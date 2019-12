Yllättävä tutkimustulos armeijasta: Näin hyvätuloinen tupakaveri vaikuttaa menestykseesi elämässä

Armeija on sulatusuuni, jossa erilaisista taustoista lähtöisin olevat nuoret asuvat keskenään.

Vanhan hokeman mukaan armeija tekee pojasta miehen. Torstaina julkaistu tutkimus kertoo, että se myös nostaa palkkatasoa ja innostaa opintoihin.

Tämä ei johdu reippaista sulkeisista eikä taistelukoulutuksesta – vaan armeijakavereista.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Elias Einiö selvitti, miten tupakaverit vaikuttavat armeijan käyneiden myöhempään menestykseen.

– Hyvätuloisten perheiden lasten tupakaverit ansaitsevat työurallaan enemmän – mutta ainoastaan silloin, kun he ovat itsekin hyvätuloisista perheistä, Einiö kertoo.

Hyvätuloisten perheiden nuoret verkostoituvat

Elias Einiötä kiinnosti, mikä vaikutus on sillä, jos varusmiehellä on tupakaverinaan pienituloisista tai hyvätuloisista perheistä olevia henkilöitä.

Paljastui, että vaikutus riippuu kunkin omasta taustasta. Hyvätuloisesta perheestä oleva hyötyi hyvätuloisen tupakaverista ansiotason nousuna, pienituloisemman perheen varusmies ei.

Puolustusvoimien ja Tilastokeskuksen rekisterit eivät kerro, mistä ilmiö käytännössä johtuu, mutta Einiö epäilee, että kyse on esimerkiksi verkostoitumisesta.

– Havaitsimme, että korkeatuloisista perheistä tulevat varusmiehet ovat usein samoissa yrityksissä töissä, usein vielä monta vuotta varusmiespalveluksen jälkeenkin. Se viittaa siihen, että he muodostavat verkostoja, joiden avulla saa työpaikkoja ja tietoa siitä, millaisia palkkavaatimuksia voi esittää, Einiö sanoo.

Kun hyvätuloisten perheiden lapset ovat tupakavereita, vaikutus voitiin laskea jopa euroissa. Jos tupakaverin vanhemmat tienaavat 10 000 euroa enemmän, se kasvatti tuloja 2,6 prosentilla.

Näin laskien tupakaverin tausta nostaa ansioita 21 000 eurolla eläkeikään mennessä – mutta, kuten todettua, vain siinä tapauksessa, että tupakavereilla on samankaltainen tausta.

Tuomas Hauvala teki uravalintansa jo ennen armeijaa. Juha Heikianen / Yle

Inttimuistoja: "RUK:ssa syntyi suhdeverkostoja" – Alokastuvassani olin kolme tai neljä vuotta muita vanhempi – mutta kyllä se ryhmäyttää, kun on samanlaiset vaatteet, tehtävät ja tavoitteet, Tuomas Hauvala muistelee. – Huoltokomppaniassa oli paljon ammattikoulun käyneitä. Meidän 12-henkisessä alokastuvassa oli vain kolme ylioppilasta. Hauvala oli uravalintansa tehnyt, mutta moni vielä mietti. – Yksi kaveri keskusteli lukiotyyppien kanssa ja ilmoitti hakevansa armeijan jälkeen jatko-opintoihin. Lakimieheksi opiskellut Hauvala toimii aktiivisesti reserviupseerilitossa. – RUK:ssa todennäköisesti yli puolet oli yliopistossa tai pyrki sinne. Siellä syntyy verkostoja, jotka tukevat urakehitystä.

Köyhemmän perheen varusmieheen tarttuu opiskeluinto

Pienituloisemmista perheistä tulevat varusmiehet eivät tutkimuksen mukaan tienaa myöhemmässä elämässään enemmän, vaikka tupakavereina olisikin hyvätuloisten perheiden jälkikasvua.

Hekin kuitenkin hyötyvät. Tutkimukseen mukaan he kouluttautuvat enemmän kuin muutoin tekisivät.

– Köyhemmistä perheistä tulevien varusmiesten tulojen ei havaittu muuttuvan, vaikka tupakaveri oli korkeatuloisesta perheestä, Einiö sanoo.

– He hakeutuvat kuitenkin todennäköisemmin korkeakouluihin. Voidaan spekuloida, että korkeampituloisista perheistä tulevat varusmiehet tuovat tietoa kouluttautumisen hyödyistä ja siitä, mitä opiskelupaikan saaminen edellyttää.

Varakkaiden perheiden lapsien kohdalla tällaista vaikutusta ei havaittu, sillä he kouluttautuvat tupakavereista riippumatta.

Matias Pajulan armeijakavereilla on yhteinen Whatsup-ryhmä.

Inttimuistoja: "Tiiviissä porukassa tahtotilat vaihtuvat" Tupakaverit vaikuttavat opiskelupaikan valintaan. Se ei yllätä Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajulaa. Hän pääsi armeijasta puolitoista vuotta sitten ja oli viimeksi eilen yhteydessä Santahaminan kavereihinsa. – Kun asut, syöt ja käyt suihkussa saman porukan kanssa puoli vuotta tai vuoden, siitä muodostuu tiivis porukka, jossa ajatukset ja tahtotilat vaihtuvat, Pajula sanoo. – Jos joku lukee korkeakouluun, toinen saattaa ajatella, että perhana minä teen samoin. Pajula lukee ympäristöekonomiaa Helsingin yliopistossa. Samalla hän toimii varusmiesten edunvalvontaa suorittavan Varusmiesliiton puheenjohtajana. Pajulan mukaan moni lähtee armeijasta täynnä uutta opiskeluintoa. Kotiutumispäivä on kuitenkin usein vasta pääsykokeiden jälkeen. Näin kävi Pajulallekin, mistä seurasi välivuosi.

Mitä hyötyä tästä tiedosta on?

Tutkijat ovat huolissaan suomalaisten eriytymisestä sosiaalisen aseman mukaan. VATT:in Elias Einiön mukaan tänään julkaistu tutkimus tukee havaintoa.

Pienituloisemman perheen varusmies hakee ehkä opiskelemaan, mutta hänen tulotasoonsa armeijavuoden aikana syntyneillä verkostoilla ei ole vaikutusta.

Tämä herättää yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tutkimuksen havainnoista voi Einiön mukaan olla kuitenkin aivan käytännöllistäkin hyötyä.

– Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmailuakatemian piirissä on tehty kenttätutkimuksia siitä, miten opiskelijat kannattaisi jakaa ryhmiin, jotta oppimistulokset voitaisiin maksimoida, Einiö sanoo.

Tällä hetkellä varusmiehet jaetaan komppanioissa tupiin aakkosjärjestyksen mukaan. Lopputulos on suunnilleen sama kuin mihin arpomalla päästäisiin.

Kenties älykkäällä tupajaolla voitaisiin tuottaa myös yhteiskunnallista hyötyä.

Noin 70 prosenttia suomalaisista miehistä käy armeijan. Tutkimuksessa käytettiin Puolustusvoimien rekisteritietoja varusmiehistä, jotka aloittivat palveluksen 1996–2006 sekä Tilastokeskuksen aineistoja.