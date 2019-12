Suomen suurin levykauppias toipui psykoosistaan ja teki sitten ihmeen, johon kukaan ei uskonut – nyt hän myy levyjä enemmän kuin koskaan

Vastaanottovirkailija Kuopion Terveystalon aulassa itkee hysteerisesti.

– Miksi sinä itket, Jyri Lipponen kysyy virkailijalta.

– Koska sinä olet niin pelottava, virkailija vastaa.

Mitä ihmettä, Jyri Lipponen ajattelee ja katsoo ympärilleen. Hän huomaa, että aulatilaa ollaan tyhjentämässä ihmisistä. Syynä on Lipposen arvaamaton käytös. Mies itse ei enää tiedä, mikä on totta ja mikä kuvitelmaa. Hänet valtaa kauhu. On lokakuun viimeinen perjantai vuonna 2011. Lipponen, Levykauppa Äxän toimitusjohtaja, on sairastunut psykoosiin.

Jyri Lipposesta, 43, voisi kirjoittaa yrittäjän perinteisen selviytymistarinan. Kertomuksen siitä, miten hullu työnteko oli viedä hengen, mutta sairastuminen opetti uudelleen elämän tärkeysjärjestyksen.

Mutta sellainen tarina ei olisi totta. Ei tolkuton työnteko ollut Lipposelle ongelma. Se oli vain oire. Taudin syy oli jossain ihan muualla. Todelliset ongelmat alkoivat, kun Lipponen uuvutti itsensä työllä niin, että se piti ottaa häneltä pois.

Jyri Lipposella on Levykauppa Äxässä nykyisin noin 40 työntekijää. Mika Varonen on työskennellyt Lipposen leivissä jo parikymmentä vuotta. Toni Pitkänen / Yle

"Pippeli" ei kelvannut Hesarin mainokseen

Levykauppa Äx on tehnyt sen, minkä ei pitäisi olla mahdollista. Jyri Lipponen pyörittää kannattavaa bisnestä alalla, joka on jo moneen kertaan julistettu kuolleeksi. Äxä on selvinnyt levykauppojen pudotuspelissä voittajana. Vilkkaan nettikaupan ja kahdeksan kivijalkamyymälän ansiosta se on nyt yhtä suuri kuin alan muut erikoisliikkeet yhteensä.

Erityisen kiinnostavaa on, että Äxällä alkoi mennä hyvin samaan aikaan, kun fyysisten äänitteiden kaupan syöksykierre kiihtyi.

Tänäkin jouluna Äxän myymistä paketeista paljastuu tuotteita, jotka musiikin suoratoiston aikakaudella tuntuvat retrojäänteiltä. Mutta Äxässä retro myy, ja se on pitkälti Jyri Lipposen kummallisten aivoitusten ansiota.

Levykauppa Äx tunnetaan kahdesta asiasta: tinkimättömästä musiikkialan asiantuntemuksesta ja perseilystä. Resepti on ollut sama liikkeen koko yli 20-vuotisen historian ajan.

Yrityksen alkutaipaleella 1990-luvun lopulla Äxä laajensi Kuopiosta Ouluun ja herätti siellä pahennusta sloganilla “Nasta lautaan, mummot hautaan”. 2010-luvun taitteessa yritys tuli tunnetuksi koko sivun mainoksista Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä.

Toimitusjohtaja Lipponen väänsi Hesarin kanssa mainosten sisällöstä harva se viikko. Esimerkiksi sanat “pökälemestari”, “pippeli” ja “kusi” poistettiin mainoksista, mutta Äxän maine kasvoi, kun se julkaisi sensuroimattomat versiot omilla nettisivuillaan. Tunnetuin mainoslause “Sinä olet kakkapylly” toi voiton mainosalan arvostetussa Vuoden huiput -kilpailussa vuonna 2009.

Äxän keskusvarasto sijaitsee Kuopiossa. 70 prosenttia myynnistä tapahtuu netissä. Toni Pitkänen / Yle

Isopäinen merkonomi seikkailee mielisairaalassa

Äxän markkinointi on pyörinyt aina alapään asioissa. Vauhdikkaissa tarinoissa Facebookissa keskushenkilönä häärii usein toimitusjohtaja itse. Hänellä tuntuu olevan milloin minkäkinlaista kutinaa nivusalueella.

