Huipputarkka avaruusteleskooppi lähetettiin keräämään tietoja eksoplaneetoista

Euroopan avaruusjärjestön ESA:n uusin tutkimusteleskooppi on lähetetty avaruuteen. Cheops-teleskooppi ammuttiin kiertoradalleen Ranskan Guayanasta.

Cheops alkaa tutkia aurinkokuntamme ulkopuolelta löytyneitä planeettoja eli eksoplaneettoja.

Eksoplaneettoja on löydetty tähän mennessä noin 4 500. Cheopsille on valikoitu noin 500 kohdetta, jotka sen on määrä tutkia seuraavien 3,5 vuoden aikana.

Satelliitin sisällä oleva 32 sentin kokoinen teleskooppilaite kerää havaintoja tähden valon muuttumisesta, kun planeetta kulkee sen editse. Vaikka kohteiksi on valittu vain kaikkein kirkkaimpia tähtiä, on laitteiston oltava äärimmäisen tarkka.

– Vaikeutena oli rakentaa optinen järjestelmä, joka kykenisi mittaamaan nämä minimaalliset muutokset, kertoo tutkijaryhmän johtaja Willy Benz Britannian yleisradiolle BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

– Me halusimme testata sen laboratoriossa, mutta mistään päin maailmaa ei löytynyt valonlähdettä, joka olisi ollut riittävän vakaa, että se olisi sopinut teleskooppimme mittaustarkkuuteen. Siispä jouduimme rakentamaan sen itse, Benz jatkaa.

Tähden valon muutoksesta voidaan päätellä esimerkiksi planeetan pinnan laatu. Kun mukaan liitetään muilla keinoin selvitetty tieto planeetan massasta, saadaan selville planeetan tiheys.

Cheopsin (CHaracterising ExOPlanet Satellite) vei avaruuteen venäläinen Soyuz-raketti. Nousu kesti kaksi tuntia ja 25 minuuttia. Soyuzin mukana oli myös italialainen tutkasatelliitti.

Cheops-teleskooppi kiertää nyt maapalloa 710 kilometrin korkeudessa 7,5 kilometrin sekuntinopeudella.

Lähteet: AFP