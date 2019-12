Lasten joulunajan hoidossa luotetaan työpaikkojen joustoon ja perheiden järjestelykykyyn: "Kunnan on pakko järjestää palvelu"

Joulu ei enää tarkoita sitä, että koko Suomi hiljenee.

Moni kauppa on auki joulunpyhätkin ja perinteisesti myös hoiva-alalla työvuorot pyörivät.

Työssäoleville perheellisille tarvitaan työssäkäyntiä tukevia palveluita läpi joulun.

Yle kysyi kunnista eri puolilta Suomea, miten jouluna töissä olevien lapsille on tarjolla päivä- ja yöhoitoa.

Kyselyyn vastasi 20 kuntaa, joista osa kertoi sulkevansa vuoropäiväkodit jouluna ja osa keskittää hoitoa tavallista harvempiin yksiköihin. Yhteistä on, että hoidontarve on jouluna kuitenkin arkea vähäisempää.

"Vaihdeltiin vuoroja ja sumplittiin niitä"

Vaasa sulkee tänä vuonna vuoropäiväkodin jouluaattoiltana ja avaa sen vasta tapaninpäiväiltana. Kiinniolo toteutetaan nyt ensimmäisen kerran. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska joulunpyhien hoidontarve on ollut hyvin vähäistä viime vuodet.

– Viime vuonna hoidossa oli yksi lapsi osan joulua, kertoo vt. varhaiskasvatusjohtaja Merja Martin.

Lasten koteihin asiasta tiedotettiin lokakuussa. Silloin tiedon sai myös Flutura Doqaj. Dogaj ja miehensä tekevät molemmat vuorotyötä. He onnistuivat järjestelemään joulunajan työvuoronsa niin, että jompikumpi vanhemmista on kotona jouluna joka hetki.

– Tieto olisi saanut tulla vähän aikaisemmin, että olisi pystytty suunnittelemaan työvuorolistoja. Nyt vaihdeltiin vuoroja ja sumplittiin niitä. Työpaikalla oltiin kuitenkin ymmärtäväisiä, Dogaj sanoo.

Martinin mukaan joulun ajan hoidontarvetta tarkastellaan ensi vuonna uudelleen. Samoin, jos tänä vuonna joku perhe ei onnistu järjestämään lastenhoitoa, asiasta ollaan valmiita neuvottelemaan.

Vaasalainen Flutura Dogaj sai miehensä kanssa järjesteltyä työvuoronsa niin, että vuorohoitopaikan ollessa kiinni joulun, toinen vanhemmista pystyy olemaan kotona. Anna Wikman / Yle

Hoitoa tarpeiden mukaan

Kunnissa selvitetään päivähoidossa olevien lasten hoidontarve ennakkoon.

Suurin osa Ylen kyselyyn vastanneista kunnista ilmoitti, että yksikköjen aukiolo suunnitellaan näin selvitetyn todellisen tarpeen perusteella.

– Perheiltä on kysytty päivähoidon todelliset tarpeet ja sen mukaan päätetty, mitä yksikköjä pidetään auki, vastaa palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa Rovaniemeltä. Rovaniemellä yksi vuoropäiväkoti on avoinna suurimman osan joulunajasta, mutta suljettuna jouluaatosta kello 16 tapaninpäivään kello 5.30 asti.

Jyväskylässä vuorohoidon tarve joulunpyhinä on vähäistä. Palvelujohtaja Päivi Koiviston mukaan koko jouluviikon aikana puhutaan noin 20 lapsesta. Joulun hoitopaikat varataan etukäteen.

– Aukiolo on tarvelähtöistä. Jos jollain lapsella on tarve jouluaattona, joulupäivänä tai tapaninpäivänä, niin se pidetään silloin auki – oli sitten yksi tai viisi lasta, Koivisto vastaa.

