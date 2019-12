Kiasma jälleen remonttiin ja kiinni yleisöltä: "Ei ole osattu rakentaa niin kuin on suunniteltu"

Nykytaiteen museo Kiasmaa on korjattu vuosien varrella useita kertoja. Rakennuksessa on ollut vesivaurioita ja kosteusongelmia.

Helsingissä Kiasman viimeisimmän remontin rakennustelineitä on tuskin korjattu pois ulkoseinustoilta, kun tulee jälleen tieto seuraavasta, vielä suuremmasta remontista.

Nyt päättymässä on peruskorjaus, jossa julkisivun vanhaa lasia on korvattu entistä kestävämmällä.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan nykytaiteen museo Kiasmaa remontoidaan seuraavan kerran jo vuonna 2021.

Tiistaina Yle kertoi uutisessaan Kansallisgallerian poikkeuksellisen pitkistä yt-neuvotteluista sekä tulevista museoiden korjauksista. Voit lukea jutun tästä.

Rakennuksen omistaa Senaatti-kiinteistöt, joka myös vastaa Kiasman korjauksista. Toimialajohtaja Tuomas Pusan mukaan muutaman vuoden päästä on tarkoitus jatkaa julkisivun remontointia.

– Silloin vuorossa on julkisivujen eli titaanisinkkipelti-rakenteen ja vesikatteen kunnostaminen.

Arkkitehti Steven Hollin suunnittelema museo avattiin yleisölle vuonna 1998. Poikkeuksellinen arkkitehtuuri sekä sijainti herättivät vilkasta keskustelua. Mikko Koski/Yle.fi

Pusan mukaan Kiasmaa täytyy korjata, jotta sen käyttöä museorakennuksena voidaan jatkaa.

– Rakennus on tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, että iso julkisivukunnostus on nyt tehtävä. Jos aikataulua ryhdytään venyttämään, riskit kasvavat koko ajan.

Senaatti-kiinteistöistä kerrotaan, että tuleva työmaa tuo museon ympärille "mittavan määrän" työmaarakenteita ja telineitä. Työ tulee aiheuttamaan melua ja häiriötä.

Kansallisgallerian pääjohtajan Risto Ruohosen mukaan Kiasma joudutaan remontin ajaksi sulkemaan yleisöltä. Vielä ei tiedetä, milloin ja kuinka pitkäksi aikaa museo tullaan sulkemaan.

Sulkemisesta aiheutuu merkittävä lovi pääsylipputuloihin.

Kansallisgalleria varautuu ennakolta tulevaan ja on siksi aloittanut yt-neuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa eli lähes 300 työntekijää.

Yhteistoimintaneuvottelut kestävät poikkeuksellisen pitkään, vuoden 2020 loppuun saakka.

Ruohosen mukaan ketään ei irtisanota, mutta lomatukset ovat mahdollisia.

Museo jouduttiin sulkemaan yleisöltä vuonna 2014 mittavan remontin takia. Silloin korjattiin muun muassa aulan lasikattoa. Yle

Kiasmassa vesivaurioita ja kosteusongelmia

Kiasman museorakennuksen suunnitteli yhdysvaltalainen arkkitehti Steven Holl.

Alusta saakka rakennuksesta käytiin vilkasta keskustelua. Hollin suunnitelmaan ei oltu tyytyväisiä ja rakennuksen sijantia arvosteltiin liian ahtaaksi.

Kiasma avattiin yleisölle vuonna 1998 ja se maksoi 38 miljoonaa euroa.

Sen jälkeen museota on korjattu kahdenkymmenen vuoden aikana sisältä ja päältä. Riesana ovat olleet muun muassa vesivauriot.

Jo muutama vuosi valmistumisesta paljastui kosteusongelmia ja kerrottiin Kiasman vuotavasta seinästä. Kostuneita tuulensuojalevyjä ja lämmöneristeitä uusittiin.

Myöhemmin havaittiin, että Kiasman kattoikkuna vuotaa, eivätkä saumat pidä vettä.

Syksyllä 2014 alkanut remontti sulki museon puoleksi vuodeksi. Silloin uudistettiin aulan lasikattoa, parannettiin näyttelytilojen valaistusta ja akustiikkaa sekä korjattiin sisäkattoja, kattoikkunoita ja lasilankkurakenteita.

Myös Kiasman teatteriin tehtiin ylläpitokorjauksia.

– Syita remonteille on lukuisia. Talot tulevat jossain ajassa kaikki siihen kuntoon, että niitä pitää korjata ja uusia, toimialajohtaja Tuomas Pusa Senaatti-kiinteistöistä sanoo.

Hän ei tiedä tarkkaa summaa, mitä Kiasman remontit ja kunnossapito ovat tähän mennessä maksaneet.

– Puhutaan varmaan kuitenkin miljoonista euroista?

– Varmasti miljoonista euroista kyllä, Pusa myöntää.

Kiasma tekee tänä vuonna kävijäennätyksen. Yksi suosikkinäyttelyistä on tänä vuonna ollut Hrafnhildur Arndóttirin näyttely Nervescape VIII. Finlands Nationalgalleri/Petri Virtanen

"Ei ole osattu rakentaa"

Kiasman johtaja Leevi Haapalan mielestä rakennus on esimerkki vaativasta arkkitehtuurista.

– Sen rakentaminen vaati aikoinaan uusia rakennustapoja. Silloin ei ole joko osattu rakentaa niin kuin on suunniteltu, tai ei ole tehty niin hyvää jälkeä. On puuttunut kokemusta. Rakennuksessa on ollut paljon haastavia osia, hän muistuttaa.

– Eli onko alun perin ollut rakennusjäljessa toivomisen varaa?

– On ollut kyllä. Lisäksi rakennus- ja turvallisuusvaatimukset ovat vuosien varrella menneet eteenpäin.

Haapala sanoo ymmärtävänsä, että museota täytyy korjata teos- ja yleisöturvallisuudenkin takia, mutta "harmia remonteista kuitenkin koituu".

– Meille remontit ovat olleet vaativia toiminnan suunnittelun kannalta. Eihän niistä kukaan sinänsä nauti.

– Olisi ollut hienoa jatkaa tätä Kiasman hyvää flowta. Meillä on tänä vuonna Kiasman paras kävijämäärä ikinä.

Museossa on tänä vuonna vieraillut yli 360 000 kävijää.

Kansallisgalleria on Suomen suurin taidemuseo-organisaatio. Siihen kuuluu Kiasman lisäksi Ateneumin taidemuseo ja Sinebrychoffin taidemuseo.