Nuoret testasivat sydäniskuria ja näkivät pienoismallin tukkeutuneesta verisuonesta – oppi sydänterveydestä yllätti, vaikka ”moni tietää, mikä on nitro"

NaantaliKahdeksasluokkalainen Daniela Simola astuu reippaasti esiin, kun etsitään vapaaehtoista kokeilemaan sydäniskuria. Luokkahuoneen lattialla makaa nukke, jota pitäisi elvyttää. Terveydenhoitaja Leena Haaristo Varsinais-Suomen sydänpiiristä antaa ohjeita vieressä.

– En ole aiemmin käyttänyt tuollaista laitetta, mutta nyt kun kokeilin, tositilanteessa voi olla helpompaa, sanoo Simola.

Hän on jo käynyt luokkansa kanssa katsomassa Tyksin Sydänkeskuksen videota, jossa näytettiin sydänleikkausta.

– Sydänsairaudet ovat pelottavia, mutta niihin on paljon hoitoa ja lääkitystä. On hyvä, että saamme tietää näistä sairauksista ja voimme auttaa vanhempia ihmisiä, pohtii Simola.

Anneli Koski esittelee Jere Aaltoselle herkkupöytää. Nuorten suosimissa tuotteissa on yllättävän paljon sokeria ja rasvaa. Minna Rosvall / Yle

Terveet elintavat pitää aloittaa nuorena

Yhdeksäsluokkalainen Jere Aaltonen tutustuu Naantalin sydänyhdistyksen puheenjohtajan Anneli Kosken opastuksella herkkunäyttelyyn. Pöydällä on muun muassa jäätelöä, karkkia ja sipsejä. Niiden sisältämät rasva- ja sokerimäärät yllättävät. Koski kertoo, että tällä kertaa mukaan on otettu erityisesti nuorten herkkuja.

Sydänyhdistys keräsi nuorten suosimien herkkujen sokeri- ja rasvapitoisuudet näyttävästi esille. Sokerimäärän ymmärtää, kun sen näkee sokeripaloina. Minna Rosvall / Yle

– Kolajuomia ja jääkahveja tulee juotua vähän turhankin paljon, ja niissä on paljon sokeria. Tämä ruokarasti on ollut päivän parasta antia, sanoo Aaltonen.

Myös elvytysharjoittelu oli hänen mielestään hyödyllistä.

– On hyvä, että saamme hiljaiset oppilaat myös mukaan toimintaan. Elvytystilanne voi tulla milloin vain, joten hyvä, että saadaan kaikki hereille.

Kahdeksasluokkalaisella Emmi Laineella puolestaan on kokemusta sydänsairauksista perhepiirissä.

– Tästä, mitä opin täällä, saattaa olla hyötyä. On yllättävää, miten sairauksia hoidetaan ja miten paljon niitä varten on lääkkeitä, kertoo Laine.

Sydänyhdistys haluaa kohdata nuoria

Naantalin sydänyhdistyksen vapaaehtoinen Leena Huhtamäki näyttää nuorille, mitä liiallinen kolesteroli saa aikaan verisuonistossa. Hänellä on mukanaan pienoismalli verisuonesta, joka on lähes tukossa. Nuoret pyörittelevät verisuonta hämmentyneinä.

Jere Aaltonen tutkii pienoismallia tukkeutuneesta verisuonesta. Minna Rosvall / Yle

Kolesterolin vaikutus verisuonessa näkyy hyvin pienoismallin avulla. Minna Rosvall / Yle

– Nuoret kertovat useimmiten omista isovanhemmistaan. Moni tietää, mikä on nitro ja mitä heidän isovanhemmilleen on tehty. Tämä ei ole pelkästään sydänprojekti, vaan tämä on nuorten kohtaamista, kertoo Huhtamäki.

Kohta luokassa innostutaan etsimään lisätietoa netistä sormustinkukasta. Huhtamäki on juuri kertonut, että siitä saadaan ainetta sydänlääkkeisiin. Nuoret katsovat, millainen kukka on kyseessä.

Naantalin Sydänyhdistyksen vapaaehtoinen, Leena Huhtamäki, haluaa kohdata nuoria. Hän antaa heille tietoja, joiden avulla elintapoja voi pohtia. Minna Rosvall / Yle

”Naantalin malli” kehitteillä

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Mari Viertola kertoo, että Suopellon koulu kehittää joka vuosi opetusta jonkun ilmiön ympärille. Terveys on hyvä aihe ilmiöksi.

– Nuoret saivat ennakkotehtävän, jossa he selvittivät oman sukunsa sydänsairauksia. Tämä tavallaan sitouttaa koko perheen mukaan, kertoo Viertola.

Sydänterveyspäivää on jo vietetty aiemmin syksyllä Naantalin lukiossa. Sydänyhdistys kerää palautteet ja yrittää kehittää sydänterveyspäivästään ”Naantalin mallin”, jota koulut eri puolilla Suomea voivat käyttää hyväkseen.

–Toimintamallimme perustuu siihen, että meillä on paljon vapaaehtoisia toteuttamaan tätä päivää. Tällä kertaa mukana on yli kymmenen vapaaehtoista ja osa heistä on terveydenhuollon ammattilaisia, kiittelee Huhtamäki.

Sydänyhdistys etsii myös nuorta sykettä toimintaansa. Yhdistyksen jäsenten keski-ikä on korkea, ja toiminta on keskittynyt sydänsairauksiin.

– Nuoriso on siinä iässä, että he alkavat itsenäistyä. Tässä vaiheessa tehtävillä elintapavalinnoilla on suuri merkitys heidän tulevaisuudelleen, pohtii Huhtamäki.

