Lähellä kasvanut joulukuusi on muovipuuta ympäristöystävällisempi vaihtoehto: "Kuusta ei kannata hakea mökiltä 200 kilometrin päästä"

Muovikuusi on aitoa parempi vaihtoehto vain, jos sitä jaksaa katsella olohuoneessaan pitkään.

Lähialueelta löytyvä oikea kuusi on ympäristöystävällisin vaihtoehto joulupuulle.

Viljeltyjen tuontikuusten torjunta-aine- ja lannoitepäästöt sekä kuljetukset heikentävät kuusen ekologisuutta. Muovikuusi muuttuu ekologisemmaksi vaihtoehdoksi, kun sitä käytetään lähemmäs kaksikymmentä vuotta.

Muovikuusen ja aidon kuusen ekologisuuden vertailu on haastavaa.

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n toiminnanjohtajan Anna Sarkkisen mukaan aito kuusi kuitenkin voittaa ekologisuudessa, vaikka muuttujia riittääkin.

– Kuinka pitkään muovikuusta on käytetty, onko oikea kuusi ulkomailta vai kotimainen, onko kasvatettu vai omasta metsästä ja millä haettu. Sekin merkitsee, miten se hävitetään.

Anna Sarkkisen mukaan oikea kuusi on muovikuusta ympäristöystävällisempi. Simo Pitkänen / Yle

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkija Atte Komonen liputtaa myös aidon kuusen puolesta, kunhan kuusi löytyy läheltä. Päästöjen näkökulmasta 20 kilometriä on raja, jota kauempaa kuusta ei ole ekologista hakea.

– Oli se luonnonkuusi tai mikä tahansa, ei kannata lähteä hakemaan 200 kilometrin päästä mökiltä.

Kuluttajan kannattaa myös harkita, hankkiiko ulkomailta tuotua viljeltyä kuusta. Ulkomaisilla kuusiviljelmillä käytetään yleisesti lannoite- ja torjunta-aineita sekä mekaanista heinänpoistoa. Kotimaassa tuotetuista kuusista tietoa on paremmin saatavilla.

Atte Komosen mukaan muovikuusen valmistusprosessista on vaikeaa saada tietoa. Simo Pitkänen / Yle

Muovikuusen osalta ostaja on vielä enemmän pyörryksissä ekologisuudesta, sillä tietoa ei Komosen mukaan löydy mistään.

– Kuluttajan on mahdotonta tietää, kuinka ympäristöystävällisesti se on tuotettu.

Muovikuusikin puoltaa paikkaansa, jos valitsemaansa ei kyllästy nopeasti. Kansainvälisten tutkimusten mukaan muovikuusta pitäisi käyttää 10–20 vuotta, jotta se muuttuu aitoa ekologisemmaksi.

Suomessa on keskusteltu koko vuosi hiilinieluista. Kuluttaja voi vaikuttaa asiaan omilla valinnoillaan. JAPA ry:n Sarkkinen muistuttaa, että kuusi sitoo hiiltä parhaiten kasvukautena eli kasvava kuusi on aina hyvä hiilinielu.

– On parempi ottaa latvakuusi tai esimerkiksi kuoleva kuusi varjoisasta paikasta eikä kasvuvaiheessa olevaa pientä kuusta.

Joulupuu voi kasvaa myös ruukussa. Simo Pitkänen / Yle

Sarkkinen on itse päätynyt ruukkukuuseen, joka on kesät pihalla ja jouluna olohuoneessa. Sen symbolinen merkityskin on kirkastunut hoitajalleen.

– Se ohjaa ajatukset yleisemminkin huolenpitoon ja muistuttaa, että asiat eivät ole kertakäyttöisiä. Ruukkukuusi tuottaa iloa pidempään.

Tänäkin jouluna suomalaiset hankkivat koteihinsa noin 1,5 miljoonaa kuusta. Näistä reilu neljä viidesosaa tulee kotimaisilta viljelmiltä.

Joulupuita tuodaan myyntiin myös esimerkiksi Puolasta, Ruotsista ja Tanskasta. Ulkomailta tuotujen puiden määrä on vaihdellut runsaasti viime vuosina, muutamasta tuhannesta lähes 150 000 yksilöön.

Joulupuita myydään Suomessa tänä jouluna arviolta 32 miljoonan euron arvosta.

Joulukuusen ympäristörasitus on kuitenkin marginaalista muuhun kulutukseen verrattuna. Joulukuusen hiilidioksidipäästö on tutkitusti keskimäärin kaksi kiloa, kun ihminen arkielämässään tuottaa hiilidioksidipäästöjä joka päivä 30 kiloa.