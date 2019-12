Ministeriön selvittäjä: Valtion ei pitäisi hankkia lääkärikoptereita ja alkaa lentää lääkärilentoja

Valtion lääkärikopterihankkeessa on ollut salamyhkäisyyttä, selvittäjä Jyri Lilja sanoo.

Valtion ei tulisi hankkia lääkärihelikoptereita ja alkaa lentää lääkärilentoja itse, esittää sosiaali- ja terveysministeriön selvittäjä.

Selvittäjä Jyri Lilja kannattaa nykyistä järjestelyä, jossa lentoja hoitavat kilpailutuksen kautta valitut operaattorit. Hän perustelee kantaansa lääkärilentojen laadulla, kustannuksilla ja toimintavarmuudella.

Selvittäjä kuitenkin puoltaa sitä, että kopterilentoja hallinnoivan Finnhemsin toiminta siirtyy valtiolle.

Antti Rinteen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi syyskuussa, että Finnhems-yhtiön omistus ja toiminta siirretään valtiolle. Finnhemsin omistavat nyt sairaanhoitopiirit.

Samalla on suunniteltu, että Finnhems ostaisi lääkärikopterit ja alkaisi lentää lääkärilentoja itse. Kymmenkunta kopteria maksaisi noin 100 miljoonaa euroa.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) asettaman selvittäjän tehtävä oli selvittää, muutetaanko lääkärilentojen nykyistä tehtävänjakoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi selvitysraportin (siirryt toiseen palveluun) tiistaina 17. joulukuuta.

Suomessa on kuusi lääkärikopterien tukikohtaa. Toni Pitkänen / Yle

Selvittäjä: Lääkärilentojen kilpailutus aloitettava välittömästi

Ylen A-studio teki jutun valtion kopterihankkeesta lokakuussa 2019.

Jutussa lääkärilentoja lentävän yhtiön edustaja ja alan asiantuntija arvostelivat valtion suunnitelmaa hankkia kopterit ja ryhtyä lentämään lääkärilentoja itse.

Finnhemsin teettämiä hankkeen kustannuslaskelmia pidettiin epäuskottavina ja kopterihankintojen aikataulua liian kireänä. Aloittelevan lentoyhtiön kykyä hoitaa vaativaa lentotoimintaa epäiltiin.

Ministeriön selvittäjä on tullut samankaltaisiin johtopäätöksiin.

Selvittäjä Jyri Lilja suosittaa, että lääkärilentoja ei tule antaa hoidettavaksi aloittavalle lentoyhtiölle.

Lilja kannattaa nykyistä mallia, jossa lentoja hoitavat kilpailutuksen kautta valitut alan toimijat.

Selvittäjä perustelee kantaansa toiminnan laadulla, kustannuksilla ja toimintavarmuudella.

Selvitysraportti toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut olevansa hyvin tyytyväinen nykyiseen lentotoimintaan.

– Esitän aikataulujen sekä toiminnan keskeytymisriskin vuoksi, että helikopterilentotoiminnan kilpailuttaminen tulee aloittaa välittömästi, selvittäjä Lilja sanoo.

Kilpailutus on ollut jäissä valtion kopterihankkeen vuoksi. Nykyiset operaattorisopimukset päättyvät vuoden 2021 lopussa.

Ensihoidon henkilökuntaa Kuopion uuden tukikohdan avajaisissa lokakuussa 2019. Toni Pitkänen / Yle

“Kopterihankkeen ympärillä salamyhkäisyyttä”

Selvittäjän mukaan valtion kopterihankkeen ympärillä on ollut salamyhkäisyyttä muun muassa kustannuslaskelmien osalta.

– Pidän harmillisena sitä, että julkisin varoin ollaan hankkimassa valtiolle kalustoa ilman, että sen valmistelu olisi riittävän läpinäkyvää.

