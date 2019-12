Graffiti itsemurhan tekevästä Trumpista liitetään osaksi kuvanvapausnäyttelyä – "Maalaus osoittaa yhden yhteiskuntamme kipupisteistä"

Riihimäellä maalattua Trump-graffitia on dokumentoitu Vantaan taidemuseo Artsissa syyskuusta lähtien.

Elokussa 2019 Riihimäellä Taiteiden yö -tapahtuman yhteydessä graffititaiteilijat maalasivat Hämeenaukiolla seisovan purkutalon ulkoseinään graffitikokonaisuuden. Kaupungissa kuohahti, kun yksi teoksen kuvista esitti presidentti Donald Trumpia ampumassa itseään aseella päähän.

Graffitista heränneen keskustelun myötä se poistettiin seinästä ja siirrettiin tutkittavaksi Vantaalle taidemuseo Artsiin. Nyt Trump-graffiti asetetaan esille Artsin ilmaisun vapautta käsittelevään näyttelyyn. Näyttely aukeaa helmikuun 14. päivä.

Näyttelyn kuraattori Jean Ramsay kertoo, että museoiden yksi ydintehtävä on keskustelua herättävien teosten tutkinta ja taustoittaminen. Viime vuosina Artsi on erikoistunut katutaiteen tutkimiseen. Siksi myös Trump-graffiti on osa näyttelyä.

Onko kuvalla sama vapaus kuin sanalla?

Tutkimustyötä teoksen ympärillä on tehty ja se jatkuu yhä. Ramsay kertoo, että Trump-graffitissa mielenkiintoista ei ole ainoastaan teoksen herättämä keskustelu, vaan myös se, mitä siitä aiheutuneet reaktiot kertovat nykymaailmasta laajemminkin.

– Kyseinen maalaus osoittaa yhden yhteiskuntamme kipupisteistä. Yhteiskunnallinen keskustelu ylipäätään hakee tällä hetkellä linjaa. Nykyisin sanotaan paljon rujommin ja reagoidaan paljon voimakkaammin kuin vielä viisi vuotta sitten.

– Sananvapauden vuoksi voi sanoa mitä vain, mutta mitä taiteilija saa esittää kuvien kautta? Sitä keskustelua yritämme näyttelyn avulla käydä.

Artsin näyttelyssä Trump-graffitin yhteyteen liitetään keskustelu, jota työ maalaamisen jälkeen herätti. Lisäksi taiteilijan motiiveja on selvitetty ja ne kerrotaan yleisölle.

Ramsayn mukaan esitystapa on graffititaiteen yhteydessä poikkeava, sillä usein graffiti on esillä ulkotilassa, eikä sen sisältöä esimerkiksi pehmennetä tai selitetä tarkemmin.

Näytteillä laajasti kuvanvapautta käsittelevää taidetta

Vantaan taidemuseo Artsin näyttely tutkii sitä, miten kuvien kautta voi käsitellä vaikeitakin yhteiskunnallisia asioita. Esillä on teoksia nuoren polven kuvittajilta ja sarjakuvataiteilijoilta, joiden työssä yhteiskunnalliset ilmiöt ovat viime vuosina olleet polttopisteessä.

Trump-graffitin lisäksi näyttelyssä on esillä graffititaiteilijoiden Henden ja Deoksen Hävetkää!-maalaus. Teos kritisoi vantaalaisia urheilupäättäjiä ja se herätti vuonna 2016 samansuuntaista keskustelua kuin Riihimäelle tehty maalaus.

Näytteille asetetaan myös sarjakuvataiteilija Ville Rannan piirtämä pilakuva Junes Lokan ja toimittaja Johanna Vehkoon oikeudenkäynnistä.

Muita yhteiskunnallisia sarjakuvataiteilijoita näyttelyssä ovat Emmi Nieminen ja Hannele Richert. Sarjakuvan ja perinteisemmän taiteen rajapinnalle sijoittuu norjalainen Karstein Volle, joka tekee kuvituksia Le Monde Diplomatiqué -lehdelle ja Into-kustannukselle.

Vantaan taidemuseon kokoelmataiteilija Tuomas Tiainen toteuttaa näyttelyyn sarjan ennenäkemättömiä teoksia.