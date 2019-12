Aamukahveja on keitetty aggregaatin tuomalla sähköllä ympäri Suomea: "Nyt on taukoa joulusiivouksessa ja piparinteossa"

Sulkavalainen Kari Partanen on tehnyt lumitöitä jo aamuvarhain.

Myräkän jäljiltä ilman sähköä on yhä kymmeniä tuhansia koteja.

Sulkavalaisen pihan perällä vajarakennuksessa pärisee aggregaatti. Piharakennusten ja talon väliä kulkee Kari Partanen, joka varmistelee, että pakastimet pysyvät kylmänä myös sähkökatkon aikaan. Partanen on jo keittänyt aamukahvit on samaisen aggregaatin tuottamalla sähköllä ja takassa palaa tuli lämpöä tuomassa.

– Huvitti, kun voisi tuon aggregaatin huoltaa kesälläkin. Mutta nyt huolsin hangessa ja räntäsateessa yöllä polvillaan, lisäilin öljyä ja muuta.

Etelä-Savossa eniten sähköttömiä on Mikkelissä, Savonlinnassa ja Puumalassa. Aamupäivällä kello 10:n aikaan ilman sähköjä Etelä-Savossa oli lähes 17 000 kotia. Valtakunnallisesti ilman sähköä on kymmeniä tuhansia koteja.

Etelä-Savossa vielä paljon sähköttömiä koteja

Sulkavan Ruottilassa asuva Partanen on sinnitellyt ilman sähköjä jo yli 12 tuntia.

– Kyllä tässä pärjäillään. Nyt on taukoa joulusiivouksessa, piparinteossa ja muussa.

Sähkökatkokset ovat tuttuja vieraita Sulkavalla talvisaikaan, ja Partanen osaa niihin varautua. Erityisesti verkkohteyksistä hän on kuitenkin ehtinyt olla huolissaan.

– Tukimastot toimivat kolmesta kuuteen tuntia, sitten tipahtaa 4G pois päältä. Yritin tehdä vikailmoitusta juuri Järvi-Suomen Energiaan, mutta se ei onnistunut 3G-yhteydellä. Puhelinyhteydet vielä toimivat, että soittamalla pärjäillään, kertoo Partanen.

Puita on kaatunut paljon sähkölinjoille

Kari Partasen pihamaalla on riittänyt myös lumitöitä, sillä lunta ehti tulla parikymmentä senttimetriä yön aikana.

– Täytyy lähteä metsään katsomaan näkyykö kaatuneita puita niin voisi ilmoitella sähköyhtiölle, että voisi vähän jelppiä. Otan pian mönkijän alle ja lähden sinne. Vanhalla Fordilla pihaa sen verran linkosin, että kuorma-autot pääsee kääntymään.

Kuulumisia ja tilannetietoja on vaihdettu tuttavien kanssa sähkökatkosten keskeltä sosiaalisen median kautta.

– Aika paljon näyttää Facebookin perusteella kaatuneen linjoille. Voi olla pitkäkin katko.

Onni onnettomuudessa on, että pakkanen ei sentään kovistele tuvan nurkkia tai aggregaatin huoltajaa Ruottilassa.

– Meille on luvattu sähköt tänään kello 16:n aikaan. Työtä on paljon. Lunta on niin paljon, että varmasti haittaa jo miehiä kahlata tuolla, pohtii Partanen.

Junaliikenteessä poikkeusjärjestelyjä Itä-Suomessa

Junaradalle kaatuneet puut aiheuttavat häiriöitä junaliikenteelle Itä-Suomessa. Rataliikennekeskuksen mukaan sähköradan rakenteet ovat vaurioituneet Parikkala–Joensuu-rataosuudella, minkä vuoksi henkilöjunat korvataan linja-autoilla Parikkalan ja Kesälahden välillä. Korjaustyöt saadaan arvion mukaan tehtyä päivän aikana.

Myös Pieksämäen ja Kouvolan sekä Pieksämäen ja Mäntyharjun välillä aamun junia on korvattu linja-autoilla myrskystä johtuvien sähköratavaurioiden vuoksi. Rataliikennekeskus ei antanut arviota korjausaikataulusta.

