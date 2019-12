Hollywoodin kuvauspaikkametsästäjät kiersivät läpi Suomen – Oulussa viehätti valo, Vuokatissa Imperiumin vastaiskua muistuttavat maisemat

Vähäinen liikenne ja puutalojen lomassa kasvavat kauniit puut – näihin seikkoihin kuvauspaikkajärjestäjä Rick Schuler kiinnittää huomionsa. Hän verkkaisesti kävellen napsii järjestelmäkamerallaan kuvia Oulun perinteisen puutaloalue Karjasillan hiljaisista kaduista.

Schuler kollegoineen niin sanotusti scouttaa Suomesta mielenkiintoisia paikkoja, jotka voisivat toimia suurten elokuvatuotantojen kuvauspaikkoina.

Erityismaininnan Schulerilta saa Karjasillalla valo, joka haastatteluhetkellä kello 13.30 maalaa maiseman iltapäivän sinertävään hämärään.

– Valon merkitys korostuu täällä. Valo ja sen eri sävyt ovat avainasemassa elokuvanteossa, sanoo 30 vuotta kuvauspaikkoja ympäri maailman etsinyt Schuler.

Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntija Reetta Turula seuraa ammattilaisten työtä tyytyväisenä vieressä. Kauniin luonnon ja kolkon teollisuusarkkitehtuurin yhdistelmät herättävät kuvauspaikkametsästäjien mielenkiinnon.

– Esimerkiksi Renforsin ranta Kajaanissa herätti jo etukäteen suurta kiinnostusta ryhmässä, Turula paljastaa.

Viikon kestävän matkan aikana ryhmä tutustuu Oulun ja Kajaanin lisäksi esimerkiksi Lappiin, Turkuun sekä pääkaupunkiseutuun.

Veroporkkana houkuttelee studioita Suomeen

Kansainvälistä kuvauspaikkametsästystä on tehty ennenkin esimerkiksi Oulussa viime vuoden elokuussa. Toistaiseksi vierailut eivät ole johtaneet suurtuotantojen saapumiseen kaupunkiin.

Nyt vierailussa on kuitenkin – ainakin isäntämaan näkökulmasta katsottuna – erityinen lataus, sillä vierailevat kuvauspaikka-ammattilaiset edustavat freelance-pohjalta useita Hollywoodin suurista elokuvastudioista.

Suomalaiselle ehkä karulta näyttävä Karjasillan asuinalue Oulussa voi näyttää location scouttaajalle käypältä kuvauspaikalta. Justin Harroldin kamera laulaa. Marko Pinola / Yle

Studiot ovat tehneet valkokankaalle kassamagneetteja, kuten Transformers-, A Star Is Born- ja Downtown Abbey-elokuvia.

Onko suuren tuotannon saapuminen Suomeen siis lähellä?

– Kyllä se on nyt lähellä, Länsi-Suomen elokuvakomission elokuvakomissaari Teija Raninen vastaa.

Syitä hyvään kehitykseen on Ranisen mukaan monia, mutta yksi on ylitse muiden. Pari vuotta sitten käyttöön otettu tuotantokannustin on merkittävä houkutin elokuvantekijöille, joille miljoonaluokan budjeteista huolimatta aika on rahaa.

Tuotantokannustin houkuttelee kansainvälisiä elokuvatuotantoja Suomeen Kansainvälisten elokuvatuotantojen kiinnostusta Suomea kohtaan on lisännyt vuonna 2017 käyttöön otettu tuotantokannustin.

Kannustin toimii niin, että tilintarkastusta vastaan elokuvatuotanto saa 25 prosenttia takaisin siitä rahasta, jonka se käyttää Suomessa.

10 miljoonan euron suuruinen kannustinrahasto käytettiin aikaisempina vuosina joka kerta loppuun.

Ensi vuodelle hallitus on myöntänyt kannustinrahaa vajaat 13 miljoonaa euroa. Lähteet: Länsi-Suomen elokuvakomission elokuvakomissaari Teija Raninen, Finland Film Comission

Rick Schuler komppaa tuotantokannustinta. Hänen mukaansa verokannustimet ovat keskeisessä asemassa elokuvatuotantojen maailmassa, jossa trendinä on kuvata oikeissa, mieluiten eksoottisissa kuvauspaikoissa.

Talvi kuin Imperiumin vastaiskussa

Eksoottisesta puheen ollen ryhmä siirtyy Sotkamossa sijaitsevan Vuokatinvaaran lumisille rinteille.

Aavikolle sijoittuva elokuva ei estä sitä työstävää location manager Leann Emmertiä ihastelemasta tykkylumisia puita.

– Työhömme kuuluu löytää uniikkeja ja erikoisia kohteita. Tämä maisema todella näyttää erikoiselta, Emmert kehuu.

Leann Emmertin (oikealla) mielestä maailmasta ei löydy kovin montaa paikkaa, joissa olisi lumisia tykkypuita, kuten Vuokatinvaarassa. Keskellä location manager Dan Connolly, vasemmalla Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntija Reetta Turula. Timo Sihvonen / Yle

Ennen ensimmäistä Suomen vierailuaan Emmertin kollega Dan Connolly kertoo katsoneensa klippejä Imperiumin vastaiskusta, joissa lumiset maisemat yltävät silmien kantamattomiin. Connolly kokee, että Suomessa voi tavoittaa jotain kyseisen elokuvan tunnelmasta.

– Tapa, jolla talvi muokkaa maisemaa täällä, on mielestäni kaikkein mielenkiintoisin asia Suomessa.

Mikä suomalainen paikka sopisi mielestäsi Hollywood-elokuvaan? Voit keskustella aiheesta kello 22 saakka!