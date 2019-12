Poliisit muuttivat suositun joululaulun sanoja: "Muutenhan työt vesittyisivät ihan vallan"

Sisä-Suomen poliisilaitos ilahduttaa joulun alla Twitterissä.

Poliislaitos kertoo, että sillä on jouluhartaus. Asiassa on vain yksi mutta. Joululaulussa Tulkoon joulu on poliisin kannalta arveluttava kohta.

Pekka Simojoen 1980-luvulla säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessa kertosäe kuuluu näin:

Joulu on taas, riemuitkaa nyt.

Lapsi on meille tänä yönä syntynyt.

Tulkoon toivo kansoille maan,

pääsköön vangit vankilastaan.

Poliisilaitos kertoo Twitterissä, että poliisilaitos ja työpaikkapappi ovat sopineet, että poliisit voivat laulaa kohdan "pysyköön vangit vankiloissaan".

– Muutenhan työt vesittyisivät ihan vallan. Hyvää joulunodotusta kiven molemmin puolin, poliisilaitos toivottaa.