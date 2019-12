Pikavipeille on ollut joulun alla enemmän kysyntää kuin viime vuosina – "Veronpalautuksien ajankohdalla on vaikutusta"

Veronpalautukset ovat olleet perinteisesti kotitalouksien piristysruiske vuoden loppusuoralle. Tänä vuonna palautusten maksu kesällä tai syksyllä voi näkyä hieman hillitympänä kulutuksena tai jopa pikavippien kasvaneessa kysynnässä joulun alla.

Viime vuonna veronpalautuksia maksettiin yli 2,9 miljardia euroa ja noin joka kolmas suomalainen suunnitteli käyttävänsä niitä joulunvieton kustantamiseen.

– Moni on voinut tarkoituksella laittaa veroprosenttinsa korkeammalle ja näin säästää rahaa tämän avulla, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Nordean kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan suomalaiset aikovat käyttää jouluun noin sata euroa vähemmän rahaa kuin viime vuonna. Tänä vuonna vain neljä prosenttia tutkimukseen vastanneista aikoi käyttää veronpalautuksia joulukustannuksiin.

– Voi mennä vuosi tai pari ennen kuin ihmiset sopeutuvat muutokseen, Kärkkäinen toteaa.

Viime vuonna 580 euroa jouluun

Viime vuonna jouluun käytettiin rahaa eniten sitten vuoden 2012, keskimäärin noin 580 euroa 18–65 -vuotiasta aikuista kohden.

Tänä vuonna kyselyyn kuuluivat kaikki täysi-ikäiset suomalaiset ja keskimäärin kulutusaikomus oli 530 euroa, koska yli 65-vuotiaiden mukanaolo veti tulosta ylöspäin. Tämän vuoden kyselyssä ikävuosien 18–65 välillä kulutusaikomus oli kuitenkin noin sata euroa viime vuotta pienempi.

– Kuluttajaluottamus on heikentynyt ja talousnäkymät synkentyneet, eli se voi vaikuttaa kuluttajan halukkuuteen ja luottamukseen kulutuksen suhteen. Toinen erityisen mielenkiintoinen tekijä on se, että miten veronpalautusten siirtyminen vaikuttaa kulutukseen.

Tänä vuonna veronpalautuksia maksetaan noin kolme miljardia euroa.

– Veronpalautuksien ajankohdalla on vaikutusta. Joulun alla on saatettu tehdä tällaisia isompia hankintoja, jotka ovat lisänneet kulutusta. Nyt on mahdollista että osa näistä hankinnoista on tehty jo alkusyksystä, eli kulutuspiikki voi siirtyä sinne, Kärkkäinen toteaa.

Joulun menot voivat siis yllättää ne suomalaiset, jotka ovat saaneet veronpalautuksensa jo kesän puolella. Jos rahaa ei yhtäkkiä olekaan entisjoulujen tapaan mutta jouluun halutaan panostaa rahallisesti vanhaan malliin, voi kuluttaja joutua tukeutumaan luottoon tai pikavippeihin.

– Tänä vuonna arviot joulua luotolla kustantavien määrästä olivat samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta uskon, että yllätys veronpalautuksien puuttumisesta voi vaikuttaa viime hetkellä luoton käyttämiseen, Kärkkäinen arvioi.

Pikavippien kysyntä ei kääntynytkään laskuun

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Harri Kaukola työskentelee Holla Online Oy:ssa, joka välittää pikavippejä. Kaukolan havainnot pikavippien kysynnästä tukevat Nordean Kärkkäisen arviota.

– Edellisvuosina veronpalautusten aikoihin pikavippien kysyntä on pikkuhiljaa laskenut vuodenvaihteeseen päin ja sitten kääntynyt nousuun. Tänä vuonna kysyntä on pysynyt vakaana kun veronpalautuksia ei tullut. Tämä voisi viitata siihen, että pikavippejä tai vakuutettuja lainoja käytetään jonkin verran joulun kulutukseen, Kaukola kertoo.

Kaukolan yritys välittää paljon erilaisiin kulutusjuhliin tai sesonkeihin liittyviä pikalainoja. Muun muassa Black Friday -alennuskausi näkyy luotonantajille isona piikkinä. Varjopuolena tällaisia tapahtumia varten otettujen lainojen takaisinperimisessä on usein normaalia enemmän ongelmia. Kaukolan mukaan pienlainat pyörivät viidensadan ja parin tuhannen euron välillä.

– Kyllä sesonkeina ongelmat takaisinmaksussa lisääntyvät, kun kulutusjuhlat ovat ohi.

Velkakierteet alkavat hyvin erilaisista syistä

Velkaneuvoja Kirsi Karttunen kohtaa työssään muun muassa juhlasesonkien ja pikalainojen luomia ongelmatilanteita. Seitsemäntoista vuotta Pirkanmaalla velkaisia neuvonut Karttunen tunnistaa esimerkiksi joulun kaltaisten tapahtumien roolin erilaisissa velkakierteissä.

– Velkajärjestelyitä tehdessä kirjataan lainojen käyttökohteita. Erityisesti jouluna tulee vastaan, että rahaa käytetään joululahjoihin tai ruokaan.

Kirsi Karttunen auttaa työssään velkaantuneita. Rahaongelmia aiheuttavat niin uhkapelit, avioerot kuin juhlapyhienkin kulut. Jussi Mansikka / Yle

Vaikka pikavipit yhdistetään usein julkisessa keskustelussa nuorempaan väkeen ja uhkapeliongelmiin tai päihteidenkäyttöön, ei Karttusen mukaan totuus ole näin yksinkertainen. Karttusen asiakkaana on kaikenikäisiä. Vanhin asiakas on ollut 87-vuotias.

– Pikavippiongelmat eivät ole pelkästään nuorten juttu. Myös perheet käyttävät niitä rästissä olevien laskujen maksamiseen.

Perheen hankintoihin otetut pienlainat ja niiden usein hieman epäselvät ehdot voivat käynnistää nopean ketjureaktion.

– Valitettavasti nämä pikaluotot menevät eteenpäin kuin pikajuna. Niitä karhutaan ja jos et maksa, niin sitten se on ulosotossa. Usein koko pakka kaatuu ja sitten ollaan meidän asiakkaana, Karttunen kertoo.