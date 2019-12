Poliisi on selvittänyt laajan huume- ja dopingaineiden salakuljetus- ja levitysvyyhdin – Kahden suomalaismiehen epäillään johtaneen toimintaa Espanjasta

Pääepäiltyjen lisäksi muitakin epäiltyjä on vangittuina, poliisi kertoo.

Helsingin, Sisä-Suomen ja Hämeen poliisilaitokset sekä Keskusrikospoliisi ovat selvittäneet laajan huumaus-, doping- ja lääkeaineiden maahantuontia ja myyntiä koskevan rikoskokonaisuuden, poliisi kertoo.

Pääepäiltyinä on poliisin mukaan kaksi suomalaista miestä. Heidän epäillään johtaneen organisaation toimintaa Espanjasta. Pääepäillyt ovat vangittuina, ja heidän lisäkseen vangittuina on ollut ja on edelleen myös useita muita epäiltyjä.

– Poliisi epäilee organisaation salakuljettaneen Suomeen erittäin suuria määriä huumausaineita, huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita, lääkeaineita ja dopingaineita. Kaikkiaan esitutkinnassa on ollut kymmeniä epäiltyjä Suomessa ja ulkomailla. Epäillyistä lähes kaikki ovat Suomen kansalaisia, sanoo yksi tutkinnanjohtajista, rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Rikollisorganisaation epäillään aloittaneen dopingaineiden maahantuonnin ja levityksen vuonna 2016, ja toiminta on laajentunut vuonna 2018 huumausaineiden ja huumausaineiksi luokiteltavien lääkeaineiden maahantuontiin sekä levitykseen pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Rikoskokonaisuutta on tutkittu muun muassa useina törkeinä huumausainerikoksina ja törkeinä dopingainerikoksina.

Tutkintahaaroja on kaksi. Vuonna 2018 alkaneessa kokonaisuudessa on tutkittu erityisesti huumausaineiden ja dopingaineiden myyntiä Tampereen seudulla ja osin pääkaupunkiseudulla. Esitutkinnan mukaan huumeiden levittäminen on perustunut kasvokkain myyntiin.

Tänä vuonna alkaneessa esitutkinnassa on kyse huumaus- ja lääkeaineiden myynnistä verkossa. Yhteistyötä on tehty myös Espanjan poliisin kanssa, poliisi kertoo.

Esitutkinta tapauksessa on poliisin mukaan loppusuoralla ja jutut siirtyvät joulukuussa syyteharkintaan.