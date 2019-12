"Parasta täällä on lumi" – Sadat kiinalaiset löysivät pienen puolankalaisen matkailukeskuksen, josta moni suomalainen ei edes tiedä

– Ei, tämä ei ole helppoa. Luulen, että tarvitsen hieman enemmän harjoittelua, kiinalainen opiskelija Peiqing Lin nauraa tasapainotellessaan suksien päällä Paljakan lumisilla hiihtoladuilla.

Lin on saapunut Suomeen ystäviensä kanssa viikon lomalle. Puolangan Paljakkaan he tulivat, koska haluavat nauttia lumesta. Lin odottaa lomalta hiihtämisen lisäksi pilkkimistä sekä suomalaista savusaunaa avantouinteineen.

– Parasta täällä on lumi, joka on todella puhdasta ja kaunista. Pidän myös lumisista puista. Otan niistä paljon valokuvia, joista maalaan kotiin palattuani tauluja, Lin kertoo.

Puolangan Paljakka sijaitsee keskellä Kainuuta, noin 2 600 asukkaan kunnassa. Paljakan matkailukeskus on pieni, joten monet suomalaisetkaan eivät tiedä siitä.

Parina viime vuonna Paljakkaa on markkinoitu kiinalaisille turisteille. Viime talvena Paljakassa kävi reilut 200 kiinalaista turistia, kun tänä vuonna matkailijoita on 500, eli yli tuplasti enemmän.

Toisena vaihtoehtona kiinalaisturisteille oli Lappi. Vaikka Paljakassa revontulien näkyminen on epävarmaa, se ei ole haitannut matkailukeskuksen kasvua.

– Keskustelu kiinalaisen matkanjärjestäjän kanssa lähti liikkeelle siitä, onko meillä revontulia. Niitä en voi myyntitilanteessa luvata, eivätkä ne ensimmäisenä vuonna osuneet kohdalle, mutta se ei ollut ratkaisevaa, sanoo Paljakan kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista vastaava Leena Penttinen.

Lumiurheilun suosio nousussa Kiinassa

Suosituista talvikohteista Suomi on noussut kiinalaisten keskuudessa nopeiten kasvavaksi alueeksi, kun tarkastellaan matkavarauksia seuraaviksi kolmeksi kuukaudeksi. Matkailunedistämiskeskus Visit Finlandin mukaan Suomeen saapuu joulu–helmikuun aikana lähes 140 000 kiinalaista turistia, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime talvena samaan aikaan.

Kasvun taustalla on muun muassa uudet lentoreitit. Kiinalaiset Juneyao- ja Sichuan Airlines -lentoyhtiöt ovat aloittaneet kesä–syyskuussa lennot Helsinkiin. Finnair aloitti puolestaan marraskuussa uudet lennot Helsingistä Pekingiin.

Toisaalta lumiurheilu on yhä suositumpaa kiinalaisten keskuudessa, sillä vuoden 2022 talviolympialaiset järjestetään Pekingissä. Siihen mennessä Kiinassa on maan hallituksen mukaan 300 miljoonaa kiinalaista "talviurheilun harrastajaa".

Puolangan Paljakassa kiinalaisturistit saavat ensi pienen opin lumilajeihin ennen kuin lähtevät itse kokeilemaan. Esimerkiksi hiihdossa välineet ovat lyhyet ja ennen ladulle lähtöä opetellaan yhdessä kaatumista ja sukset jalassa ylös nousemista.

– Hyvin ottavat opit vastaan. Lämpö nousee touhutessa ja hauskaa on, sanoo kiinalaisten oppaana toimiva puolankalainen Mika Klimenko.

Klimenko opastaa matkailijat myös lumikenkäilemään ja moottorikelkkailemaan, mutta vasta illan pimetessä.

– Lumikenkäily on kiinalaisista käsittämätöntä, koska etenemme lumisessa maastossa otsalamppujen kanssa. He ovat aivan ihastuneita. Myös porotilalla käynti on elämys, koska siellä on toistasataa poroa, joita he pääsevät ruokkimaan

Pienuus on matkailukeskukselle etu

Talven ensimmäinen kiinalaisryhmä saapui Puolangalle joulukuun puolivälissä, ja viimeinen ryhmä lähtee takaisin loppiaisena. Turistit tulevat kahdeksana ryhmänä, koska tällä hetkellä kaikki eivät mahdu kerralla pieneen matkailukeskukseen.

– Haasteena on vuodepaikkojen riittävyys ja siihen puutumme seuraavaksi, jotta voimme saada tänne vielä isompia ryhmiä, sanoo hotellia ja laskettelurinteitä Paljakassa pyörittävän North Finlandia Travels Oy:n toimitusjohtaja Mika Puuronen.

Toisaalta pienuus on myös Paljakan etu. Kaikki palvelut kuten ravintolat, kauppa, laskettelurinteet ja majoitustilat ovat matkailukeskuksen ytimessä.

– Ulkomaiset asiakkaat tulevat lentämällä, joten heillä ei ole autoa, jolla voisi liikkua kuten isossa paikassa. Se, että olemme pieni ja olemme keskellä luontoa, on itse asiassa meidän ehdoton ykkösvaltti, Penttinen kertoo.

Kiinalaisturistien loma huipentuu joulupukin tapaamiseen, sillä jokainen ryhmä matkustaa lomansa viimeisenä päivänä Rovaniemelle. Yli 230 kilometrin matka ei ole turisteille ongelma, koska he tietävät, että joulupukki asuu kaukana.

– Ehkä tulen muutaman vuoden päästä tänne uudestaan. Matkustan yhdessä poikaystäväni kanssa ja otan myös perheeni mukaan, sanoo opiskelija Peiqing Lin.

