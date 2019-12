Uuden Frozen-elokuvan prinsessat ovat sisukkaita esikuvia – Testaa, mitä tiedät Disneyn prinsessoista kautta aikojen

Disneyn tämän vuosikymmenen suosikkielokuva Frozenin jatko-osa on julkaistu. Frozen2:sta odotetaan sekä menestystä että puheenaihetta.

Frozenin prinsessat, tarina ja tunnussävelmä "Let it go" ovat tuttuja lapsiperheissä.

Frozen-elokuva on herättänyt myös keskustelua esimerkiksi siksi, että se rikkoo perinteistä satujen prinsessa – prinssi -asetelmaa.

Elokuvan tekee poikkeukselliseksi se, että Frozenin päähenkilö-Elsalla ei ole elokuvan lopussa poikaystävää, kuten prinsessoilla yleensä.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, käsikirjoittaja, kouluttaja ja äiti Anni-Veera Aitolehti pitää Frozenin asetelmaa mielenkiintoisena.

– Elokuvassa on monia mielenkiintoisia ajatuksia. Esimerkiksi se, että sisarrakkaus on se suuri rakkaus, joka voittaa. On myös hienoa, että Elsa voi olla merkittävä henkilö ja itsenäinen toimija ilman, että hänellä on suhde mieheen, sanoo feministiksikin tunnustautuva Aitolehti.

Anni-Veera Aitolehti toivoo tulevaisuudessa persoonallisia prinsessoja Kalle Niskala / Yle

Kuka tahansa voi olla prinsessa

Aitolehti on kolmen lapsen äitinä hyvin perillä niin vanhoista kuin uudemmistakin Disney-elokuvista. Vaikka hänen ensimmäinen elokuvakokemuksensa oli seikkailua eikä prinsessoita, ensimmäinen prinsessaelokuva, Tuhkimo, teki pieneen tyttöön suuren vaikutuksen.

– Olihan se ihana ajatus, että kenestä tahansa voi tulla prinsessa.

Aitolehti on ilahtunut, että Disney on muokannut prinsessoja omaa tahtoa omaaviksi.

Hänen oma suosikkinsa Disneyn prinsessa-elokuvista on Urhea, joka kertoo skotlantilaisesta prinsessa Meridasta.

Poikatyttömäinen Merida rakastaa metsässä ratsastamista ja jousella ampumista, vaikka kuningataräiti yrittää kasvattaa tyttärestään hienostunutta prinsessaa.

– Mielestäni on hienoa, että lapsille löytyy elokuvistakin esikuvia naisista, jotka ovat vahvoja, omapäisiä ja tekevät asioita vähän eri lailla, myös psykodraamaohjaajana työskentelevä Aitolehti kertoo.

Jatko-osassa Elsa lähtee selvittämään mistä hänen voimansa ovat peräisin. © 2019 Disney. All Rights Reserved.

Persoonallisia prinsessoja

Frozenin jatko-osa tulee varmasti ilahduttamaan heitä, joiden mielestä Disneyn prinsessat ovat vain tylliunelmiin pukeutuneita tyhjiä kuoria. EsimerkiksiTime-lehti hehkuttaa jo verkkoartikkelinsa otsikossa Elsan käyttävän housuja.

Se, ettei Elsa päätynyt ensimmäisessä elokuvassa prinssin kainaloon, on saanut monet toivomaan olisiko Elsa ensimmäinen homoseksuaali prinsessa? Heti kun tieto jatko-osasta julkistettiin, alkoi sosiaalisessa mediassa levitä toive Elsan tyttöystävästä,#GiveElsaAGirlfriend

Toimittajan kysymykseen tulevaisuuden toiveprinsessasta Aitolehti pyysi kommentteja Feministisen puolueen tukiryhmässä Facebookissa. Osa vastanneista toivoi, että perinteiset käsitykset seksuaalisuudesta uskallettaisiin haastaa.

– Ryhmässä toivottiin esimerkiksi prinssiä, joka tykkää pukeutua prinsessaksi. Pohdittiin, että voisiko prinsessaus kuvata jotain muuta kuin sukupuolta.