Esimerkiksi tänä syksynä levykauppa mainosti black fridayta kahden kuvan kollaasilla: toisessa uroskoira rellotti jalat levällään ja toisessa kuvassa röhnötti Jyri Lipponen samassa asennossa lyhyissä kalsareissaan. Strategiset paikat oli peitetty tähtikuviolla.

Lipponen korostaa, ettei Äxän markkinointia osteta ulkopuoliselta mainostoimistolta. Se on tehty alusta alkaen nyrkkipajameiningillä yrityksen sisällä. Kakkapylly-mainoslause ei ole peräisin Lipposen omasta päästä, mutta muuten toimitusjohtajan päätä hyödynnetään mainonnassa paljon. Pää on nimittäin poikkeuksellisen suuri.

– Kyllä, se on aivan hervottoman kokoinen, Jyri Lipponen vahvistaa ja hörppää kahvia kotitalonsa alakertaan sisustetussa työhuoneessa Kuopiossa.

Äxän markkinoinnissa “Lippos-Jyrin” suurimmat avut ovat jättiläismäinen pää ja puliveivaamalla suoritettu merkonomin tutkinto.

Tarinoissa ei kaihdeta edes toimitusjohtajan mielisairaalakokemuksia. Esimerkiksi sitä, miten läheisetkään työtoverit eivät tienneet Lipposen sairastumisesta syksyllä 2011. He vain ihmettelivät, mihin pomo on kadonnut. Samaan aikaan Lipponen kasaili itseään Julkulan psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla.

Lipposen veljekset polkaisivat Levykauppa Äxän käyntiin myymällä aikoinaan oman levykokoelmansa. Dave Lindholmin Aino-levyä hän ei kuitenkaan raaskinut myydä. Toni Pitkänen / Yle

Lipponen ymmärtää hyvän tarinan arvon. Lukemattomia kertoja hän on kerrannut, kuinka päätti veljensä Jarin kanssa perustaa levykaupan Kuopioon vuonna 1997. Pankilla ei riittänyt uskoa parikymppisiin yrittäjiin, joista toinen haisi kiljulta ja toinen yrtiltä, mutta veljesten “jäätävän kattavalle” levykokoelmalle oli kysyntää.

Kertomuksessa kuuluu mainita, kuinka Lipponen itki pakatessaan levyjään myyntiin, mutta kuinka onnelliseksi hän tuli, kun näki tyytyväiset asiakkaat.

Levykauppa Äx on edelleen Jyri ja Jari Lipposen yhteinen yritys. Välillä sillat ovat meinanneet palaa, mutta nykyisin veljesten suhteet ovat hyvät. Se perustuu Jyri Lipposen mukaan siihen, että he asuvat eri kaupungeissa, Jyri Kuopiossa ja Jari Oulussa.

– Kyllä Jari on meistä se hipimpi ja minä enemmän kasvuyrittäjä. Arvostan hänen ammattitaitoaan, ja jos johon kuhun tässä maailmassa luotan, niin veljeen. En ole Jaria juuri kehunut, mutta hänhän on todellinen vinyylirunkkari, Jyri Lipponen sanoo.

Arvonimi ei viittaa seksikaupan asusteisiin, vaan siihen, että Jari Lipposen tehtävänä on kiertää levymessuja maailmalla ja kantaa sieltä isoissa matkalaukuissa vinyylilevyjä kaltaisilleen alan tosikeräilijöille.

Jyri Lipposen mielestä Äxän menestys perustuu yksilöityyn asiakaspalveluun: asiakkaalle osataan suositella levyjä, joita hän ei edes tiedä haluavansa. Toni Pitkänen / Yle

Juha Tapio myy myös vinyylinä

Veljesparin isopäinen merkonomi hoitaa yrityksen numeropuolen. Hän tietää, että levymyynnin tulevaisuus on vinyylissä. Äxän myynnistä vinyylien osuus on tällä hetkellä 60 prosenttia. Ne käyvät kaupaksi sekä uutena että käytettynä.

Teoston selvityksen mukaan Suomessa on noin 100 000 fyysisten äänitteiden aktiivista ostajaa. Joukkoa yhdistää suuri intohimo musiikin kuunteluun, ja monet heistä käyttävät levyihin jopa tuhansia euroja vuodessa.

