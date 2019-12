Uusia perheitä ja enemmän vauvoja – pienet kunnat havittelevat lisää lapsia ilmaisella päivähoidolla

Sari Reinikaisen mielestä perhepaketti on Sulkavan kunnalta ilahduttava kädenojennus lapsiperheille. Pojat Santeri ja Nestori (kuvassa) ovat päivähoidossa Sulkavalla.

Sari Reinikaisen mielestä perhepaketti on Sulkavan kunnalta ilahduttava kädenojennus lapsiperheille. Pojat Santeri ja Nestori (kuvassa) ovat päivähoidossa Sulkavalla. Esa Huuhko / Yle

– Tuntuu, että joka vuosi on aina vain mukavampi asua täällä Sulkavalla, kun kunta tukee meitä lapsiperheitä ja keksii aina jotain uutta kannustinta täällä asumiseen.

Sulkavalainen Sari Reinikainen perheineen saa tänä vuonna mieluisan joululahjan. Sulkava tarjoaa asukkailleen ensi vuodesta alkaen perhepaketin, joka sisältää ilmaisen päivähoidon ja jokaisesta alle 18-vuotiaasta lapsesta yhden kuukauden ylimääräisen lapsilisän vuosittain. Lisäksi kotihoidontuen kuntalisä kaksinkertaistuu.

Kahden päiväkoti-ikäisen pojan äidillä on jo selkeä suunnitelma joka kuukausi säästöön jäävän summan käytöstä.

– Ajattelin sijoittaa säästyvän summan lasten säästötileille korkoa kasvamaan, että tulee sitten konkreettistakin hyötyä meille, Reinikainen sanoo.

Tavoitteena lasten määrän kasvu

Useat pienet kunnat havittelevat monin eri keinoin lisää lapsiperheitä. Kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi ne tarjoavat muitakin lapsiperhe-etuja. Sulkavan kunnanjohtajan Juho Järvenpään mielestä lapsiperheitä tukevalle perhepaketille oli nyt selkeästi tilausta.

– Pyrimme luomaan tulevaisuutta, jossa Sulkavalla riittää lapsia jatkossakin.

Sulkavan kunnanjohtajan Juho Järvenpään mielestä perhepaketti on investointi tulevaisuuteen. Esa Huuhko / Yle

Sulkavalla perhepaketin kokonaiskustannukset ovat noin 100 000 euroa vuodessa. Järvenpää sanoo kunnan talouden kestävän perhepaketista koituvat kustannukset, eikä se ole sulkavalaisilta mistään palveluista pois.

– Tässä nyt annetaan, ei oteta. Tuo satatuhatta euroa vastaa samaa kuin että Sulkavan kunta laskisi kunnallisveroprosenttia 0,25 prosenttiyksikköä.

Järvenpää uskoo perhepakettiin kuuluvan yhden kuukauden ylimääräisen lapsilisän auttavan monia perheitä esimerkiksi lasten harrastuksien rahoittamisessa.

– Se on noin sata euroa per lapsi, Järvenpää selventää.

Utajärvelle lisää lapsiperheitä

Kuntaliitosta arvioidaan, että ainakaan toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että lasten ja lapsiperheiden määrä lähtisi voimakkaaseen kasvuun kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen avulla. (siirryt toiseen palveluun)

Pohjoispohjanmaalaiseen Utajärven kuntaan maksuton varhaiskasvatus on kuitenkin houkutellut uusia perheitä. Varhaiskasvatuksen esimies Sanna Valkonen kertoo lapsiperheiden määrän lisääntyneen neljän kuukauden aikana.

– On ainakin kolme lapsiperhettä, joilla osasyynä Utajärvelle muuttoon on ollut maksuton varhaiskasvatus, hän sanoo.

Utajärvellä siirryttiin kokonaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen elokuun alussa. Sen jälkeen Utajärvelle muuttaneista uusista perheistä on tullut lapsia sekä päiväkotiin että kouluun. Perheistä kaksi on muuttanut kauempaa ja yksi perhe naapurikunnasta. Osalla on juuret Utajärvellä.

Valkonen kertoo maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksien näkyvän muutenkin.

– Päiväkoti on maksimaalisella käytöllä, ja päivähoitoon osallistumisprosentti on 82.

Etelä-Savossa Pertunmaalla puolestaan on ollut kokonaan maksuton varhaiskasvatus vajaan puolentoista vuoden ajan. Päivähoidon esimies Anna-Liisa Lehtinen sanoo, että ilmainen varhaiskasvatus ei ole tuonut kuntaan paljon uusia lapsiperheitä. Se on kuitenkin houkutellut muutamia uusia perheitä tuomaan lapset päivähoitoon.

– Se on ollut tuntuva kädenojennus täällä jo asuville lapsiperheille, Lehtinen arvioi.

