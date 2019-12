Ranskassa 200 000 kaduilla vastustamassa eläkeuudistusta – Pariisissa poliisi käytti kyynelkaasua

Ranskassa ammattiyhdistykset yrittävät pakottaa presidentti Emmanuel Macronia luopumaan kiistanalaisesta eläkeuudistuksesta. Ay-liikkeen järjestämät protestit ovat viime päivinä alkaneet hiipua, ja tänään tavoitteena oli saada liikeelle miljoona ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n viranomaisilta kokoamien tietojen mukaan kaduilla on toistaiseksi ollut noin 200 000 ihmistä. Järjestäjät ovat antaneet huomattavasti suurempia lukuja.

Mielenosoitukset ovat sujuneet pääosin rauhallisesti, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan mellakkapoliisit ja ryhmä mielenosoittajia ottivat yhteen Pariisin itäosassa. Mielenosoittajat heittivät esineitä ja poliisi ampui kyynelkaasukranaatteja.

Ammattiyhdistys uhkaa katkaista sähköt

Julkinen liikenne on tänään ollut sekaisin eri puolilla Ranskaa. CGT-keskusliitto ilmoitti lakkoilijoiden myös katkaisseen sähköt noin 90 000 kodista ja uhkasi uusilla sähkökatkoilla. Ranskan ammattiyhdistysliike on jakautunut useisiin keskusjärjestöihin, ja CGT:n sanotaan edustavan jyrkkää linjaa hallitusta vastaan.

Macron haluaa kannustaa ranskalaisia tekemään työtä pitempään. Nykyinen eläkeikä on 62, ja tavoitteena on, että ranskalaiset olisivat töissä 64 ikävuoteen asti. Samalla lukuisat erikoisjärjestelyt purettaisiin. Ranskassa on tällä hetkellä 42 erilaista eläkejärjestelmää. Esimerkiksi rautatieläisillä on oma eläkejärjestelmä, jonka kautta voi eläköityä huomattavasti aikaisemmin kuin muilla aloilla.

Enemmistö tukee mielenosoittajia

Ranskassa eläkejärjestelmää on yritetty uudistaa jo 1990-luvulta saakka, mutta yritykset ovat kohdanneet voimakasta vastarintaa. Vuonna 1995 hallitus joutui perääntymään, kun lakkoilu uhkasi ranskalaisten joulunviettoa. RTL-uutiskanavan teettämän mielipidemittauksen mukaan enemmistö ranskalaisista tukee mielenosoittajia, mutta toivoo lakkotaukoa joulun ajaksi. Tosin mielipidemittausten tulokset ovat ristiriitaisia ja joidenkin kyselyjen mukaan enemmistö ranskalaisista kannattaa eläkejärjestelmän uudistamista.

