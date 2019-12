Sisustusarkkitehti Marko Paananen: "Suomalaiset saunat ovat Aleksis Kiven kuolinmökin tasoa"

Sisustusarkkitehti Marko Paanasen mukaan Suomesta on turha hakea sähinää: "Pahimmillaan maamme on kuin tyhjä ruotsinlautta".

Sisustusarkkitehti Marko Paanasen mukaan Suomesta on turha hakea sähinää: "Pahimmillaan maamme on kuin tyhjä ruotsinlautta". Jenni Poikelus / Yle

Marko Paanasen mukaan suomalaisten design-klassikkojen taso on heikentynyt, ja maassamme eletään yhä niukkuuden taakkasiirtymän alla.

Kun näkee sisustusarkkitehti Marko Paanasen, tulee välittömästi ajatelleeksi, sopiiko omalla yöpöydällä seisova perintölamppu makuuhuoneen hillittyyn ja harmoniseen Pisara-kuitutapettiin.

49-vuotias Paananen tuli tunnetuksi vuosina 2004–2009 esitetyn sisustussarja Innon ja vuonna 2013 esitetyn Sisustusarkkitehti Marko Paananen -ohjelman myötä.

Vaikka televisiosarjoista on kulunut jo vuosia, pysäytetään Paananen yhä kadulla ja häneltä kysellään sisustusvinkkejä.

– Ei se enää ihan päivittäistä ole, mutta viikottaista kylläkin. En tiedä, mitä se kertoo minusta tai suomalaisista, Paananen toteaa.

Ja nauraa.

Hän nauraa paljon ja nauru tarttuu.

Uravalinnalla on ollut suuri merkitys kotkalaislähtöisen Paanasen elämään. Ammatillinen menestys on tuonut hänelle tyytyväisyyttä ja ylpeyttä. Paananen ei kuitenkaan katso joutuneensa luopumaan uransa vuoksi mistään, vaan hän sanoo valinneensa luopumisen.

– Karriäärini ei ole niin loistokas, että siihen olisi liittynyt uhrauksia. Jos jotain olen menettänyt, niin tarkka raja työ- ja vapaa-ajan välillä on hämärtynyt jo aikoja sitten, hän toteaa.

Paananen kehuu omaa asuntoaan "ihan mahdottoman hienoksi."

Ja taas nauretaan.

Sitten hän myöntää, että hänen kotiinsa liittyy suutarin lapsella ei ole kenkiä -logiikkaa.

– Jos ihmiset tietäisivät, mitä sieltä puuttuu, he pyörtyisivät. Vaikka kämppä ei ole sisustukseltaan valmis, se on esteettisesti miellyttävä.

Paananen myöntää olevansa sisustuksen suhteen itsekäs.

– Jos vielä tässä iässä aloittaisin parisuhteen, niin se olisin minä, joka päättäisi miten kotimme sisustettaisiin.

Tarveajattelun aika on ohi

Marko Paananen tunnetaan myös siitä, että jos hänellä sanomisen aihetta on, hän myös sanoo. Sisustamisesta aiheita yleensä löytyy.

Nyt sanomista on suomalaisesta saunasta. Paanasen mielestä suomalaisissa saunoissa on kehittämisen varaa.

– Esimerkiksi lauteiden laatua ja yksityiskohtia ja eri puulajien ominaisuuksia ei huomioida millään tavalla. Saunamme ovat yhä Aleksis Kiven kuolinmökin tasolla, Paananen sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa eletään 7–10 sukupolvea kestävän "taakkasiirtymän" alla.

Se taakka on niukkuus, joka näkyy ja tuntuu jopa ahtautena suomalaisissa makuuhuoneissa.

– Aikuiset ihmiset ajattelevat aivan vakavissaan, että miksi makuuhuoneen pitäisi olla suurempi ja miksi sitä pitäisi sisustaa. Niukkuutta perustellaan vähäisellä tarpeella, mutta tarvelähtöisesti meille riittäisi vain pitävä katto, ettei nukkuessa sataisi suuhun. Pelkkään tarpeeseen vetoamisen aika on jo ohi.

Kotkan hotelli Seurahuoneen merihenkisten hotellihuoneiden suunnittelu on Marko Paanasen käsialaa. Ville Vanhala / Yle

Yhdysvalloissa opiskelleen ja asuneen, ja nykyään Suomen lisäksi myös ulkomailla työskentelevän Paanasen mukaan Suomessa ei uskalleta vieläkään ajatella niin laajasti, että annettaisiin kaikkien kukkien kukkia.

– Täällä ei olla maailmaa syleileviä ja avomielisiä. Suomi vaikuttaa yhden asian ja yhden totuuden maalta.

Hohtoa ja haastetta

Viime vuodet Paananen on keskittynyt päätyöhönsä eli sisustusten suunnitteluun.

– Keski- ja Etelä-Euroopassa on totuttu käyttämään sisustajia ja pohtimaan materiaaleja. Yhdysvalloissa taas suunnittelija on asiakkaansa työkalu, jolloin painekin on kovempi, Paananen sanoo.

Hän myöntää, että ulkomaanprojekteissa on oma hohtonsa, mutta ulkomailla käytännön työssä on erilaisen toimintakulttuurin vuoksi myös omat haasteensa.

– Esimerkiksi tavarantoimituksissa vaaditaan erikoisia järjestelyjä ja jopa varmistuksia, kun ei aina tiedetä edes sitä, missä tavarantoimittaja toimii.

