Telkkä-laivan siirtourakasta tuli valtava operaatio – alue eristettiin yleisöltä ja satamalaituri piti paaluttaa uusiksi

Suomen merimuseossa Kotkassa vieraileville kävijöille on tarjolla uutta silmänruokaa.

Sata tonnia painava rannikkovartiolaiva Telkkä on siirretty varastossa vietettyjen vuosien jälkeen jälleen nähtäville. Aluksen uusi paikka on kuivalla maalla, Merikeskus Vellamon merenpuoleisella seinustalla.

Teräsrunkoinen Telkkä valmistui 1958, ja se hankittiin Rajavartiolaitokselle osana sodan jälkeen tehtyä kalustonuudistusohjelmaa. Se haluttiin palauttaa esille kunnioittamaan Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhlaa, jota on vietetty tänä vuonna.

– Toivottavasti jo ensi vuonna sen viereen saadaan katselukoroke. Jossakin vaiheessa se olisi tarkoitus avata yleisölle siten, että alusta pääsee joko opastetusti tai itsekseen kiertämään, intendentti Vesa Alén Suomen merimuseosta sanoo.

Vaativa siirtotyö

Torstaina aamulla suoritettu nosto- ja siirtotyö oli vaativa. Teräsrunkoinen alus painaa lähes 100 tonnia, ja se on noin 30 metriä pitkä.

– Telkkä on varsin suuri alus. Jos joku on nähnyt vartiomoottorivene 11:n museon venehallissa, niin Telkkä on vähän vielä sitä suurempi, Kymenlaakson museon tutkija Vilma Lempiäinen sanoo.

Siirto tapahtui Vellamon ja varastokuurin välistä piha- ja pysäköintialueen poikki. Telkkä nostettiin lavetille. Aluksen nostamiseen tarvittiin kaksi nosturia. Niiden vaatima turva-alue oli varsin suuri ja liikkumista reitillä jouduttiin torstaiaamuna rajoittamaan.

Museo joutui rajaamaan laajat varoalueet, eikä alueelle haluttu runsain joukoin ylimääräisiä silmäpareja. Siirrosta ei tiedotettu etukäteen.

Operaatio sujui kuitenkin hyvin, ja se saatiin muutamassa tunnissa onnistuneesti suoritettua.

Telkän nostamiseen tarvittiin kaksi nosturia. Pyry Sarkiola / Yle

Aluksen paikkaa harkittiin tarkoin.

– Meidän piti varmistaa, että vanha satamalaituri sen alla kestää. Vanhaa laituria on täytetty puujätteellä, metallilla ja kivillä. Se ei siten ole täysin vakaa. Päädyimme siihen, että betonilaatta perustuksena ei ollut riittävä, joten paikalle tehtiin porapaaluperustus. Se saatiin valmiiksi viime viikolla, Lempiäinen sanoo.

Tulevan sijaintipaikan valinnassa käytettiin apuna myös 3D-mallinnosta.

– Mietimme hyvää paikkaa, niin ettei alus kuitenkaan peittäisi maisemassa mitään oleellista.

Ei enää mereen

Telkkä on ollut merimuseossa nähtävillä ennenkin. Se kellui Merikeskus Vellamon uivien museoalusten laiturissa, kunnes siinä todettiin vuoto jouluna 2010.

Alus siirrettiin varaston suojiin, jossa sitä on vuodesta 2013 lähtien kunnostettu. Se on maalattu ja runkoa on huollettu.

– Telkkä on kohtalaisessa kunnossa. Kuivan maan aluksena se toimii ihan hyvin. Se tulee nyt maalle, koska kelluvan museoaluksen ylläpito olisi ollut liian kallista ja työlästä. Eiköhän tämä siirto ole nyt pitkäksi aikaa viimeinen, intendentti Vesa Alén sanoo.

Rannikkovartiolaiva Telkkä siirrettiin telakalle, kun se sai vuodon jouluna 2010. Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo

Telkkä lukeutuu Koskelo-luokan rannikkovartiolaivoihin, ja se on osa vartioveneiden jatkumoa. Koskelo-luokan alukset tehtiin korvaamaan puurunkoisia vartioveneitä.

– Nopeudessa teräsrunkoiset alukset hävisivät edeltäjilleen, mutta niillä pystyttiin operoimaan esimerkiksi pidemmälle syksyyn, Lempiäinen sanoo.

Koskelo-luokan alukset palvelivat kolme vuosikymmentä, kunnes ne korvattiin alumiinirunkoisilla vartiolaivoilla.

Rannikkovartiolaiva Telkkä lähdössä Viroa kohti vuonna 1992. Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo

Vartiolaivat Telkkä, Kaakkuri ja Kuikka lahjoitettiin Viron rajavartioston eli Eesti Piirivalven käyttöön vuonna 1992. Uudelleen itsenäistynyt Viro joutui luomaan rajavartioinnin käytännössä tyhjästä, joten Koskelo-vartiolaivoista oli merkittävä apu toiminnan käynnistämisessä.

Kotkaan alus palautettiin vuonna 2002.

– Kun museoinnista päätettiin, Telkkä maalattiin uudelleen alkuperäisiin Rajavartiolaitoksen väreihin. Ulkoisesti se on melko modernin näköinen, mutta sillä on tärkeä museaalinen arvo. Se edustaa jatkumoa, sotien jälkeistä merivalvontaa ja meripelastusta, ja toisaalta sillä on yhteys Viron ja Itämeren tilanteeseen kylmän sodan aikana.