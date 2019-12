Selvitysmies ehdotti omin päin lääkärikopterin kotipaikaksi Lappeenrantaa Utin sijaan – ministeriö: Tuskin tapahtuu

Hallituksen on otettava päätös Kaakkois-Suomeen tulevan uuden lääkärihelikopterin paikasta uudelleen käsittelyyn, jos sijoituspaikkaa haluttaisiin vielä vaihtaa Kouvolan Utista Lappeenrantaan.

Selvitysmies Jyri Lilja jätti selvityksensä lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisestä tiistaina. Hän ehdottaa, että hallitus muuttaisi aikaisempaa päätöstä ja sijoittaisi lääkärihelikopterin sittenkin Lappeenrantaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ei kuitenkaan pidä tätä kovin todennäköisenä.

– Voimassaoleva päätös on, että sijoituspaikka on Utti. Aina voidaan päätöksiä perua ja tehdä uudelleen, mutta se on poikkeuksellista. Päätöksenteko tässä asiassa on ollut vaikeaa. Nykyisten viiden hallituspuolueen osalta pitäisi olla selkeä näkemys siitä, että päätös pitäisi purkaa ja harkita uudelleen, Varhila sanoo.

Edellisen hallituksen reformiministerien ryhmä linjasi vuosi sitten, että lääkärihelikopteri tulee Uttiin, vaikka aiemmin asiantuntijaryhmä oli ehdottanut helikopterin paikaksi Lappeenrantaa. Lisäksi asiasta on talouspoliittisen ministeriryhmän päätös.

– Tiedän, että Juha Sipilän hallitus kävi viime keväänä aika laajan keskustelun. Siinä päädyttiin Uttiin, joka oli selvityksissä ollut hyvin tasavahva Lappeenrannan kanssa, Varhila sanoo.

Varhila toivoo, että ministeriössä ehditään vielä ennen joulua keskustella perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa niistä suuntaviivoista, joita lähdetään uuden selvityksen pohjalta viemään eteenpäin.

Selvitys käsitteli pääasiassa lääkärihelikopteritoiminnan järjestämistä koko maassa.

Kaakkois-Suomessa hermostuttiin ja iloittiin

Kaakkois-Suomessa Jyri Liljan tuore selvitys kirvoitti sekä kritiikkiä että kehuja.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymän Kymsoten ensihoidon ylilääkärin Petri Loikkaan mukaan lääkärihelikoptereiden sijoituspaikkojen arviointi ei edes kuulunut nyt tehdyn selvityksen toimeksiantoon.

Lisäksi Loikkaan mielestä selvitysmiehen esiin nostamat perustelut Lappeenrannan paremmuudesta ontuvat etenkin siltä osin, että Puolustusvoimien Utissa olevia koptereita voitaisiin käyttää hätätilanteessa apuna.

– Puolustusvoimien NH90-helikoptereiden lähtövalmiusajat ovat sellaiset, että niistä ei ole apua ensihoitoon minkään vertaa. Meillä on ollut yksi isompi onnettomuustilanne, jota varten olemme yhden kerran kysyneet virka-apua. Siinä vaiheessa kun helikopteri oli toimintavalmiudessa, me totesimme ettei siitä ole enää hyötyä, Loikas sanoi.

Sen sijaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa selvitysmiehen näkemykset otettiin vastaan hyvillä mielin.

Ensihoidon ja päivystyksen ylilääkärin Pekka Korvenojan mukaan Lappeenrannan etuna on laajan päivystyksen sairaala ja hyvät sairaanhoidon perusvalmiudet. Kaupungin keskustassa sijaitsevalta lentokentältä on lisäksi lyhyt matka Etelä-Karjalan keskussairaalaan.

– Lisäksi olemme lääkärihelikopteriasiasta riippumatta koko ajan kehittäneet omaa ensihoitotoimintaamme, Korvenoja sanoi.

Toimeksianto oli lavea

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhila kommentoi, että selvitysmiehelle annettu toimeksianto oli "suhteellisen lavea".

– Selvityshenkilöt ovat itsenäisiä, ja he saavat tuoda raportissaan esille kaikkia itse katsomiaan relevantteja asioita. Sinällään jo tehtyjen päätösten arviointi ei kuulunut tomeksiantoon, Varhila sanoo.

Sijoituspaikkapäätöksen nouseminen esiin Liljan selvityksessä ei kuitenkaan yllättänyt kansliapäällikköä.

– Voisin kuvitella, että kun selvityshenkilö on haastatellut eri tahoja, niin tämä on varmasti tullut esille. Tämä tuntuu olevan tunteita kuohuttanut asia, joten oli selvää, että se tulee häntä vastaan selvitystä tehdessä, Varhila sanoo.

Kukaan ei ollut vielä erikseen pyytänyt selvittämään lääkärihelikopterin sijaintipaikkaa Kaakkois-Suomessa, mutta sen voi tulkita sisältyvän tehtävänantoon?

– Juuri näin.

"Miksi en olisi selvittänyt?"

Selvitysmies Jyri Liljan mielestä sijaintipaikkojen arviointi oli olennainen osa kokonaisuutta.

– Parempi kysymys on, miksi en olisi selvittänyt sijaintipaikkoja. Jos pyydetään arvioimaan kokonaisuutta siten, että se voidaan toteuttaa taloudellisesti ja toiminnallisesti kustannustehokkaasti parhaalla mahdollisella tavalla, niin olisi eriskummallista, että selvitysmies ei ottaisi kantaa sijaintipaikkakuntiin, jos siellä on selkeä päätöksentekoon liittyvä asiavirhe.

Lilja painottaa, että hän on tehnyt selvityksensä tosiasioihin pohjaten, ei tunteella, eikä poliittisesti.

– Silloin kun toimintaa järjestetään julkisilla varoilla, pitää mennä potilas edellä. Kaakkois-Suomi ei voi olla kokonaisuudesta irrallaan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja siksi sijoituspaikka oli otettava esiin, Lilja sanoo.

Lilja toteaa selvityksessä, että hänelle on syntynyt vaikutelma, että Utin sijoituspäätöksessä pääkaupunkiseudun intressit painoivat vaakakupissa enemmän kuin Kaakkois-Suomen hätätilapotilaiden tarpeet.

Liljan mukaan Lappeenranta on kokonaisuus arvioiden lääkärihelikopterin sijoittamispaikkakunnaksi Uttia parempi vaihtoehto.

Lappeenrannasta käsin toteutettu lääkärihelikopteripäivystys turvaisi Liljan mukaan Etelä-Karjalan maakunnan pohjoisemmat alueet, osan Etelä-Savon alueesta sekä Etelä-Karjalan ja Venäjän välisen raja-alueen, jossa liikennöinti on vilkasta.

Kouvolassa tänä syksynä aloittanut lääkäriauto voisi Liljan mukaan erityistilanteissa pyytää tehtäviensä hoitoon helikopteria virka-apuna jo alueella päivystävältä Puolustusvoimien helikopteripataljoonalta Utista.