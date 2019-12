Älä tuo omenaa Venäjältä Suomeen – vaihda banaaniin

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on jouduttu poistamaan matkustajilta ensimmäiset hedelmät.

Tuore laki määrää, että matkustajat eivät voi enää tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta hedelmiä, marjoja tai vihanneksia ilman kasvinterveystodistusta. Koska yksityishenkilön on vaikea saada tällainen todistus haltuunsa, EU:n ulkopuolelta hankitut kielletyt tuotteet tulee käytännössä joko syödä tai luovuttaa pois ennen Suomeen astumista.

Vaalimaan tullissa on lauantaista lähtien ollut muutamia yksittäistapauksia, joissa matkustajalta on poistettu hedelmä. Vaikutukset ovat olleet pieniä myös rajanylityspaikoissa Imatralla, Vainikkalassa ja Nuijamaalla.

Vaalimaan tullin läpi kulkeneet asiakkaat ovat olleet suhteellisen hyvin tietoisia uudesta lainsäädännöstä. Antro Valo / Yle

Tapauksia todennäköisesti enemmän vuodenvaihteen aikaan

Liha- ja maitotuotteita ei ole saanut tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta yli kymmeneen vuoteen, mikä on monelle rajanylittäjälle jo tuttua. Nyt kiellettyjä marjoja, hedelmiä ja vihanneksia kulki ennen rajan yli jonkin verran.

– Marjoja kuljetettiin etenkin syksyisin ja hedelmiä kesäisin matkaeväänä. Määrät eivät kuitenkaan ole olleet suuria, muutamia ämpärillisiä kerrallaan, Vaalimaan tullipäällikkö Antti Sassali kertoo.

Kasvinterveysvaatimusten ulkopuolelle jäävät hedelmistä banaani, taateli, durio, ananas ja kookos, sillä ne eivät aiheuta riskiä Suomen kasveille. Antti Sassalin käsityksen mukaan etenkin suomalaiset matkustajat ovat olleet suhteellisen perillä lauantaina tapahtuneesta muutoksesta.

– Muutamia kysymyksiä on tullut käytännön asioista. Jos matkustajalla on ollut hallussaan esimerkiksi omena ja se on pitänyt poistaa, he ovat olleet ymmärtäväisiä.

Vaalimaan tullipäällikön Antti Sassalin mukaan kiellettyjä tuotteita on tähän mennessä poistettu rajanylittäjiltä muutamia. Antro Valo / Yle

Sakko uhkaa, jos jää usein kiinni

Jos kielletty tuote havaitaan tullitarkastuksessa, matkustaja voi luovuttaa sen pois ilman seuraamuksia. Jos hän kieltäytyy tai rikkoo lakia toistuvasti, rangaistukseksi voi saada sakot.

Nuijamaan tullipäällikkö Petri Kukkonen arvelee, että joulun ja vuodenvaihteen vilkastuva liikenne rajanylityspaikoilla lisää todennäköisesti matkustajilta poistettavien hedelmien, kasvisten ja marjojen määrää.

– Takavarikoidut tuotteet menevät polttohävitykseen. Siten pyritään estämään taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöön ja kasveihin, Kokkonen sanoo.