On tärkeää, että he, jotka tekevät pyhien aikoihin töitä, saavat lapsensa hoitoon, jos läheisten tai sukulaisten ei ole mahdollista ottaa lapsia hoitoon. Pirjo Vartiainen

Mikkelissä vuoropäiväkoti Vilttihattu päivystää ympärivuorokautisesti myös jouluna. Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiaisen mukaan hoidolle on ollut tarvetta, vaikka lapsia ei ole ollutkaan päiväkodissa pyhinä “ruuhkaksi asti”.

– On tärkeää, että he, jotka tekevät pyhien aikoihin töitä, saavat lapsensa hoitoon, jos läheisten tai sukulaisten ei ole mahdollista ottaa lapsia hoitoon, Vartiainen kommentoi.

Myös muun muassa Vantaa, Helsinki ja Espoo kartoittavat huoltajilta joulunajan hoidontarpeen ja mitoittavat vuorohoitopalvelut sen mukaan.

– Varhaiskasvatukseen osallistuminen vähenee huomattavasti loma- ja juhlapyhien aikoihin, jolloin kaikkia yksiköitä ei ole tarkoituksenmukaista pitää auki, sanoo varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila Espoosta.

Kunnan on järjestettävä hoito

Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta toteaa, että joulunajan varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen kunnissa vaihtelee kuntakohtaisesti, koska tarpeet vaihtelevat.

– On kuntia, joissa vuorohoidon tarvetta ei ylipäätään ole ja sitten on kuntia, joissa tarve on 24/7.

Tavallista on, että hoidontarve on kuitenkin jouluna arkea vähäisempää, joten tarjontaa supistetaan. Lahtinen muistuttaa kuitenkin, että vaikka subjektiivista oikeutta vuorohoitoon ei ole, kunnan on se järjestettävä, jos tarve johtuu vanhempien töistä tai opiskeluista.

– Kunnan on pakko järjestää palvelu. Toki pyritään keskustelemaan perheiden kanssa, onko loman pitäminen mahdollista, Lahtinen sanoo.

Joulun ajan aukiolot varhaiskasvatuksessa määritellään kuntakohtaisesti. Vuorohoitoa on kuitenkin lain mukaan tarjottava, jos tarvetta on. Minna Heikura / Yle

Työnantaja joustaa

Moni kunta luottaa päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien työpaikkojen joustamiseen joulun ajan työvuoroja suunniteltaessa.

Esimerkiksi Tampereen varhaiskasvatuksessa hoitoa ei tarjota ollenkaan jouluaaton kello 16 ja tapaninpäivän kello 6 välillä. Palvelupäällikkö Elli Rasimuksen mukaan järjestely mahdollistaa ilta- ja vuorotyötä tekeville vanhemmille työskentelyn jouluaattona aamuvuorossa ja tapaninpäivänä aamu- ja iltavuorossa.

– Järjestely on ollut toimiva, koska vanhemmat ovat pystyneet erittäin hyvin sen puitteissa sopimaan työnantajan kanssa työvuoroja, Rasimus kirjoittaa.

Seinäjoella vuorohoitopäiväkoti Taika on kiinni jouluaatosta kello 18:sta joulupäivään kello 18:aan. Joulupäivän ja tapaninpäivän väliseksi yöksi hoitoon tulee pari lasta. Tapaninpäiväiltana päiväkodissa yöpyy jo 25 lasta, kertoo päiväkodinjohtaja Tarja Louhiranta.

Seinäjoella joulunajan kiinnioloa perustellaan sekä vähäisellä hoidontarpeella että lapsen oikeudella joulun viettämiseen kotona perheen parissa.

– Olemme miettineet lapsen etua ja oikeutta joulunviettoon. Aika hyvin vanhemmat ovat saaneet sen järjestymään. Kiitokset työnantajille, jotka ovat yleensä ymmärtäneet pienten lasten vanhempia, Louhiranta sanoo.

