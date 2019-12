Kulttuurin painopiste siirtyy Helsingissä nyt itään, ja sieltä löytyi yllättävä paikka myös Nosturin purkamisen takia kodittomaksi jääneelle Elmu ry:lle

Elävän musiikin yhdistys Elmu ry:n johtaja Tapio Hopponen harppoo pitkin Puhoksen kauppakeskuksen seinänviertä Helsingin Itäkeskuksessa. Tyhjillään olevan Alepan liiketilojen ikkunoihin on vedetty muovit. Oveen teipatussa keltaisessa paperissa kiitetään asiakkaita kuluneista vuosista.

Hopponen löytää nopeasti kohdan, jossa ikkunamuovi repsottaa sen verran, että voi kurkata sisälle ja mielikuvitustella hieman.

– Tästä kun katsoo, niin näkee, että tilaa riittää. Korkeus ei ole kummoinen, mutta lattiapinta-alaa on jopa enemmän kuin Nosturissa, Hopponen sanoo innoissaan.

Voi olla, että näistä entisistä supermarketin neliöistä tulee Elmun järjestämien keikkojen ja muiden kulttuuritapahtumien uusi koti. Ensimmäiset keikat on tavoitteena soittaa lokakuussa 2020.

Elmu ry ja kiinteistöyhtiö Puotinharjun Puhoksen hallitus löivät nimittäin eilen keskiviikkona kättä päälle siitä, että suunnitelma keikkapaikan tulosta Puhoksen ostoskeskukseen viedään kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi.

Tarkoituksena olisi remontoida Puhokselle tilapäinen liki 3 000 henkeä vetävä keikkapaikka, joka toimisi ainakin seuraavat viisi vuotta.

On kansainvälinen trendi, että keskustat tylsistyvät. Se on tämän hetken juttu. Tuomas Finne

Viiden vuoden jälkeen Elmun toiminta siirtyisi Hopposen mukaan pysyvästi toivottavasti joko Suvilahden alueelle tai Pasilan ratapihalle.

Elmu-aktiivi, Helsingin kulttuuri- ja kirjastojaoksen puheenjohtaja Tuomas Finne uskoo, että kaupunkilaiset löytävät tapahtumat myös metromatkan takaa. Varsinkin nyt kun keskustan keikkapaikat ovat käyneet vähiin.

– Kulttuurielämän painopiste siirtyy itään. On Teurastamo, Konepaja ja toivottavasti tulevaisuudessa myös Puhos. On kansainvälinen trendi, että keskustat tylsistyvät. Se on tämän hetken juttu, Finne kertoo.

Elmu ry:n aktiivi Tuomas Finne uskoo, että ihmiset löytävät keikoille myös kantakaupungin ulkopuolelle. "On kansainvälinen trendi, että keskustat tylsistyvät. Se on tän hetken juttu." Retu Liikanen / Yle

Elmu on etsinyt uutta majapaikkaa jo vuosikymmenen ajan, kun Helsingin Hietalahdessa sijaitsevan Nosturin kohtalo on ollut selvillä.

Vuodesta 1999 lähtien Elmun keikkapaikkana palvellut Nosturi puretaan ensi vuonna Telakkarannan uuden asuinalueen rakentamisen tieltä.

Nosturissa treenanneille bändeille Elmu löysi marraskuussa harjoituspaikat Itä-Helsingissä sijaitsevasta Roihupellosta.

"Elmun tulo olisi piristysruiske koko alueelle"

Puotinharjun Puhoksen hallituksen puheenjohtaja Maria von Flittner toivottaisi Elmun lämpimästi tervetulleeksi Puhoksen kauppakeskukseen.

Von Flittnerin mielestä Elmun keikkapaikka sopisi hyvin yhteen sen monikulttuurisen ja yhteisöllisen ajatuksen kanssa, mihin suuntaan Puhosta halutaan tulevaisuudessa viedä.

– Elmun tulo olisi piristysruiske koko alueelle ja tarjoaisi vaikka mitä synergiaetuja. Puhoksella on jo entuudestaan paljon ruokapaikkoja ja mikäs yhdistäisi ihmisiä paremmin yli kulttuurirajojen kuin ruoka ja musiikki?

Vuosi sitten Puhoksen yrittäjien toiminta oli vaakalaudalla, sillä kaupunki oli myöntänyt suunnitteluvarauksen pohjoismaiselle kiinteistökehitysyhtiö NREP:lle. Sen tarkoituksena oli purkaa osa Puhoksesta, kunnostaa arkkitehtonisesti arvokas vanha A-osa ja rakentaa alueelle asuntoja.

NREP:n suunnitelmat saivat osakseen voimakasta vastustusta monilta ostoskeskusyhtiön osakkailta, joten yhtiö päätti vetäytyä prosessista.

Elävän musiikin yhdistys Elmu ry haluaisi siirtää keikkapaikkansa Nosturista Puhoksen ostoskeskukseen, entisiin Alepan tiloihin. Mahdollinen tuleva keikkapaikka sijaitsisi Fidan vieressä vasemmalla. Retu Liikanen / Yle

Maria von Flittner kertoo, että silloinen epävarmuuden aika tiivisti osakkaiden rivit.

– Ei pahaa, jos ei jotain hyvääkin. Pelko toiminnan loppumisesta auttoi yhteisen sävelen löytymisessä, siisti aluetta ja loi uutta toimintaa.

Von Flittnerin mukaan yksi konkreettinen osoitus yrittäjien yhteen hiileen puhaltamisesta oli elokuussa järjestetty Puhos Loves People 2019 -kulttuurifestivaali (siirryt toiseen palveluun).

Puhoksen kohtalo saattaa ratketa ideakilpailun myötä

Myös Helsingin kaupungilla on halua kehittää Itäkeskuksen keskeisimpiä alueita, joihin myös Puotinharju ostoskeskuksineen kuuluu.

Tästä syystä kaupunki käynnisti kesäkuussa yleisen ja kansainvälisen ideakilpailun (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoituksena on löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun sekä rakentamisen pohjaksi.

Tonttipäällikkö Sami Haapanen kaupunkiympäristön toimialalta kertoo, että ostoskeskusta hallinnoivan Puotinharjun Puhos Oy:n maanvuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa.

Vuokrasopimuksen jatkoaikaa käsitellään keväällä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa.

– Yhtiö on osoittanut haluavansa kehittää aluetta nopeilla ratkaisuilla, mutta myös pidemmällä aikavälillä. Yhteistyö kaupungin ja Puotinharjun ostoskeskuksen välillä on ollut hyvää.

Haapasen mukaan kaupunki ei tällä hetkellä etsi aktiivisesti ulkopuolista toimijaa pelastamaan rapistumaan päässyttä ostoskeskusta.

– Edellinen prosessi osoitti, että on parasta, jos alueen kehitys lähtee yhtiön osakkaista itsestään, Haapanen sanoo.