Kokonaan maksutonta päivähoitoa Utajärvi Väkiluku noin 2 800 asukasta Päivähoidossa lapsia 77 + 27 esikoululaista Maksuton varhaiskasvatus arviolta noin 80 000 euroa vuodessa Lapsia syntynyt tänä vuonna 14 Pertunmaa Väkiluku noin 1 700 asukasta Päivähoidossa lapsia 32 + 6 esikoululaista Maksuton varhaiskasvatus arviolta noin 55 000 euroa vuodessa Lapsia syntynyt tänä vuonna 9 Kustavi Väkiluku noin 900 asukasta Päivähoidossa lapsia 24 + 2 esikoululaista Maksuton varhaiskasvatus arviolta noin 25 000 euroa vuodessa Lapsia syntynyt tänä vuonna 5

Kustavi edelläkävijänä

Varsinais-Suomessa Kustavissa varhaiskasvatus on ollut kokonaan maksutonta jo pari vuotta. Kustavi on tarjonnut ilmaista päivähoitoa 20 tuntia viikossa vuodesta 2017 lähtien.

Kustavin varhaiskasvatuksen johtaja Anni Häkli kertoo kuntaan syntyneen lisää vauvoja. Päiväkodissa se näkyy alle 3-vuotiaiden ryhmän kaksinkertaistumisena ensi vuonna.

– Päivähoitoon on tulossa viisi alle 3-vuotiasta lasta.

Häkli kertoo lapsiperheiden kiitelleen maksuttoman varhaiskasvatuksen tuomaa taloudellista hyötyä.

– Se on mahdollistanut vanhemmille esimerkiksi uuteen ammattiin opiskelun, hän sanoo.

Myös alhainen kunnallisveroprosentti voi toimia houkuttimena. Puumalassa on ensi vuonna Etelä-Savon maakunnan alhaisin veroprosentti.

Puumalan 19,50 prosenttiakin alhaisempi tuloveroprosentti on Kustavissa, jossa veroprosentti on ensi vuonna 18,25. Kustavi oli varsinaissuomalaisista kunnista ainoa, joka laski tuloveroprosenttiaan.

Kokonaan maksutonta päivähoitoa vuoden 2020 alusta Sulkava Väkiluku noin 2 500 Päivähoidossa lapsia 50 + 21 esikoululaista Maksuton varhaiskasvatus arviolta noin 70 000 euroa vuodessa Lapsia syntynyt tänä vuonna 8 Puumala Väkiluku noin 2 200 Päivähoidossa lapsia: 25 + 7 esikoululaista Maksuton varhaiskasvatus arviolta noin 60 000 euroa vuodessa Lapsia syntynyt tänä vuonna 7

Lapsiperhe-edut arjen sujuvoittajana

Myös Puumalassa varhaiskasvatus muuttuu kokonaan maksuttomaksi ensi vuoden alusta alkaen. Kustavin tavoin Puumala on tukenut lapsiperheitä tarjoamalla maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa vuodesta 2017 lähtien.

Lapsiperhe-eduilla on tarkoitus sujuvoittaa kuntalaisten arkea. Esimerkiksi Puumalassa varhaiskasvatuksen lisäksi aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta ja siihen liittyvät harrastekyydit ovat maksuttomia.

Jo vuodesta 2017 lähtien Puumala on tukenut lapsiperheitä tarjoamalla maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Esa Huuhko / Yle

Puumalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen sanoo lapsiperhe-etujen heijastuvan koko kunnan hyvinvointiin.

– Kun lapset voivat hyvin, niin se näkyy vanhempienkin hyvinvoinnissa.

Etelä-Savo on yksi voimakkaimmin väestökadosta kärsivistä maakunnista. Puumalassakin syntyvyys on ollut laskussa.

–Koulussa lapsimäärät eivät ole vielä laskeneet samassa suhteessa, Kautonen kertoo.

Myös paltamolaiset lapsiperheet Kainuussa saavat kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen ensi vuodesta alkaen.

Puumalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen sanoo lapsiperhe-etujen mahdollistavan mutkattoman arjen. Esa Huuhko / Yle

Myönteinen maine ja näkyvyys tärkeitä

Pienille kunnille lapsiperheystävällisyys on tärkeä keino edistää kunnan myönteistä mainetta ja näkyvyyttä. Puumalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen myöntää kaiken positiivisen näkyvyyden olevan tärkeää kunnalle.

– Mutta se ei tule itsestään, vaan täytyy olla johdonmukaista toimintaa.

Myös Sulkavan kunnanjohtajan Juho Järvenpään mielestä kunnan myönteisellä imagolla on merkitystä.

– Kyllä kunnan maine on ihan ensiarvoisen tärkeää ja siihen kannattaa panostaa.

Sulkavalainen Sari Reinikainen uskoo lapsiperheitä tukevan perhepaketin houkuttelevan Sulkavalle uusia asukkaita.

– Jos perheen täytyy valita asuuko Savonlinnan vai Sulkavan puolella niin uskoisin, että nyt valinnat kääntyvät tänne Sulkavan puolelle.

Savonlinnalaislähtöinen Reinikainen on asunut Sulkavalla reilut kymmenen vuotta. Hänen aviomiehensä on syntyperäinen sulkavalainen. Reinikaisen perhe viihtyy Sulkavalla hyvin.

– Itselläni ihan ilonkyynel nousi silmäkulmaan, kun ensimmäisen kerran kuulin tästä perhepaketista.

