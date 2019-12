Kokematon sähköautoilija, älä jää pulaan joulumatkallasi: bensakärrynkin matka katkeaa useimmiten, kun menovesi loppuu – 7 vinkkiä jouluautoiluun

TurkuParikymmentä vuotta autoilijoita auttanut tiepalveluasiamies Matti Niemi esittelee akkulaturia, jolla sähköauton tai hybridin pikku akku saadaan henkiin. Kohtaamme Turun satamassa, joka on tavallisin avustamiskohde Varsinais-Suomessa.

Autoliitto käyttää akkulaturia auttaessaan autoilijoita. Minna Rosvall / Yle

– Autoilijalle on saattanut jäädä sisävalo päälle risteilyn ajaksi tai akku on muuten mennyt tyhjäksi. Joillakin jäävät avaimet autoon oven väärälle puolelle, joten heille avaamme ovet. Täällä meitä tarvitaan eniten joulun aikaan, kertoo Matti Niemi.

Tiepalvelumies Tapio Mäkipää (vasemmalla) ja tiepalveluasiamies Matti Niemi ovat valmiina auttamaan joululiikenteessä. Minna Rosvall / Yle

Sähköautot ovat tuoneet uutta sykettä auttamistoimintaan. Varsinais-Suomen tiepalvelusta vastaava Niemi on hoitanut itse noin kymmenen ongelmatilannetta niiden kanssa. Sähköautoja ja hybridejä varten hän on käynyt kahden päivän turvallisuuskoulutuksen.

Mies vakavoituu. Konepellin alle ei kannata lähteä koskemaan, jos ei ole ammattilainen.

– Oranssilla merkityt osat konehuoneen puolella ovat sellaisia, joihin ei saa koskea. Siellä on korkea jännite. Jos sydän on huono ja saa tällin, taival päättyy siihen, varoittelee Niemi.

Kokosimme tärkeitä vinkkejä joulumatkan varalle. Jotkut vinkeistä sopivat kaikille tielläliikkujille. Traficomin mukaan Suomessa on noin 20 000 ladattavaa hybridiä ja 4 000 täyssähköautoa. (siirryt toiseen palveluun)

.

Ladattava hybridi latauksessa. Minna Rosvall / Yle

1) Varmista riittävä polttoaineen määrä

Tiepalveluasiamies Matti Niemi kertoo kokemuksesta, että tavallisin ongelma tien päällä on polttoaineen loppuminen.

– Kuljettajat luottavat liikaa auton tietokoneeseen ja katsovat sieltä, miten paljon polttoainetta on jäljellä. Jos auto näyttää 70 kilometriä ajoaikaa tankille, polttoainetta ei ole paljon. Voi olla, että matka päättyy loivan ylämäen jälkeen, kertoo Niemi.

Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen painottaa, että täyssähköauton kuljettajan on suunniteltava ajoreittinsä latausasemaverkon mukaan.

– Kun akussa on neljännes jäljellä, silloin pitää miettiä, missä voisi ladata akkua uudelleen. Painotan, että kannattaa suunnitella reitti hyvin ja kartoittaa latauspaikat etukäteen, jotta lataamaan pääsee ajoissa, neuvoo Kuusinen.

2) Selvitä ennalta, miten saat latauspistokkeen kiinni ja irti

Tiepalveluasiamies Matti Niemen mukaan tiepalvelumiehet jakavat kokemuksia sähköautoihin ja ladattaviin hybrideihin liittyvistä pulmista, jotta voivat varautua auttamaan. Niemi sai pääkaupunkiseudun kollegalta tietoja ongelmista latauspistokkeiden käytössä.

Latauksen aikana pistoke on lukittuna kiinni, joten sitä ei ole syytä irrottaa turvallisuussyistä. Minna Rosvall / Yle

– Autoilijat eivät saa töpseliä irti autosta eli latauspistoketta irti latauksen jälkeen. Ilmeisesti on niin, että henkilö ei ole koskaan tehnyt sitä eikä ole lukenut ohjekirjaa, Niemi sanoo.

Turkulainen Sami Peltonen aloittaa latausta Veistämönaukion latausasemalla Turussa. Hän on nähnyt vastaavia ongelmatilanteita ja kuullut niistä muilta autoilijoilta, vaikka on itse välttynyt moiselta.

– Osa ongelmista johtuu itse kuljettajista, osa on ollut teknisiä ongelmia. He eivät ehkä osaa käyttää sovelluksia ja oman auton asetuksia. Helpdeskiin soittaminen on auttanut, ja sieltä on jopa tullut henkilökuntaa paikan päälle auttamaan, kertoo Peltonen.

Sami Peltonen on tyytyväinen ladattavaan hybridiinsä. Hänellä käyttää sähköä "nurkka-ajoissa". Maantiellä käytössä on bensiini. Minna Rosvall / Yle

3) Ota mukaan tarvittavat latauskaapelit

Sähköautonkuljettajan tulee muistaa ottaa mukaan asianmukainen kaapeli, jolla autonlataus onnistuu esimerkiksi lomakohteessa. Sähköauton kuljettamiseen liittyy niin paljon asioita, että kaikki eivät hahmota kokonaisuutta.

