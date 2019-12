Yläkoululaiset laittavat seksuaalikasvatusta uusiksi – "Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita"

Rakkautta ja parisuhteita, seksuaalista identiteettiä, sukupuolitauteja sekä nettimaailman valoisia ja varjoisia puolia pohditaan parhaillaan turkulaisessa Vasaramäen koulussa.

Ysiluokkalaiset etsivät työpajoissa keinoja kertoa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista nuorille heidän omista lähtökohdistaan, tarpeistaan ja toiveistaan. Kyseessä on Turun ammattikorkeakoulun hanke, jolla luodaan kansainvälistä verkko-oppimisalustaa seksuaalikasvatuksen tueksi.

Selja Leiwon ryhmän teemana on vaatimattomasti rakkaus ja parisuhteet.

Seksuaalinen itsemäärämisoikeus on yhtenä aiheena Vasaramäen koulussa. Jouni Koutonen / Yle

Aihepiiristä voisi puhua koulussa enemmänkin, mutta aikaa terveystiedon tunneilla ei ole määräänsä enempää. Nyt koululaiset itse hakeutuvat luotettavan tiedon lähteille muun muassa Väestöliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla.

– Faktatietoa löytyy tutkimuksista, rakkaudesta on tehty yllättävän paljon tutkimusta. Netistä löytyy aika hyvin tietoa, mutta rakkaus on aika kokemuksellinen asia, naurahtaa Selja Leiwo.

Oppilaiden piirtämissä sarjakuvissa käsitellään rankkojakin aiheita. Jouni Koutonen / Yle

Joona Kaarion ryhmä puolestaan pohtii seksuaalista identiteettiä.

Kavereiden kanssa keskustellessa ajatus on kiteytynyt yksinkertaiseen vastaukseen, jota joskus tuntuu turhan vaikealta löytää.

– Jokainen saa olla mitä haluaa, on tärkeää, että jokainen saa olla oma itsensä. Kai me olemme kaavoihin kangistuneita ja ajattelemme, että on vain heteroita. Ei ole päästy siitä yli, pohtii Joona Kaario.

Nuorten ajatukset samoilla linjoilla eri puolilla Eurooppaa

Seksuaalikasvatuksen näkökulma on usein ollut aikuisista ja asiantuntijoista lähtöisin.

Turun ammattikorkeakoulun EDDIS-hankkeessa nuoret otetaan mukaan sisältöjen ja keinojen suunnitteluun.

– Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, he tietävät millaisessa maailmassa elävät. Kun nuoret pääsevät vaikuttamaan seksuaalikasvatuksen sisältöön, sillä on myös enemmän vaikuttavuutta heidän elämässään, sanoo hoitotyön lehtori Elina Lindberg.

Lehtori Elina Lindberg Turun ammattikorkeakoulusta ja opettaja Emma Hjort Vasaramäen koulusta ohjaavat oppilaiden työskentelyä. Jouni Koutonen / Yle

Suomalaisten koordinoimassa EU-rahoitteisessa hankkeessa on mukana koululaisia myös Liettuasta, Kreikasta ja Portugalista.

Keväällä järjestetyllä leirillä kustakin maasta oli kymmenen nuorta pohtimassa seksuaaalisuuteen liittyviä asioita. Vaikka maiden kulttuuritaustat eroavat toisistaan, askarruttavat samat kysymykset nuorta polvea ympäri Euroopan.

– Yllättäen nuoret ajattelivat hyvin samalla tavoin asioista. Ehkä eroavaisuudet ja ongelmat ovat enemmän meidän aikuisten päässä, annamme kulttuurin vaikuttaa näissä asioissa enemmän, miettii lehtori Elina Lindberg.