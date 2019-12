Herätys: Näin alkaisi al-Holin lasten elämä Suomessa, Trumpille historiallinen virkarikossyyte, kuusikauppa käy nyt kuumimmillaan

Näin al-Holin lapsille pyritään järjestämään uusi elämä

Al-Holin leiriltä mahdollisesti palaavien lasten vastaanottamiseen on jo varauduttu kunnissa. Ministeriön mukaan ne saavat itsenäisesti päättää, millaista tukea he antavat poikkeuksellisista oloista palaaville lapsille tai lasten perheille. Olennaista on, että lapsille pystytään järjestämään turvallinen ympäristö. Yle uutisoi keskiviikkoiltana, että kurdiviranomaiset kutsuivat al-Holin suomalaiset kokoon ja hakivat orpolapset.

Trumpille historiallinen virkarikossyyte

Donald Trump Valkoisessa talossa 12. joulukuuta. Brendan Smialowski / AFP / AOP

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuone päätti yöllä asettaa presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteeseen. Se on raskas ja harvinainen perintö kantaa, vaikka senaatin republikaanienemmistö pelastaakin hänet viraltapanolta, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Paula Vilén. Senaatti alkaa käsitellä syytettä vuodenvaihteen jälkeen.

Ilmasto jää kansalaisten mielissä hallituksen muiden tavoitteiden varjoon

Nuoret osoittivat mieltään Helsingissä viime maaliskuussa. Kimmo Brandt / AOP

Hallituksen ilmastotavoitteet ovat kansalaisten mielestä vähemmän tärkeitä kuin työllisyyden kasvu ja julkisen talouden tasapaino. Tämä selviää tänä syksynä tehdystä puoluebarometristä. Valmiimpia tinkimään ilmastotavoitteista ovat perussuomalaisten ja keskustan kannattajat. Alle 31-vuotiaat pitäisivät muita ikäryhmiä tiukemmin kiinni hallituksen ilmastotavoitteista.

Kuinka paljon joulukuusi Suomessa maksaa?

Kuusikauppias Kalle Koponen pöyhii kotimaista kuusta Lahden torilla. Satu Aaltonen / Yle

Yle kävi toreilla ja markettien pihoilla ympäri Suomen kysymässä, paljonko joulukuuset maksavat. Hinnat heittelivät paikkakunnista riippuen muutamia kymppejä. Suomalaiset haluavat kotimaisia kuusia, joita suurin osa myyntipaikoista tarjoaa. Ulkomaisia kuusia on tarjolla vain vähän.

Poliisi vaatii Espoon operaatiossa kiinniotettujen vangitsemista

Poliisit ottivat epäiltyjä kiinni Helsingin Olympiaterminaalissa. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Maanantaiseen Espoon poliisioperaatioon liittyen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos esittää rikoksesta epäiltyjä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa tänään kello 14. Naamioituneet miehet tunkeutuivat espoolaisen yrityksen tiloihin saadakseen haltuunsa kymmien kilojen huumelastin. Myöhemmin illalla poliisi otti kiinni useita henkilöitä Helsingin Olympiaterminaalissa. Alustavasti rikosnimikkeet ovat törkeä huumausainerikos, törkeä pahoinpitely ja laiton uhkaus. Tässä tuorein juttu aiheesta.

Talvimyräkkä ohi, tänään sää on poutainen

Yle / Anssi Vähämäki

Vaikka keskiviikkona Suomen yli pyyhkäisi talvimyräkkä, on sää torstaina pääosin poutainen. Etenkin etelässä ja lännessä aurinko näyttäytyy päivän mittaan melko yleisestikin, idässä pilvisyys säilyy runsaampana. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa nollan molemmin puolin. Pohjoisosassa on pakkasta noin 5–15 astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.