Kuntaliiton kehittämisjohtaja Jarkko Lahtisen mukaan lapsen kannalta voisi olla mukava viettää joulua kotona eikä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuslaki ei kuitenkaan tunne kotijoulun viettämiseen perustuvaa rajoittamisen mahdollisuutta.

– Ei ole lain tuomaa mahdollisuutta siihen, että lapsen on pidettävä lomaa. Ymmärrän kyllä, miksi siitä puhutaan, Lahtinen sanoo.

Toivoisin, että työelämä voisi joustaa, kun kyse on pienten lasten elämästä. Ei vuorohoito niin kevyttä lapsillekaan kuitenkaan ole. Jarkko Lahtinen

Kuntien, työelämän ja perheiden yhteinen haaste

Jarkko Lahtinen toteaa, että kaupan aukiolojen vapautuminen ei lisännyt vuorohoidon tarvetta räjähdysmäisesti. Kun vuorohoidon kehittymistä tarkastellaan valtakunnallisesti, on kuitenkin nähtävissä lasten määrän kasvua.

Kunnan on hoito lapsille järjestettävä, mutta työelämältä toivotaan vastaantuloa.

– Toivoisin, että työelämä voisi joustaa, kun kyse on pienten lasten elämästä. Ei vuorohoito niin kevyttä lapsillekaan ole, Lahtinen sanoo.

Lahtinen uskoo, että yhteiskunnassa joudutaan jatkossa keskustelemaan laajemmin siitä, miten työelämän, varhaiskasvatuksen ja pienten lasten vanhempien yhteinen haaste ratkotaan.

– Toivon, että löydettäisiin kultainen keskitie, joka olisi nimenomaan lastenkin kannalta järkevä.

Lapsi hoitajan kotiin tai hoitaja lapsen kotiin

Kuntien vastauksista käy ilmi, että palveluiden keskittämisen tai supistamisen ja vuorohoidon kiinniolon lisäksi on vielä muitakin vaihtoehtoja.

Esimerkiksi Raumalta kerrotaan, että vuoropäiväkodin ollessa kiinni 24.-26.12. hoitoa tarvitseville järjestetään hoito lapsen kotiin. Hoitoa olisi tarvinnut muutama lapsi, joiden perheistä osa tarttui Hoitaja kotiin -palveluun.

Porin vastauksessa todetaan, että vuoropäiväkodin ollessa suljettuna jouluaaton ja joulupäivän, hoidon tarvitsijoille järjestetään hoito perhepäivähoitona vuoropäiväkodin työntekijän kotona. Perusteluina mainitaan, että näin lapsella on mahdollisuus saada perhejoulu eikä olla yksin tyhjässä päiväkodissa.

Kuntien mukaan pienten lasten vanhemmat suhtautuvat joulunajan palvelumuutoksiin pääasiassa ymmärtäväisesti. Kunnan kannalta joulunajan vähäisempi hoidontarve mahdollistaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden lomien järjestämisen jouluaikaan ja pienempien remonttien toteuttamisen kiinni olevissa päiväkodeissa.

Joulunaikaan, kuten muinakin loma-aikoina, kaikkia varattuja loma-aikoja ei käytetä. Kaisa Rauvala

Parissa vastauksessa käy ilmi, että vaikka palvelut mitoitetaan vanhemmilta kartoitettujen tarpeiden mukaan, yllätyksiä saattaa silti tulla. Osa varatuista hoitoajoista jää käyttämättä.

Torniosta kerrotaan, että peruutuksia ennakkoon ilmoitettuihin hoitoaikoihin tulee koko aja. Samoin vastataan Kemistä.

– Aikaisempien vuosien perusteella voidaan todeta, että joulunaikaan, kuten muinakin loma-aikoina, kaikkia varattuja loma-aikoja ei käytetä, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rauvala Kemistä.

Millaisia kokemuksia sinulla on joulunajan hoidon järjestämisestä? Aiheesta voi keskustella 18.12. klo 22 saakka.