritystä seuranneiden puhdistusten ja pidätysaaltojen myötä.

Pakolaisia palautetaan Syyriaan

Turkki yrittää parhaillaan palauttaa syyrialaisia Pohjois-Syyriaan, jonne se haluaaa perustaa niin sanotun turvavyöhykkeen (siirryt toiseen palveluun). Presidentti Erdoğanin mukaan tavoitteena on siirtää noin miljoona ihmistä alueelle, jota Turkki miehittää paikallisten syyrialaisten liittolaistensa kanssa.

Turkki valtasi alueita Koillis-Syyriasta, kun se hyökkäsi Syyrian kurdijohtoisia joukkoja vastaan lokakuun alussa. Koillis-Syyriassa on esiintynyt jatkuvia yhteenottoja kurdijohtoisten joukkojen ja Turkin johtamien joukkojen välillä. Julkisuudessa on epäilty, että Turkissa olevat syyrialaiset eivät lähde alueelle vapaaehtoisesti. Turkki on sinänsä kertonut, että vajaat 400 000 syyrialaista on jo siirtynyt Turkista Syyriaan.

Lähteet: Reuters, Die Welt.de