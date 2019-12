Martti Luikku, 85, on yksi Suomen vanhimmista joulukuusen kasvattajista – "Ehtii tässä vaimoakin nähdä välillä"

Suomessa on kaikkiaan viitisensataa joulukuusen kasvattajaa. Yli 80-vuotiaita on heistä vain kourallinen.

Martti Luikku muistaa lapsuudestaan erityisellä lämmöllä kaksi asiaa: metsätyöt paukkupakkasilla vanhempiensa kanssa sekä joulukuusen, joka kannettiin pirttiin aaton kynnyksellä.

Lahjoihin eteläpohjalaisella perheellä ei liiemmin ollut rahaa, mutta eipä niitä niin tarvittukaan. Joulutunnelma tuli, kun tuoksuvan kuusen oksille sai ripustella omatekoisia olkikoristeita.

Luontoa rakastamaan oppinut Luikku haaveili pojankoltiaisena metsäalan töistä, mutta päätyi aikuisiällä rakennusalalle.

Viidenkymmenen ikävuoden tienoilla hän otti vahingon takaisin ja ryhtyi kasvattamaan joulukuusia: aluksi päivätyönsä kanssa rinnakkain, myöhemmin eläkepestinä.

– Työiässä pelkäsin, että vanhoilla päivilläni jämähdän keinutuoliin istumaan. Kiitos kuusenkasvatuksen, en ole jämähtänyt, nyt 85 vuoden ikään ehtinyt mies hymähtää tyytyväisenä.

Yhtenä syynä joulukuusibisnekseen lähtemisessä olivat myös Luikun omat lapset.

– Halusin, että poikani oppisivat sosiaalisia taitoja ja liike-elämän perusteita. Näitä he sitten oppivatkin kuusikaupoilla, ja se on tuottanut heidän elämäänsä tulosta. Siitä olen isänä tyytyväinen.

Kuusenkasvatus pitää kropan vetreänä

Joulukuusen kasvattajia edustavan Joulupuuseuran mukaan Suomessa on tällä hetkellä viitisensataa joulukuusen kasvattajaa. Määrä on pysytellyt ennallaan jo pidempään. Kasvattajien joukossa on monenikäisiä. Martti Luikun kaltaisia, yli 80-vuotiaita konkareita on vain muutamia.

Suurimmat, kymmenien hehtaarien joulukuusiviljelmät sijaitsevat eteläisessä Suomessa, mutta kasvattajia on eri puolilla maata aina Lappiin asti. Luikun muutaman hehtaarin viljelyalueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla Kempeleessä.

Joulupuuseuran puheenjohtaja Juha Ruuska kertoo, että valtaosalle kuusenkasvattajista työ on rinnakkaiselinkeino esimerkiksi maanviljelyyn tai puutarhatalouteen: täysipäiväisiä kasvattajia on ehkä parisenkymmentä.

Kotimaisia kuusia myydään vuosittain noin 32 miljoonalla eurolla. Luikku ei lähde avaamaan tarkemmin oman yritystoimintansa suuruutta, mutta sanoo, että varsinaiseksi toimeentuloksi siitä ei ole. Kyse on hänelle enemmänkin harrastuksesta, joka pitää sopivasti kiireisenä.

– Ehtii tässä vaimoakin nähdä välillä. Olen aina sanonut, että jos haluaa olla vaimosta erossa, tämä homma kannattaa ottaa kokopäivätyöksi. Siinä ei paljon muuta ehtisi, Luikku vitsailee.

Useimmat haluavat ostaa joulukuusensa pussitettuna, koska silloin se on kätevä kuljettaa vaikka oman auton takakontissa. Sähköllä toimiva pussituskone on kätevä apu. Kirsi Karppinen / Yle

Kuusenkasvatus on iäkkäälle miehelle myös varsin hyvää liikuntaa vesijumppaharrastuksen lisäksi. Joulukuusen kasvattaminen taimesta täysikokoiseksi kestää 10–15 vuotta ja vaatii vuosien varrella esimerkiksi leikkaamista, muotoilua ja heinäntorjuntaa.

– Kävin vasta terveyskeskuksessa ja kysyin nuorelta lääkäriltä, montako vuotta annat minulle toiminta-aikaa. Kymmenen antoi. En siis ole ajatellut lopettaa joulukuusten kasvattamista ainakaan kymmeneen vuoteen.

Kuusikauppa kiivaimmillaan viikonloppuna

35 vuotta joulukuusia kasvattanut Martti Luikku kertoo, ettei hän ole koskaan menettänyt uskoaan suomalaisen joulupuun vetovoimaan – ei silloinkaan, kun muovikuuset tulivat muotiin tai ulkomaiset tuontikuuset marketteihin.

– Olen aina luottanut siihen, että laadukkaalle metsäkuuselle on kysyntää.

Joulupuuseuran puheenjohtajan Juha Ruuskan mukaan tuontikuusia on viime vuosina tuotu Suomeen noin 150 000 kappaletta, enimmäkseen Tanskasta ja Virosta. Ruuska sanoo, että valtakunnallisesti katsottuna tuontikuuset eivät ole nakertaneet kotimaisten kuusten kysyntää, mutta paikallisia vaikutuksia on kuitenkin voinut olla.

– Joillakin alueilla kotimaisten kuusten myyntipaikkojen viereen on voinut tulla iso kauppa, jossa on myyty ulkomaisia kuusia halvalla. Sillä on ollut myyntiin vaikutusta.

Tänä vuonna joulukuusten kuumin myyntisesonki ajoittuu tulevaan viikonloppuun. Siihen on varautunut myös Martti Luikku, jonka tiluksilla Kempeleessä isot kasat huputettuja joulukuusia odottavat parhaillaan uutta omistajaansa.

Omaan kotiinsa joulukuusen kasvattaja ei ole vielä valikoinut kuusta, eikä hän aio pitää siinä mitään kiirettä.

– Tämä menee minulla vähän samoin kuin sillä suutarin lapsella, jolla ei ole kenkiä. Minä otan sisälle sen joulukuusen, mikä sattuu jäämään. Muille ensin.

Martti Luikku lahjoittaa joka vuosi yhden joulukuusen Oulun yliopistolliseen sairaalaan lasten ja nuorten puolelle. "Potilailla ei välttämättä ole mahdollisuutta nauttia kotikuusesta. Haluan tuoda heille joulumielen." Kirsi Karppinen / Yle

