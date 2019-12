Kansallisgalleria on aloittanut yt-neuvottelut – Ateneumia ja Kiasmaa uhkaa väliaikainen sulkeminen

Yt- eli yhteistoimintaneuvottelut kestävät vuoden 2020 loppuun saakka. Kansallisgallerian pääjohtajan Risto Ruohosen mukaan ketään ei ole tarkoitus irtisanoa, mutta lomautukset ovat mahdollisia.

Henkilökunta sai tiedon asiasta lokakuussa.

Yt:t koskevat kaikkia Kansallisgallerian työntekijöitä, niin lipunmyyjiä, museovahtimestareita kuin museojohtajiakin.

Kansallisgalleriassa työskentelee 280 taidemuseoalan asiantuntijaa ja ammattilaista, muun muassa näyttelyiden, taideteosten konservoinnin ja tutkijapalvelun parissa.

Risto Ruohosen mukaan nyt varaudutaan ennakolta tulevaan.

– Yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet, koska meillä on luvassa kohtuullisen laajoja peruskorjauksia nykytaiteen museo Kiasmassa ja Ateneumin taidemuseossa.

Kiasman ja Ateneumin ovet suljetaan yleisöltä remontin ajaksi.

– Ne saattavat olla laajuudeltaan niin suuria korjauksia, että museot suljetaan joksikin aikaa. Arvioimme, että Kiasmaa remontoidaaan vuonna 2021 ja Ateneumia vuonna 2022, Ruohonen sanoo.

Hänen mukaansa peruskorjausten tarkka ajankohta ja kesto varmistuvat ensi vuoden syksynä.

Kiasmaa on korjattu viimeksi tänä vuonna.

– Ateneumin edellisestä suuresta peruskorjauksesta on jo 30 vuotta. Ainakin museon talotekniikka vaatii uudistamista.

"Museoissa vilkaampaa kuin koskaan aikaisemmin"

Kansallisgallerian vuosibudjetti on noin 30 miljoonaa euroa.

– Taloustilanteemme on ihan hyvä, mutta kyse on siitä, että jos joudumme sulkemaan museot, niin silloin yleisötulomme eivät ole normaalitasolla. Yleisö- eli lipputulot ovat meille mittava tulolähde, jolla on iso vaikutus toimintaamme, Ruohonen sanoo.

Kansallisgalleria on Suomen suurin taidemuseo-organisaatio. Siihen kuuluu Ateneumin taidemuseo, nykytaiteen museo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo, kokoelmahallintaosasto sekä Talous- ja hallinto-osasto.

– Viime vuosina Kansallisgallerian museoissa toiminta on ollut vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin ja yleisömäärät ovat olleet tuntuvasti aikaisempaa suurempia.

Kansallisgallerian museoissa vierailee vuosittain yli 700 000 kävijää.

– Nyt on välttämätöntä tehdä korjauksia, jotta pystymme jatkossa palvelemaan sellaisia yleisömääriä kuin viime vuosina on ollut, Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen toteaa.