Mutta Jyri Lipponen on huomannut, että vinyylit kiinnostavat yllättäen myös kotimaisten huippuartistien tavallisia faneja. Pari vuotta sitten hän keksi ehdottaa levy-yhtiölle vinyylipainosta Juha Tapion levystä ja sai siihen yksinoikeuden. Viime vuosina esimerkiksi Vestan ja Paperi-T:n vinyylialbumit on myyty nopeasti loppuun.

Kotimaiset vinyylipainokset ovat usein vain muutamia satoja kappaleita, mutta monia niistä myy yksinoikeudella Levykauppa Äx. Se on mahdollista siksi, että Lipponen aina tullut hyvin juttuun sekä artistien että levy-yhtiöiden kanssa. Hän ei usko ylimielisyyteen.

Suomen levybisnestä pyöritetään metsästä

Muutaman kilometrin päässä Kuopion keskustasta sijaitsee Neulamäen Natura-alue. Täällä kuusten latvat kohoavat korkealle. Kolmen luontopolun varrelta löytyy komeita kallioita, saniaislehtoja ja siirtolohkareita.

Nastakengät rahisevat, kun Jyri Lipponen kiipeää rinnettä ylös. Ei uskoisi, että Neulamäen metsä on yksi suomalaisen musiikkibisneksen pääkallonpaikoista.

Lipponen pitää usein bisnespalaverit puhelimen välityksellä metsästä, koska siellä hän viihtyy. Menestys musiikkialalla perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin. Ne ovat Lipposella niin vahvat, ettei Neulamäen metsästä tarvitse poistua levy-yhtiöiden markkinointijuhliin.

Artisteista Lipponen puhuu korostetun nöyrästi. Tuttuja piisaa, mutta hän varoo visusti namedroppailua.

–Minä olen tällainen pölynimurikauppias. Ei minulla olisi mitään virkaa ilman artisteja ja heidän biisejään.

Jyri Lipposen oma levykokoelma mahtuu nykyisin yhteen hyllyyn kotitalon alakerran työhuoneessa. Toni Pitkänen / Yle

Alan markkinajohtajan asema ei ole syntynyt tyhjästä. Kun levykauppa Äx avasi liikkeitä eri puolille Suomea, Jyri Lipponen suhasi autolla ympäri maata ja nukkui usein ankeissa luukuissa. Vauhti oli kova. Sitä ei hidastanut edes esikoistytär Alman syntymä vuonna 2009. Lipponen painoi töitä 14–15 tuntia päivässä. Jokainen tietää, mitä siitä seuraa.

– Nykyisin yrittäjien ylipitkien työtuntien glorifiointi ja kaiken maailman paskapuheet aamuyön voittajatunneista ottavat päähän. Voi kun osaisinkin nukkua pidempään kuin aamuviiteen, hän sanoo.

Päivän tehtävä: laske pilkkijät jäällä

Neulamäen Natura-alueen laitamilla lammen rannassa seisoo 1960-luvulla rakennettu omakotitalo. Sen suuret ikkunat avautuvat lammelle päin. Jyri Lipponen on katsellut tuttua maisemaa 6-vuotiaasta lähtien. Hän omistaa nyt lapsuudenkotinsa ja on rakentanut sen alakertaan toimiston, ettei metsän katveesta tarvitsisi poistua kovin usein.

Syksyisin uhkarohkeat pilkkijät ilmestyvät lammen jäälle heti kun mahdollista ja pysyvät siellä siihen asti, kun jää jo repeilee keväällä lautoiksi. Talvella 2012 ainoa asia, jonka Jyri Lipponen jaksoi päivässä tehdä, oli laskea, kuinka monta pilkkijää näkyy jäällä.

Edeltävän kesän lopussa hän oli huomannut, että jokainen sähköposti tuntui valtavalta taakalta. Kun puhelin soi, Lipponen jätti vastaamatta. Lopulta hän hakeutui lääkäriin ja päätyi sairauslomalle loppuunpalamisen vuoksi.

Omalla ja läheisten päätöksellä Lipponen jättäytyi syrjään yrityksestä. Hän ohjasi sähköpostit muulla ja vaihtoi jopa kännykkäliittymän.

– Se ei ollut helppoa. Aluksi kävin monta kertaa päivässä katsomassa, olisiko joku meili sittenkin tullut sähköpostiini, Lipponen kertoo.

