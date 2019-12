Koiranpentu Ruuti on harjoitellut kouluapulaiseksi ekaluokkalaisten kanssa – kasvatuskoira auttaa oppimisessa ja ne yleistyvät kouluissa

Seitsemän kuukauden ikäinen labradorinnoutajan pentu Ruuti on aina välillä mukana Repokankaan koulun ekaluokassa. Taustalla kirjaa lukevat Aino Janhunen ja Vilhelmiina Thil.

Seitsemän kuukauden ikäinen labradorinnoutajan pentu Ruuti on aina välillä mukana Repokankaan koulun ekaluokassa. Taustalla kirjaa lukevat Aino Janhunen ja Vilhelmiina Thil. Antti Karhunen / Yle

Kasvatuskoiria on jo yli 60 eri puolella Suomea. Opetushallitus laatii ohjeet toimintaan tämän talven aikana.

Perjantai on varkautelaisen Repokankaan koulun ekaluokkalaisten mielestä huippukiva koulupäivä.

Perjantaisin luokanopettaja Tiina Rossin mukana luokkaan saattaa tulla kasvatuskoiraksi harjoitteleva Ruuti. Vasta seitsenkuisella Ruuti-koiralla on luokassa tärkeä tehtävä.

Ruutin kanssa harjoitellaan lukemista.

– Vuorotellen joku oppilas menee lukemaan. Ruuti on oppinut kuuntelemaan lukemista ja nuolaisee joskus kiitokseksi, ekaluokkalainen Eelis Rosti kertoo.

Kasvatuskoira ei saa nuolla oppilaita, mutta nuorella Ruutilla lipsahtaa aina välillä.

Repokankaan koulun ekaluokassa on 22 oppilasta. Luokalla on kaksi opettajaa ja koulunkäynninohjaaja.

Oppilailla on monenlaisia tarpeita, jotka liittyvät tunteiden säätelyyn, oppimiseen ja ryhmässä työskentelemiseen.

Kasvatuskoiraksi harjoittelevan Ruutin vaikutus vilkkaaseen ryhmään on huomattava.

– Kun koira on paikalla, se selvästi rauhoittaa oppilaita, Tiina Rossi kertoo.

Ennen Ruutin tuomista luokkaan Tiina Rossi selvitti lasten, vanhempien ja koulun henkilökunnan kannan asiaan. Kaikki on sujunut hyvin ja Ruuti alkaa olla koko koulun maskotti. Antti Karhunen / Yle

Koiran läsnäolo lisää hyvää mieltä ja vähentää stressiä. Koira lisää myös kommunikointia ja koskettamista.

– Joillakin lapsilla on vaikeuksia ottaa toiseen lapseen kontaktia ja koira auttaa niissä tilanteissa se on tavallaan syy alkaa jutella ja koiraa voi myös koskettaa, Rossi kertoo.

Hyvä kasvatuskoira ei ole rodusta kiinni

Kasvatuskoiraksi soveltuu koira, jolla on perustottelevaisuustaidot. Se ottaa kontaktia ihmiseen, nauttii yhteistyöstä vieraiden ihmisten kanssa ja kestää erilaista kosketusta ja ympäristöä.

Soveltuvuus ei ole kiinni rodusta vaan yksilöstä.

Työnäytön suorittaneita kasvatuskoiria on tällä hetkellä Suomessa 61. Eniten koiria on kouluissa Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Kasvatuskoiria on jo niin paljon, että niitä varten laaditaan kouluille ohjeistus tämän talven aikana. Ohjeistus laaditaan opetushallituksessa yhteistyössä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n, Kenneliiton ja Allergia- ja astmaliiton kanssa. Tavoitteena on turvallinen ja kaikille sopiva kasvatuskoira-toiminta.

Rossi on tyytyväinen tulossa oleviin ohjeisiin. Hänen mielestä on tärkeää, että eläinavusteinen opetus on suunnitelmallista ja sitä arvioidaan.

– Koira ei ole missään päivähoidossa ja ei ole ihan sama minkä koiran tänne tuo. Koira on kuitenkin eläin ja se on tietysti ohjaajansa vastuulla, Rossi sanoo.

Oliver Suurholma lukee mielellään kirjaa Ruutille. Ruutia saa myös kouluttaa, hän kertoo. "Kun se istuu, niin voin antaa sille namin." Antti Karhunen / Yle

Myös koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n näkökulma on, että toiminnan täytyy olla tavoitteellista myös koululuokassa.

– Koira ei voi vain hengailla luokassa ja se on kivaa. Sillä pitää olla selkeä tehtävä, puheenjohtaja Paula Leppänen sanoo.

Yhdistys on koira-avusteisen kasvatuksen ja kuntoutuksen aloilla työskentelevien ammattilaisten perustama järjestö.

Sekä koirat että opettajat koulutetaan

Kasvatuskoirat käyvät läpi soveltuvuuskokeen aikaisintaan yksivuotiaana. Ennen roolin virallistamista koira ja luokanopettaja antavat työnäytön. Soveltuvuuskokeen ja työnäytön arvioivat Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä yhdistyksen asiantuntijat.

Luokanopettajia koulutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Koulutus on nimeltään koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus.

Repokankaan koulun luokanopettaja Tiina Rossi kävi koulutuksen ennen kuin alkoi harjoittaa Ruutia kasvatuskoiraksi.

Opetushallituksen jakamilla opetusalan henkilöstön täydennyskoulutukseen suunnatulla valtionavustuksella on rahoitettu tähän mennessä muutamia eläinavusteiseen opetukseen liittyviä koulutuksia.

