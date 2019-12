Video: Tanssija-koreografi Tiina Lindfors julistaa modernisoidun joulurauhan – "Rauhan pitäisi kestää joulusta jouluun"

Yle on jo vuosia pyytänyt tunnettuja turkulaisia kirjoittamaan modernisoidun joulurauhanjulistuksen.

Tanssija-koreografi Tiina Lindforsille joulurauhanjulistuksen seuraaminen on perinne, kuten niin monille muillekin suomalaisille. Traditioissa on paljon positiivista voimaa, sanoo Lindfors.

– On hyvä, että ihmiset kokoontuvat, tuntevat sen merkityksen ja uskovat rauhaan, hän sanoo.

Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä 700 vuoden ajan aina 1300-luvulta asti. Nykyinen joulurauhan julistuksen kaava on peräisin vuodelta 1903.

– Oletettavasti silloin, kun joulurauhanjulistus on kirjoitettu, meno oli vielä nykyistä hurjempaa ja rauhanjulistus tarvittiin. Se kantaa oman viestinsä kaikkien vuosisatojen läpi, Lindfors sanoo.

Kuka? Tiina Lindfors on turkulainen tanssija-koreografi ja yksi Tanssiteatteri Erin perustajista. Lindfors on tehnyt urallaan lähes 100 koreografiaa, joita on esitetty kymmenissä maissa. Lindfors itse on esiintynyt kymmenissä tanssinäytöksissä.

Joulurauhanjulistuksen merkitys on monelle suuri, mutta rauhaa tarvitaan muulloinkin kuin jouluna. Se on ajatus, josta lähtee myös Tiina Lindforsin kirjoittama modernisoitu joulurauhanjulistus.

– Rauhan pitäisi kestää joulusta jouluun, Lindfors sanoo.

Tiina Lindforsin joulurauhanjulistus vuodelle 2019

"Rauhaa joulusta jouluun.

Joulu, valon ja rauhan lempeä juhla, räjäyttää väkivaltatilastot. Naisia hakataan, myös lapset voivat saada osansa ja miehiäkin pahoinpidellään. Miksi läheisten kohtaaminen arjen ulkopuolella johtaa niin usein väkivaltaan?

Monet meistä ovat todella heikkoja analysoimaan itseään. Todellinen itsensä kohtaaminen on vaikeaa ja siksi ilmeisimmin niin vajavaista.

Jos ei ymmärrä syvällisesti itseään, on turha odottaa sitä muihinkaan suuntiin. Konfrontaatioiden maasto on näin valmiiksi pedattu ja viina vielä villitsee. Rauha vaatii siis julistuksensa.

Joulurauhan lisäksi julistan rauhan joulusta jouluun. Siihen liitetään naisrauha. Naisrauha ulotetaan uuteen hallitukseen, jotta nuorista naisista koostuva ydinjoukko saa työrauhan ja asianmukaisen kunnioituksen.

Politiikan tekemiseen palautettakoon arvokkuus ja rauha, liian taktikoinnin ja suorien taklausyritysten sijaan. Kovaa kieltä tulee suitsia Arkadian mäelläkin, puhumattakaan somen törkytynnyreistä. Samalla pitää poksautella yhden totuuden kuplia, antaa jäljen kuivahtaa ja puhaltaa se sitten taivaan tuuliin.

Monet voivat rauhoittua jatkuvasta loukkaantumisestaan. Se on raskas tila, jota voi keventää huumorilla. Tämä ilmiö on lähes kuopattu, mutta naftaliinista kannattaa kaivaa ensin omalle itselle nauraminen. Se on terapeuttisinta. Syyttävä sormikin saa hetken levätä.

Maailmalla Trump voisi jo havaita olevansa Putinin talutusnuorassa ja Vladimir itse voisi rauhoittua länsimaitten trollaamisestaan. Tätä hän ei tule tekemään, yhtä varmasti kuin pässi jatkaa vetonarussaan.

Pakolaisten virta jatkuu sekin, joskin Suomen houkuttelevuus on hieman hapertunut.

Kovaäänisimmät monikulttuurisuuden vastustajat saisivat jo ymmärtää, ettei suurin uhkamme ole se pieni musta tyttö, joka hipoen vältti ruumissäkin Italian rannoilla. Se, jolle on hankittu ensimmäiset kengät uutta elämää varten ja jonka tukka on letitetty huolella. Hienona ja huoliteltuna on helpompi tulla hyväksytyksi uudessa maassa, poissa sodan ja raiskauksien pelosta.

Pojistakin parhaiten pärjäävät ne, joita ei torjuta tai syrjitä. Ihonväristä riippumatta.

Joulun rauhassa voi tutustua tietoon, joka kertoo 'rikkaan ja köyhän maailman' syistä ja synnystä. Pukin kontista toivon löytyvän Antti Kujalan kirjan Kivenmurskaajat, kolonialismin historia.

Rauha kuitenkin erilaisuutemme ylle, sillä todellisuudessa olemme hyvin samanlaisia.

Pitäisikö tämän käsittämiseksi kohdata uhka ulkoavaruudesta? Maailmojen sota, kuten elokuvissa? Vihollinen, joka vihdoin saisi meidät käsittämään jotain. Ymmärtämään sen, että olemme todellakin kaikki yhdessä tällä suurenmoisella planeetalla ja vain yhdessä voimme mahdollisesti pelastaa maapallon ja omat itsemme omalta ahneudeltamme ja lyhytnäköisyydeltämme.

Loppiaisen ja välipäivät voisi pyhittää pohdinnoille meitä yhdistävistä asioista. Perhanat tulee pakata pois.

Muistetaan myös se, että hyviä planeettoja on harvassa, mutta hyviä ihmisiä tiheästi. Ehkä tämä yhdistelmä olisi pelastamisen arvoinen.

Yrittänyttä ei laiteta."

Uudistettua joulurauhaa jo vuodesta 2011

Yle Turku on jo vuodesta 2011 valinnut tunnetun turkulaisen kirjoittamaan uudenlaisen joulurauhan julistuksen ja julistamaan sen yleisöllemme.

Ensimmäisen uudistetun joulurauhan laati dramaturgi Satu Rasila. Modernisoidun joulurauhan ovat julistaneet myös muun muassa kirkkoherra Kari Kanala, näyttelijä Kalle Lamberg, räppäri MC Kajo ja Förin äijä eli Markku Heikkilä.