Lipponen on katsellut talonsa ikkunoista samaa lampimaisemaa 6-vuotiaasta lähtien. Hyllyn päällä ovat esillä Musiikki & Median myöntämät palkinnot. Toni Pitkänen / Yle

Aluksi sairauslomalla Lipposesta tuntui, että voimat olivat palaamassa. Mutta sitten hän törmäsi vastoinkäymiseen toisensa jälkeen. Lokakuun lopussa tuli romahdus.

Lipponen koki jääneensä maailmaan totaalisen yksin. Sitä hänen päänsä ei kestänyt.

– Olin rakentanut minäkuvani sille pohjalle, että pidän huolta kaikesta. Yhtäkkiä olin tilanteessa, jossa minulla ei ollut mitään tai ketään, josta huolehtia. Koin, ettei minulla ollut enää minkäänlaista merkitystä. Silloin Lippos-Jyrin kaksoistornit romahtivat.

Lääkkeet puurouttivat puheen

Terveystalon aulasta ensihoitajat toimittivat sekavan Lipposen ambulanssilla Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystykseen. Siellä lepositeissä maatessaan Lipponen näki harhoja: viikatemies heilui sängyn päässä ja ilmastointikanavasta tuprusi myrkyllistä kaasua. Mitä ihmettä nyt tapahtuu, Lipponen ajatteli.

Pahin vaihe kesti reilun vuorokauden. Lipponen lääkittiin tukevasti, ja hän nukkui 14 tuntia putkeen. Sen jälkeen harhat katosivat.

Julkulan psykiatrisessa sairaalassa Lipponen toipui kotikuntoon muutamassa viikossa.

Pahin oli kuitenkin vielä edessä. Eräs lääkäri avohoidon puolella määräsi Lipposelle useita antipsykootteja ja unilääkkeet päälle. Lääkecocktail oli niin vahva, että se tappoi kaikki tunteet ja toimintakyvyn.

– Olen sitä mieltä, että minut lääkittiin pois tästä maailmasta, Lipponen sanoo nyt.

– En laske elämäksi sitä, mihin tilaan hevosenannokset antipsykootteja minut veivät.

– Hyvä levy tämäkin, sanoo Jyri Lipponen progebändi King Crimsonin esikoisalbumista. Toni Pitkänen / Yle

Päivät Lipponen vain seisoi talossaan ikkunan ääressä ja toljotti lammelle. Päässä ei liikkunut yhtään ajatusta. Hänelle, kulinaristille, ei maistunut ruoka ja kahvikin maistui pahalta.

Kun 3-vuotias Alma-tytär tuli käymään, Lipponen luki hänelle sohvalla lastenkirjaa, vaikka lääkkeet puurouttivat puheen. Alma oli hänen ainoa elämänlankansa.

Lipponen pitää henkensä pelastajana ystäväänsä, joka tuppautui puoliväkisin kylään. Ystävällä oli kokemusta mielenterveyden hoidosta, ja hän kauhisteli lääkemääriä. Kun lääkitys ajettiin alas, Lipponen palasi tähän maailmaan.

– Yhtenä aamuna katsoin kevätauringossa lammelle, jossa jää ja rannat kimaltelivat. Huomasin, että suuni kääntyi hymyyn. Se tuntui aluksi oudolta.

Sen jälkeen Lipponen katsoi sängyssä nukkuvaa tytärtään ja alkoi itkeä. Tunteet olivat palanneet. Kun hän keitti aamukahvin, se tuoksui ensimmäistä kertaa kuukausiin.

Kevään 2012 jälkeen Lipponen ei ole tarvinnut vahvoja psyykelääkkeitä. Hän kertoo kärsineensä lääkityksen sivuoireista vielä yli vuoden niiden lopettamisen jälkeen.

Neulamäen Natura-alue on Jyri Lipposelle rakas. Hän pitää usein puhelinpalaverit metsässä. Toni Pitkänen / Yle

120 litraa korvasieniä huvin vuoksi

Sairasvuoden jälkeen seuraavana syksynä Lipponen palasi takaisin töihin Levykauppa Äxään, aluksi markkinointitehtäviin. Liike oli vaikeuksissa. Pari vuotta myöhemmin Lipponen nousi uudelleen toimitusjohtajaksi ja joutui ensitöikseen irtisanomaan kolmanneksen itse palkkaamistaan työkavereista.

Mutta miksi ihmeessä Lipponen palasi kituvan kauppansa johtajaksi? Eikö olisi ollut helpompaa tehdä jotakin muuta?

