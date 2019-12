Teloitusten määrä ja kuolemantuomion suosio vähenevät Yhdysvalloissa jatkuvasti

Tänä vuonna Yhdysvalloissa on teloitettu 22 rikoksesta tuomittua ihmistä, kertoo kuolemantuomioita seuraava järjestö Death Penalty Information Center (siirryt toiseen palveluun).

Toimeenpantujen teloitusten määrä on alimmillaan sitten 1990-luvun alun. 1980-luvulla ja vielä 1990-luvun alussa teloituksia tehtiin vuosittain noin 20, mutta 90-luvulla niiden määrä kasvoi nopeasti.

Huippuvuonna 1999 teloituksia tehtiin 98.

Teloitusten määrä Yhdysvalloissa 1975 - 2019. Death Penalty Information Center, Harri Vähäkangas / Yle

Oikeusistuimien määräämien kuolemantuomioiden määrä on laskenut vielä nopeammin. Kun huippuvuonna 1996 niitä määrättiin peräti 315, tänä vuonna kuolemantuomion on saanut enää 33 henkilöä.

Yhä harvempi kannattaa kuolemantuomiota

Kuolemantuomion suosio kansan keskuudessa on laskenut. 2000-luvulla noin puolet kansasta on pitänyt elinkautista vankeustuomiota kuolemanrangaistusta parempana vaihtoehtona.

Suunnilleen vuodesta 2015 lähtien kannat ovat kuitenkin muuttuneet ja tällä hetkellä kuolemantuomiota kannattaa alle 40 prosenttia kansalaisista.

Viime vuosina julkisuuteen on tullut tapauksia, joissa kuolemantuomioita on langetettu väärille ihmisille rikostutkinnan ja oikeuskäsittelyn puutteellisuuden vuoksi.

Vaikka kuolemantuomio on yhä voimassa useimpien Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännössä, suurin osa niistä ei enää toteuta teloituksia.

Tänä vuonna New Hampshirestä tuli 21. osavaltio, joka poisti kuolemantuomion omasta lainsäädännöstään.

Kalifornia puolestaan päätti lopettaa kuolemantuomioiden toimeenpanemisen. Kuvernööri Gavin Newsonin mukaan oikeuslaitos kohtelee epätasa-arvoisesti vähävaraisia, vähemmistöryhmiä ja mielenterveysongelmaisia kuolemantuomioita langettaessaan.

Kalifornian vankiloissa on kaikkiaan 737 vankia, joille on määrätty kuolemantuomio. He ovat saaneet tiedon, ettei heidän tuomiotaan panna täytäntöön niin kauan, kuin tuomioiden jäädytys on voimassa. Samalla Kalifornian osavaltion käyttämä teloitushuone suljettiin.

Teloitukset keskittyvät Yhdysvalloissa muutamiin osavaltioihin. Tänä vuonna Texasissa on teloitettu yhdeksän ihmistä, Tennesseessä, Alabamassa ja Georgiassa kussakin kolme.

Liittovaltion oikeuslaitos ei ole toteuttanut teloituksia 16 vuoteen. Presidentti Donald Trumpin hallinto on yrittänyt poistaa teloitusten sulun, mutta oikeuslaitos korkeinta oikeutta myöten on pitänyt sen voimassa.

Lähteet: Reuters, AP