Automyyjä Petteri Mäkeläinen kertoi kesällä Ylen jutussa, että ostotilanteessakin tarvittavien kaapeleiden vaatiminen saattaa unohtua. Joulumatkalle lähtijän kannattaa miettiä tarkkaan, missä hän lataa ja millä kaapelilla autoaan.

Toisaalta useissa latauspaikoissa lataaminen tapahtuu niissä kiinteästi olevilla kaapeleilla.

4) Lämmitä sähköauto latauspisteessä ennen matkaa

Sähköauton latauskapasiteetti hupenee nopeammin pakkasella kuin kesäsäässä.

Traficom neuvoo sähköautosta kertovalla sivullaan (siirryt toiseen palveluun), että ennen matkalle lähtöä kannattaa käyttää sisätilanlämmitintä, jotta ajoon jää mahdollisimman paljon akkua.

Kovimmilla pakkasilla auton toimintamatka lyhenee 20–30 prosenttia. Jos autossa on ilmalämpöpumppu, se pienentää merkittävästi lämmitykseen kuluvan sähkön tarvetta.

Kokeilimme lämmityslaitteen vaikutusta ajamalla Turku Energian sähköautolla noin viiden kilometrin matkan.

– Lämmityslaitteen kanssa putosi 12 kilometriä eli aika nopeasti hupenee. Tämä auto on tosin jo muutaman vuoden ikäinen ja nykyään akut ovat kehittyneet paremmiksi, kertoo Kuusinen.

Toisaalta ilman lämmityslaitetta ajaminen talvella on melko viileä kokemus.

Sähköautoilijan ajomatka hupenee talvisin, kun käyttää lämmityslaitetta.

5) Lataa autoa vain kotona tai asianmukaisilla latausasemilla

Sähköautoilija samoin kuin polttomoottorillakin ajava voi joutua pulaan keskellä maaseutua. Jos bensa loppuu, voi kävellä tai liftata hakemaan bensaa kanisterilla.

Tiepalveluasiamies Matti Niemi muistuttaa, että sähköauton lataaminen ei onnistu samalla tavalla.

– Sähköauton iso akku painaa kaksi sataa kiloa, joten ei meillä sellaisia ole mukana.

Omakotitalojen tai maatilojen pistokkeisiin ei voi turvautua. Tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen pitää epätodennäköisenä, että sähköautoilija pyytelisi virtaa jonkun talon pihassa.

– Silloin pitäisi selvittää, riittääkö kiinteistön sähkötekniikka eli esimerkiksi sulakkeet pitkäaikaiseen lataukseen. Pitkäaikaiseen lataukseen tavallisesta pistorasiasta liittyy tulipaloriski ja sähköturvallisuusriski sitä kautta, varoittelee Kuusinen.

Latauspistoke tiukasti paikallaan latausasemassa. Minna Rosvall / Yle

6) Varaa riittävästi aikaa matkantekoon

Tiepalveluasiamies Matti Niemi kannustaa kaikkia autoilijoita matkustamaan rauhallisesti joululiikenteessä. Hänellä on mielessään asiaan sopiva lause: kannattaa olla mieluummin liian myöhään perillä kuin jäädä tien päälle.

Monelle sähköautoilijalle rauhallinen matkantekotahti on tuttua, sillä rauhallisemmalla ajotyylillä akun latauksella pääsee pidemmälle.

Tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen kannustaa ennakointiin.

– Sähköauton kanssa ajaessa täytyy ottaa ennalta selville, missä voi pitää sopivan tauon, jotta voi ladata autoa tauon aikana, kertoo Kuusinen.

Netistä latausasemat löytyvät näppärästi. Esimerkiksi Sähköautoilijat pitävät yllä latauskarttaa (siirryt toiseen palveluun). Eri sovellusten käyttäjät saavat tietoja heille sopivista latausasemista helposti puhelimestaan.

7) Selvitä tiepalvelun numero ennakkoon

Kun paras kuljettaja on ratissa ja mukana on riittävästi vaatetta, jotta ei kylmety ongelmatilanteessa, matka voi kohta alkaa. Auton vara-avain kannattaa ottaa mukaan, ja se kannattaa antaa jollekin toiselle seurueessa matkaavalle.

Lasinpesunesteen riittävä määrä on vielä varmistettava ja numero, mihin soittaa hätätilanteessa. Operaatio Lumihiutale päivystää yleisen tiepalvelun numerossa 0200 8080. Autoliitolla on käytössään myös mobiilisovellus.

– Autoliiton tiepalvelu ei hoida minkään auton hinausta. Se kannattaa muistaa eli sähköautoakaan Autoliitto ei hinaa seuraavalle latausasemalle. Silloin pitää apuun pyytää hinausyritys, kertoo tiepalveluasiamies Matti Niemi Autoliitolta.

Autoliiton autossa näkyy puhelinnumero, joka kannattaa painaa mieleen. Minna Rosvall / Yle

Voit keskustella jouluautoilusta Yle tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu kello 18.00.

