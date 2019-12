Sosiaalipalvelujen asiakastiedot saadaan pian nettiin – käyttäjille tiedot näkyvät Omakannasta vaiheittain kesän jälkeen

Omakantaan tulee ensimmäiseksi kooste asiakkaan saamista sosiaalihuollon palveluista ja niitä koskevista päätöksistä. Sen on tarkoitus auttaa hahmottamaan kokonaisuutta.

98-vuotias Sylvi Soittila lämmittää puuhellaa kotinsa keittiössä Hämeenlinnassa. Omaishoitaja Jouko Soittila käy päivittäin auttamassa äitiään.

– Jouko auttaa kauppa-asioissa, siivoamisessa, kylpemisessä, petaamisessa – ihan kaikessa, Soittila luettelee hymyillen.

Sylvi Soittila pärjää poikansa avustamana hyvin, eikä tarvitse paljonkaan muita hoivapalveluita arjessaan. Monilla ikäihmisillä tilanne on toinen.

Vanhukset saattavat käyttää samanaikaisesti hyvin monia ja monen tasoisia palveluita sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollossa tilanne voi olla vieläkin pirstaleisempi kuin terveyspuolella: yksi yritys toimittaa ateriat, toinen siivoaa kodin, kolmannesta käy kodinhoitaja, ja neljäs kuljettaa taksilla terveysasemalle.

Kokonaisuuden hahmottaminen voi olla hankalaa, eikä asiakas itsekään aina välttämättä ole perillä kaikista saamistaan palveluista tai päätöksistä. Koottua tietoa ei tällä hetkellä näe mistään. Jatkossa tilanne muuttuu.

Omakanta kertoo missä mennään

Omakantaan on ensi vuonna tarkoitus lisätä sosiaalihuollon asiakastiedot ihmisten katsottavaksi. Tiedot näkyisivät käyttäjille samaan tapaan kuin terveyden potilastiedot nykyisin näkyvät.

Parhaimmillaan tästä asiakastietojen näkymisestä Omakannassa olisi apua siinä, että palvelujen kokonaisuus hahmottuu ihmiselle tai omaisille nykyistä paremmin.

– Omakannassa näkee sekä sosiaali- että terveydenhuollon tiedot. Tällä tavalla selviää aiempaa paremmin, missä eri palveluissa asiakkaan asioita on hoidettu. Kokonaisuus tulee paremmin näkyviin tätä kautta, kuvailee THL:n kehittämispäällikkö Maarit Rötsä.

Jouko Soittila hoitaa käytännössä kaikki äitinsä asiat: maksaa laskut, varaa lääkäriajat, huolehtii ateriatilaukset, kuljettaa terveysasemalle, käy apteekissa, hoitaa ruokaostokset. Auton ratissa, asioinnissa ja puhelimessa kuluu paljon aikaa. Sylvi Soittila itse ei sähköisiä palveluita käytä, mutta Jouko Soittilan arkea pääsy äidin asiakas- ja terveystietoihin helpottaisi.

– Hoitojen, ruokahuollon ja kuljetusten suunnittelu on kyllä tällaisessa Omakanta-järjestelmässä helpompaa, jos ei aina tarvitse lähteä kaikkea erikseen hoitelemaan, arvioi Soittila.

Sosiaalihuollon sähköisen Omakannan kaikkine palvelutietoineen pitäisi olla koko maan kattava vuonna 2024. Jari Kärkkäinen / Yle

Tietoja voi aluksi vain katsella

Omakantaan on tarkoitus jatkossa kirjata noin viidenkymmenen eri palvelun asiakastietoja.

Näitä palveluja ovat esimerkiksi ikääntyneen vanhemman saama kotipalvelu tai asumispalvelu, vammaispalvelu, lastensuojelupalvelut, päihdetyö, kuljetuspalvelu ja moni muu.

Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus ainoastaan katsoa asiakastietojaan Omakannasta. Käyttäjälle näkyy eri palveluista tehty kooste. Omakannasta voi lisäksi nähdä päätöksenteon vaiheen ja seurata palveluiden toteutumista, kunhan palveluntuottajat ensin kirjaavat ne yhteiseen järjestelmään.

