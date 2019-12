Historiallinen miinuskorkojen aika päättyy Ruotsissa, vaikka talous piiputtaa – Euromaat kyttäävät nyt tarkasti, kuinka Ruotsin käy

Ruotsin talouskasvu on jatkunut vahvana monta vuotta, mutta nyt kasvu hidastuu. Erityistä huolta aiheuttaa ruotsalaisten raskas velkaantuminen ennätyskalliiden asuntojen vuoksi.

Ruotsin keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan -0,25 prosentista nollaan. Päätös on symbolisesti merkittävä, sillä se päättää Ruotsissa lähes viisi vuotta jatkuneen miinuskorkojen aikakauden.

Riksbanken on pyrkinyt negatiivisilla ohjauskoroilla panemaan vauhtia talouskasvuun ja yleiseen hintatason nousuun, eli inflaatioon.

Nyt keskuspankki on kuitenkin päätynyt siihen, että miinuskorot tekevät pitkällä tähtäimellä hallaa taloudelle ja niistä on siksi päästävä eroon.

Riksbanken perustelee (siirryt toiseen palveluun)linjaustaan sillä, että inflaatiolla on jatkossa hyvät mahdollisuudet pysyä lähellä kahden prosentin tavoitetta.

Riksbanken viestittää myös, että ohjauskorko pidetään nollassa lähivuosina, eli mitään korkojen nousurallia ei ole näköpiirissä.

– Ruotsin keskuspankki on ensimmäinen keskuspankki, joka lähtee nostamaan negatiivista korkoa. Päätös on sinänsä merkittävä, sillä Ruotsin taloustilanne on heikko, arvioi Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti.

Ajoitus herättää ihmetystä

Keskuspankin päätös jakoi ennalta mielipiteitä Ruotsissa.

Esimerkiksi Ruotsin valtiontaloutta tutkiva Konjunkturinstitutet arvosteli linjauksen ajankohtaa keskiviikkona julkaisemansa suhdannekatsauksen (siirryt toiseen palveluun)yhteydessä.

Instituutin mukaan Ruotsin talouskasvu hidastuu, työttömyys on kasvussa ja inflaatio jäämässä selvästi keskuspankin tavoitteesta.

Lisäksi Ruotsin talouden kestohuoli on kansalaisten raskas velkaantuminen jättimäisten asuntolainojen vuoksi. Asuntojen hinnat ovat karanneet pilviin erityisesti Tukholmassa, vaikka korjausliikettäkin on tapahtunut.

Toisaalta Svenska Dagbladetin (siirryt toiseen palveluun) laajassa ekonomistikyselyssä enemmistö vastaajista antoi hyväksyntänsä korkopäätökselle.

– Rahapolitiikan tutkimuksen parissa on valloilla näkemys, että negatiiviset korot vaikuttavat aluksi taloutta piristävästi, mutta ajan kuluessa negatiivisten korkojen vaikutus kääntyy taloutta kuormittavaksi, sanoo Danske Bankin Valtteri Ahti.

Korkopäätöksestä huolimatta Riksbankenin rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä.

Keskuspankki jatkaa aiemman linjauksen mukaisesti 45 miljardin kruunun (n. 4,3 miljardin euron) suuruista valtionlainojen osto-ohjelmaa.

Seuraavatko euromaat perässä?

Euron ulkopuolella olevan Ruotsin keskuspankin päätöstä tutkaillaan nyt tarkasti euromaissa. Kiinnostava kysymys on se, seuraako Euroopan keskuspankki (EKP) perässä koronnostolinjalla.

EKP päätti viime viikolla, että ohjauskorko pysyy nollassa, taloutta elvyttävät arvopaperiostot jatkuvat ja talletuskorko pysyy -0,5 prosentissa.

Suomi kuuluu euroalueeseen, joten korkotaso määräytyy täällä EKP:n päätösten myötä.

– Vastarinta EKP elvytystä vastaan on ollut selvästi nousussa ja merkittävää rahapoliittista elvytystä ei ole siten tiedossa. Varmasti EKP myös seuraa miten Ruotsin keskuspankin paluu negatiivisista koroista vaikuttaa talouteen, Ahti sanoo.

Käytännön vaikutukset Ruotsin talouteen ja kuluttajiin jäävät nähtäväksi. Ahtin mukaan esimerkiksi asuntolainojen korot nousevat hieman ohjauskoron mukana.

Suomalaiset näkevät konkreettisimmin päätöksen kruunun kurssin nousuna.

– Ohjauskoron nosto tukee Ruotsin kruunun kurssia euroa vastaan. Koronnosto oli tosin jo täysin hinnoiteltu ennen itse nostoa, Ahti sanoo.

