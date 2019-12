Tanssi-liiketerapia helpottaa masennuksen oireita, vahvistaa tuore tutkimus: "Omaan kehoon tai lihavuuteen liittyvä inho väheni"

Tanssi-liiketerapia on Suomessa vielä melko tuore kuntoutusmenetelmä.

Tanssi-liiketerapia voi tuoreen, Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vähentää merkittävästi masennusoireita. Kyseessä on taideterapiamuoto, jossa korostuu kehollisuus ja luovuus.

Kyse ei ole tanssimisesta vaan liikkeestä, jossa on tanssin elementtejä, korostaa yliopistotutkija Katriina Hyvönen Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta. Terapiassa työskennellään sekä liikkeen kautta että keskustellen. Tanssi-liiketerapiaa voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Liike auttoi masennukseen jo kymmenessä viikossa

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehty laaja tutkimus osoitti, että masennuksen oireet vähenivät ja mieliala koheni 45 prosentilla tanssi-liiketerapiaan osallistuneista eikä kenenkään vointi huonontunut.

Tutkittavat osallistuivat tanssi-liiketerapiaryhmään kaksi kertaa viikossa kymmenen viikon ajan. Tutkittavat jatkoivat myös tavanomaista hoitoaan: useimmilla oli käytössään masennuslääkitys ja useilla oli ainakin harvakseltaan myös jonkinlainen hoitokontakti.

Hyvösen mukaan tutkimus osoitti, että masennuslääkityksen käyttö ei ollut yhteydessä masennusoireiden muutokseen. Vertailuryhmässä, jossa tutkittavat jatkoivat tavanomaista hoitoaan, ei tapahtunut tutkimusjakson aikana merkittäviä muutoksia.

Kehollisella kokemuksella on masennuksen hoidossa iso merkitys

Masentuneilla ihmisillä on paljon kielteisiä tunteita omaa kehoa kohtaan.

Projektitutkija Päivi Pylvänäinen kertoo yllättyneensä siitä, kuinka paljon masentuneilla on kehollista kärsimystä tai jopa traumaattisia kehokokemuksia. Henkilön historiassa saattaa olla lähisuhdeväkivaltaa, seksuaalista häirintää tai eri syistä syntynyttä häpeää omaa kehoa kohtaan. Kehonkuvassa tapahtui kymmenessä viikossa merkittävä muutos.

– Ihmiset kokivat oman kehonsa vähemmän epämukavana ja omaan kehoon tai lihavuuteen liittyvä inho väheni.

Jo pitkään on tiedetty, että liikunnalla on tärkeä merkitys masennuksen ennaltaehkäisyssä sekä siitä toipumisessa. Sen sijaan vaikeasti masentuneelle liikunta ja urheilu saattavat olla mahdottomia tavoitteita saavuttaa. Tästä syystä yksilön lähtötilannetta kunnioittava tanssi-liiketerapia on toimiva työkalu masennuksen hoidossa.

Laajin toistaiseksi toteutettu tanssi-liiketerapiatutkimus

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 157 osallistujaa 11:llä paikkakunnalla eri puolilla maata. Tutkittavat olivat masennuksesta kärsiviä työikäisiä.

Aihetta ei ole aiemmin tutkittu näin laajasti: tutkimus kesti kolme vuotta ja sen rahoitti Kela. Tutkimus on merkittävä myös kansainvälisesti arvioituna.

Tutkimuksessa oli mukana useita terapeutteja eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä tanssi-liiketerapeutteja koulutetaan vain Jyväskylässä, Eino Roiha -instituutissa. Toisin kuin musiikki- ja kuvataideterapiat, Kela ei ainakaan toiseksi korvaa tanssi-liiketerapiaa.