Esimerkiksi ajan varaaminen tai peruminen palvelun kautta ei tule olemaan vielä mahdollista, mutta näiden toimintojen toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen on aluillaan.

Jo tieto itsessään avaa kuitenkin Rötsän mukaan mahdollisuuksia yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

– Asiakkaat hyötyvät riippumatta siitä, missä päin Suomea he asioivat. Yhteinen järjestelmä yhdenmukaistaa prosesseja, menettelyjä ja toimenpiteitä. Koko palvelujärjestelmää pystytään ohjaamaan aikaisempaa enemmän, sanoo Rötsä.

Kuka voi nähdä tietoni?

Asiakastietojen selaaminen verkkopalvelussa vaatii käyttäjältä samanlaisen vahvan tunnistautumisen kuin verkkopankkiasiointikin. Omia tietojaan voivat selata kaikki, joilta löytyy verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

Huoltajilla on omien tietojensa lisäksi pääsy myös alaikäisten lastensa tietoihin. Erityistapauksissa, kuten herkissä tai vaikeissa tapauksissa, tätä oikeutta voi tapauskohtaisesti myös rajoittaa.

Omaisen tai toisen aikuisen puolesta asioiminen etenee sosiaalipalveluiden puolella samalla aikataululla kuin terveystietojen puolella. Tiedot voidaan välittää puolesta asioivalle henkilölle vasta kun parhaillaan lausunnolla olevan asiakastietolain muutokset on hyväksytty eduskunnassa. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi kesänä.

Ammattilaisilla ei ole ihmisten tietoihin vapaata pääsyä. Kanta-palveluissa tietojen joutuminen vääriin käsiin on estetty sillä, että jokaisen työntekijän on myös tunnistauduttava työkoneellaan ennen kuin hän pääsee selaamaan tietoja. Ammattilaisilla on oikeus käsitellä vain niitä tietoja, jotka kuuluvat hänen asiakkailleen.

Kaikkea ei voi nähdä

Koska sosiaalihuollon asiakkuudet voivat olla monimutkaisia ja ne voivat koskea myös muita ihmisiä, on asiakastiedosta osa sellaista, mitä ei tulla jatkossakaan näyttämään asiakkaalle.

THL:n Maarit Rötsän mukaan verkkopalvelusta rajataan pois muun muassa tietoja, joihin liittyy hengenvaara tai erityisiä herkkyyksiä.

Tiedot, joihin liittyy esimerkiksi väkivallan uhkaa, tullaan salaamaan tai niiden käyttöä tullaan rajaamaan. Tällaista tietoa on esimerkiksi turvakodeissa kirjattava tieto.

– Missään tapauksessa ei tulla antamaan sellaisia tietoja, jotka ovat jollain tavalla haitallisia asiakkaalle. Myös sellainen tieto, jota asiakas ei arvion mukaan pysty käsittelemään, jää pois.

Myös muissa erityisen arkaluontoisissa asioissa, kuten adoptioasioissa tai isyyden selvittämisessä, tietojen näyttämistä rajoitetaan.

Kokonaisuuden kasaaminen vie aikaa

Aivan heti ja yhtäjalkaa Omakannan tietoja ei kuitenkaan ole mahdollista katsoa koko maassa.

Aikaisintaan sosiaalihuollon asiakastieto alkaa kertyä Omakantaan asiakkaiden katsottavaksi lain voimaantulon jälkeen ensi kesänä.

Täyttä kattavuutta ei vielä lähivuosina ole odotettavissa, sillä tiedot järjestelmän sisään tulevat julkisilta ja yksityisiltä palveluyksiköiltä, kuten esimerkiksi kotipalveluista, asumispalveluista ja hoitolaitoksilta.

Palvelunantajilla on siirtymisaikaa vuoden 2024 syyskuuhun saakka, jolloin sosiaalihuollon sähköisen Omakannan kaikkine palvelutietoineen pitäisi olla koko maan kattava.