Paanaselle ihannetilanne on, että asiakas antaa suunnittelijalle vapaat kädet sisustuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

– Meidän kulttuurittomuuttamme osoittaa se, että asiakkaat esittävät ratkaisuvaihtoehtoja, jotka jäävät pahimmillaan amatöörien visioiksi. Kun suunnittelijalle kerrotaan toive, niin suunnittelija osaa hakea siihen asiakkaan toivoman ratkaisun.

Toisinaan, varsinkin koteja sisustaessa suunnittelija saattaa joutua miltei psykologin asemaan.

– Koti on ihmisille kenties rakkain paikka maailmassa ja myös iso taloudellinen panostus. Kun kodin uudistamista jännitetään, niin siitä seuraa usein tietynlaista ailahtelevaisuutta. Ristivetoa voi olla jopa aviopuolisoiden välillä.

Hienon ja rennon äärelle

Kun Suomessa ostetaan kotimaisia designtuotteita, uskotaan, että ostetaan myös laatua. Marko Paanasen mukaan suomalaiset ikoniset valmistajat ovat kuitenkin tinkineet tuotteidensa laadusta.

Hänen mielestään vain Fiskarsin legendaariset sakset ovat säilyttäneet tasonsa.

– Esimerkiksi Iittalan tuotteiden laatu on muuttunut, kun siihen kehitettiin konepesua kestävä rakenne, mutta laadun muutoksesta ei tiedotettu millään tavalla, Paananen toteaa.

Iittalan viestintä- ja pr-päällikkö Mirka Paasikangas kertoo, että Iittalan kartiolasia on vahvistettu nykyajan käyttötarkoituksiin sopivaksi. Paasikangas kuitenkin kiistää, että lasin laatu olisi heikentynyt.

– Kestävä muotoilu ja laatu ovat yhä ydinosaamisalueitamme. Tuotteidemme laatutaso on säilynyt, koska olemme käyttäneet samoja lasireptejä vuosikymmenten ajan, Paasikangas sanoo.

Ikealla taas on Paanasen mukaan ollut myönteisiä vaikutuksia suomalaisiin sisustajina, sillä Ikean myötä suomalaiset ovat päätyneet miettimään kotiensa sisustamista myös esteettisestä näkökulmasta.

– Ikeasta saa suhteellisen laadukkaita tuotteita nopeasti ja turvallisesti. Kääntöpuoli on se, että kodit ovat alkaneet näyttää samanlaisilta. Suomessa ihmisten kyky ilmaista itseään persoonallisen sisustuksen kautta on aika huonoissa kantimissa.

Kotkan Seurahuonen Beach.house-henkiseen perhehuoneeseen kuuuluu myös kerrossänky. Ville Vanhala / Yle

Viime vuodet suomalaisessa sisustuksessa vallalla olleet vaaleat sävyt ovat Paanasen mukaan tuoneet esille esineiden muotoja ja luoneet sisustuksiin rauhallisuutta.

– Värien käytössä taas pääosissa ovat "legopalikoiden päävärit." Itse en suosi sitä, että laajoille pinnoille räiskitään lasten piirustusten lailla kirkkaita sävyjä.

Vaikka Paananen suhtautuu kriittisesti suomalaisiin sisustajiin, hänellä ei ole tapana katsella ystäviensä ja tuttujensa koteja arvostellen.

– Jos ihmiset viihtyvät kodissaan, oli se sitten minkä näköinen tahansa, se on juuri heille oikein sisustettu koti.

Omassa suunnittelussaan Paananen sanoo hakeutuvansa "hienon ja rennon äärelle", mikä tarkoittaa sitä, että viihtyisä sisustus kestää myös esteettisesti kriittisen tarkastelun.

– Valaistus tähtää viihtyvyyteen, kankaat ovat miellyttäviä ja helppohoitoisia ja sisustus on kaikkiaankin helposti huollettavissa. Tilassa on helppo olla, mutta se ei ole mikään opiskelijakämppä, vaan sisustus nousee korkealle tasolle. Yhdysvalloissa ja Italiassa tämä osataan jo hyvin. Toivottavasti myös meillä kehitytään samaan suuntaan.

Suomessa ei sähise

Vaikka Marko Paanasella ei ole ollut varsinaista poltetta päästä tekemään televisio-ohjelmia, niin uuden idean myötä hän on mahdollisesti palaamassa kuvaruutuun.

Tulevassa sarjassa Paananen kiertäisi Suomen syrjäseutuja remontoimassa arvonsa menettäneitä rakennuksia myyntikuntoon.

– Ohjelman toteutuminen on vielä kiinni budjetin viimeisistä viilauksista, hän kertoo.

Paananen lupaa mahdollisen uuden ohjelman myötä nähtäväksi kauneutta ja rauhaa niin rakennuksissa kuin maisemissakin.

Hänen mukaansa ne ovat ainoita asioita, joita Suomi voi tarjota, sillä Suomen kokoisessa maassa ja Suomen väkimäärällä meidän on turha edes yrittää tarjota "sähinää".

– Helsinki on maailman mittakaavassa vain iso kylä ja Suomi on pahimmillaan kuin tyhjä ruotsinlautta, Paananen sanoo.

Hän suosittelee, että bailaajat suuntaavat New Yorkiin, Lontooseen tai St. Moritziin.

– Jos haluaa levätä, ulkoilla ja katsella tähtitaivasta, niin siinä tapauksessa kannattaa tulla Suomeen.

Ja taas nauretaan.

Marko Paananen oli Yle Radio Suomen sunnuntaivieraana 29.12.2019. Kuuntele haastattelu Yle Areenasta.