Ehkä olisikin, mutta Lipposta ajoi eteenpäin kaksi isoa asiaa: rakkaus ja velvollisuus. Hänen mielestään Äxä oli pelastettava keinolla millä hyvänsä, eikä sitä olisi voinut tehdä kukaan muu.

Viime vuosina Lipponen on selvitellyt päätään terapiassa. Sitä hän suosittelee kaikille, myös omille työntekijöilleen niin innokkaasti, että on joskus soittanut alaisensa puolesta työterveyteen ja vaatinut tälle ponnekkaasti terapiaa, jos asia ei ole meinannut muuten järjestyä.

– Uskon vilpittömästi, että minulla on pomona ymmärrystä ihmismielen kummallisuuksille. Sen verran niitä on tullut itse harrastettua. Työntekijöiltä olen saanut siitä kiitosta.

Lipponen sanoo menettäneensä osan levyjen kuuntelun lumosta, kun on toiminut alalla yli 20 vuotta. Toni Pitkänen / Yle

Jyri Lipponen on ristiriitaisella tavalla koulupudokas ja kympin tyttö samassa persoonassa. Merkonomi inhoaa kaikenlaista opetettavana istumista. Niin palavasti, että taannoin hänellä oli vaikeuksia osallistua 1-vuotiaan kuopuksensa Elsan neuvolakäynnille, jossa käytiin läpi hampaidenhoidon perusteita.

Toisaalta aivan viime vuosiin saakka Lipponen on ollut paatunut suorittaja. Hän on kasvanut vastuuseen jo lapsena, eikä pelkästään hyvällä tavalla.

– Jos olen yrittänyt höllätä, on tuntunut, että mitä virkaa minullakaan on, tällaisella turhalla jätkällä.

Tyytyväisyys onnistumisista on ollut katoavaista. Yhtenä kesänä Lipponen sai jälleen kerran taisteltua yrityksensä konkurssin partaalta sopimalla maksujärjestelyistä ja panttaamalla talonsa lainojen vakuudeksi.

Tiukan puristuksen jälkeen hyvä olo kesti noin tunnin. Sen jälkeen Lipponen ajatteli: no niin, mitä seuraavaksi?

Viime keväänä Jyri Lipponen keräsi 120 litraa korvasieniä. Vähempikin olisi riittänyt hänelle ja vaimolle, mutta kun Lipposen mopo alkaa keulia, tulosta syntyy yli oman tarpeen. Samalla draivilla hän hoitaa myös Levykauppa Äxän asioita. Erona entiseen on vain se, että työlle on varattu kahdeksan tuntia päivästä.

Terapian myötä tarve mikromanagerointiin yrityksessä on vähentynyt. Levykauppojen päälliköt saavat pyörittää liikkeitä omaan tyyliinsä ja tilata valikoimiin aivan mitä haluavat.

– Kunhan myös myyvät ne levyt, Lipponen lisää.

Työt hoituvat pääasiassa kotitoimistossa. Ehdoton seuralainen on hyvä kahvi. Toni Pitkänen / Yle

"Yläkerran tytöt" ovat kaikki kaikessa

Lipponen käy nykyisin liikkeissään vain harvoin. Levykauppa Äxällä on nyt myös oikea organisaatio, eikä toimitusjohtaja yritä enää huseerata itse joka tontilla. Tänä vuonna liike tekee historiansa parhaan tuloksen.

Kun niin käy, voi olla, että Lipponen on jopa päivän ajan tyytyväinen saavutuksiinsa. Juuri nyt tärkeämmältä tuntuu kuitenkin talven tulon ihmettely 1-vuotiaan Elsan, 10-vuotiaan Alman ja elokuussa vihityn Eliisa-vaimon kanssa.

Lipponen tapasi vaimonsa kolme vuotta sitten lokakuun viimeisenä perjantaina.

– Psykoosiin vaipumisen vuosipäivä oli minulle kuuden vuoden ajan vuoden raskain päivä. Nyt se on ollut viimeiset vuodet ilon ja onnen päivä.

Iltapäivisin Lipponen nousee alakerran työhuoneesta yläkertaan “tyttöjensä” luo.

Talon kylpyhuoneessa on pyyhkeelle nimikoitu kyltti, jossa lukee Äxän iskusana “kakkapylly”. Se ei ole Levykauppa Äxän, vaan 1-vuotiaan Elsan pyyhe.