Finnhems on teettänyt kustannuksista laskelmat kahdella konsultilla. Ministeriön selvittäjä Jyri Lilja ei saanut laskelmia kaikilta osin nähtäväkseen.

Kustannuslaskelmien mukaan valtion omana toimintana lääkärilennot tulisivat selvästi edullisemmaksi kuin ulkoistettuna. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää laskelmia luotettavina.

Nykyisin lääkärilentoja operoivat yksityiset kopteriyhtiöt, ahvenanmaalainen Skärgårdshavets Helikoptertjänst (SHT) ja brittiläinen Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA).

Lentotoiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön valtionavulla. Se on ollut viime vuosina noin 25 miljoonaa euroa.

Ministeriön selvittäjä pitää tärkeänä, että lääkärikopteritoiminnasta teetetään riippumaton kustannus-, hyöty- ja vaikuttavuusarviointi.

Ensihoidon kopterit pelastavat arviolta 150–170 henkeä vuodessa. Toni Pitkänen / Yle

Selvittäjä: Finnhemsin johdon toiminta ja edut syyniin

Selvittäjä kannattaa sitä, että Finnhemsista tehdään valtionyhtiö.

– Se selkeyttää ja vahvistaa lääkärihelikopteritoimintaa Suomessa, selvittäjä Jyri Lilja toteaa.

Selvitysraportti kuitenkin korostaa, että Finnhemsissä tulee panostaa hallinnon johtamiskykyyn ja hallitustyöskentelyn ammattitaitoon.

Lentoja nykyisin operoivat kopteriyhtiot ovat olleet tyytymättömiä Finnhemsin johdon toimintaan.

Finnhemsin ja operaattoreiden välejä ovat kiristäneet erityisesti sopimusriidat. Finnhems on syyttänyt operaattoreita sopimusrikkeistä toiminnan turvallisuudessa ja laadussa.

Finnhems hävisi jutut välimiesoikeudessa. Toisen yhtiön osalta Finnhems valitti prosessivirheestä, ja asia on nyt korkeimman oikeuden ratkaistavana.

Myös Finnhemsin entiset työntekijät ovat arvostelleet julkisuudessa Finnhemsin toimitusjohtajan Jyri Örrin johtamistapaa.

Selvitysraportti esittää myös, että Finnhemsin hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tulee arvioida Finnhemsin henkilöstön etuuksien kohtuullisuutta ja ohjata valtionapu lääkärikopteritoiminnan todellisiin kustannuksiin.

Julkisuudessa on kerrottu muun muassa, että Finnhems on maksanut toimitusjohtajansa Jyri Örrin lentolupakirjan ylläpidon. Örri kertoi A-studiolle lokakuussa, että se on maksanut reilut 100 000 euroa.

Finnhemsin toimitusjohtaja Jyri Örri. Toni Pitkänen / Yle

Selvittäjä: Uusi tukikohta Kouvolan sijasta Lappeenrantaan

Selvittäjä Jyri Lilja esittää, että hallitus ottaisi Kaakkois-Suomen kopteritukikohdan sijoittamisen uudestaan käsittelyyn.

Lilja suosittaa tukikohdan perustamista Kouvolan Utin sijasta Lappeenrantaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdotti Lappeenrantaa ja Seinäjokea uusien tukikohtien paikoiksi vuonna 2018. Hallitus kuitenkin päätyi Lappeenrannan sijasta Kouvolaan.

Nykyiset kuusi lääkärikopterikenttää ovat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Selvittäjän mukaan Finnhemsin tulisi hankkia maayksiköikseen lääkäriambulansseja. Yhteistyötä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen helikoptereiden kanssa tulisi lisätä.

Rovaniemelle tarvittaisiin tehokkaampi helikopteri, joka vastaisi Lapin erityisvaatimuksia. Rovaniemen tukikohtaan selvittäjä esittää myös ensihoitolääkäriä.

Koko maan lääkärikopterien hälyttäminen tulisi selvittäjän mukaan keskittää yhdelle toimijalle.