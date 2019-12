Ranska on sekaisin lakkojen takia, ja pariisilainen Inari Salmivaara pyöräilee 20 kilometriä töihin – "Joululoma tulee kieltämättä tänä vuonna tosi tarpeeseen"

Tanssinopettaja Inari Salmivaara on pyöräillyt viime viikkoina lähes joka paikkaan.

Tanssinopettaja Inari Salmivaara on pyöräillyt viime viikkoina lähes joka paikkaan. Juha Nurminen

PariisiPariisissa asuvan suomalaisen tanssinopettajan ja koreografin Inari Salmivaaran arki on ollut viime viikkoina väsyttävää. Yleensä Salmivaara kulkee Pariisin kaakkoispuolella sijaitsevaan konservatorioon junalla, mutta nyt junat ovat joko seisseet tai sitten niitä on kulkenut vain muutama vuoro päivässä.

Töihin on pitänyt kuitenkin mennä.

– Olen pyöräillyt viime viikkoina lähes joka paikkaan. Työmatkani on 20 kilometriä yhteen suuntaan, joten siinä tulee hyvin lämmiteltyä aamun tanssitunnille, Salmivaara naurahtaa.

Salmivaaran mukaan liikenteessä pitää olla nyt tavallista varovaisempi, sillä teillä viilettää paitsi kokemattomia pyöräilijöitä, myös ruuhkien väsyttämiä autoilijoita.

Tilastotkin kertovat, että liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet Ranskassa lakon alettua huomattavasti.

Oman lisähaasteensa Salmivaaran perheen arkeen tuo opettajien lakkoilu. Koulut ovat välillä kiinni ja välillä auki, eikä lastenhoitajan löytäminen ole liikennelakon aikaan helppoa.

Joululoma tulee tänä vuonna tarpeeseen, Inari Salmivaara sanoo. Juha Nurminen

– Soittelemme korttelin muiden äitien kanssa ja koetamme yhdessä keksiä ratkaisuja, sillä hoitajan pitää löytyä jostain läheltä. Joululoma tulee kieltämättä tänä vuonna tosi tarpeeseen, Salmivaara sanoo.

Metrotunneleissa tarvitaan ensiapua

Pariisin lähes kaikki metrolinjat ovat olleet yli kaksi viikkoa pysähdyksissä, samoin kuin valtaosa bussi-, raitiovaunu- ja junaliikenteestä. Se tarkoittaa, että iso osa Suur-Pariisin yli 12 miljoonasta asukkaasta on joutunut Salmivaaran tapaan pyöräilemään, kävelemään tai jopa liftaamaan töihin.

Autovuokraamoiden varauskirjat ovat täynnä, ja erilaiset kimppakyytipalvelut ovat moninkertaistaneet käyttäjämääränsä.

Auton omistajat eivät ole hekään päässeet helpolla, sillä liikenneruuhkat ovat olleet ennätyksellisiä. Autoletkat Pariisin sisääntuloväylillä ovat pahimmillaan venyneet yhteenlaskettuna yli 600 kilometrin mittaisiksi.

Myös eteneminen keskustan kaduilla on sujunut parhaimmillaankin etanavauhtia.

Muutamat toiminnassa olevat juna- ja metrolinjat ovat ruuhkautuneet pahasti, eivätkä läheskään kaikki halukkaat ole mahtuneet vaunujen kyytiin.

Harvat toiminnassa olevat juna- ja metrolinjat ovat ruuhkautuneet pahasti. Juha Nurminen

Metrotunneleissa on tarvittu ensiapuhenkilökuntaa, kun ihmisiä on pyörtyillyt tai he ovat saaneet ruhjeita kanssamatkustajien rynnätessä juniin.

Ammattiliitot vaativat uudistuksen perumista

Pariisin liikennelaitoksen RATP:n työntekijöiden ja rautatieläisten lisäksi lakossa on muun muassa osa Ranskan opettajista, ammattikuljettajista, sairaalahenkilökunnasta ja jätehuollosta.

Ammattiliitot vastustavat tiukasti Ranskan hallituksen valmistelemaa eläkeuudistusta, joka yhdistäisi maan 42 eri eläkejärjestelmää. Liitot pelkäävät uuden pistejärjestelmän laskevan työntekijöiden eläkkeitä.

Ne kritisoivat myös uutta bonusjärjestelmää, jonka olisi tarkoitus houkutella ihmisiä jatkamaan töissä 64-vuotiaaksi eli kaksi vuotta virallista eläkeikää pidempään. Ärtymystä herättää myös tiettyjen ammattiryhmien kuten metronkuljettajien ja rautatieläisten erikoisetuisuuksien poistaminen.

Tilastojen mukaan liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet Ranskassa lakon alettua. Juha Nurminen

Ranskan hallitus on puolustanut uudistusta sanoen sen olemalla nykyjärjestelmää tasa-arvoisempi ja läpinäkyvämpi. Uudistus takaisi kaikille ranskalaisille samat edut, ja sen luvataan nostavan etenkin pienipalkkaisten ryhmien, pätkätyöläisten sekä ylipäätään naisten eläkkeitä.

Uudistuksen sisällöstä viestiminen on ollut kuitenkin kömpelöä. Viimeisin takaisku tuli, kun eläkeuudistuksesta vastannut Jean-Paul Delevoye joutui yllättäen eroamaan palkkioihinsa liittyvien epäselvyyksien takia.

Lakko saattaa kestää joulun yli

Presidentti Emmanuel Macron vakuutti keskiviikkona, että hallitus vie uudistuksen lakoista huolimatta läpi.

Presidentti sanoi hallituksen olevan kuitenkin valmis kohtuullisiin myönnytyksiin.

Pääministeri Édouard Philippe tapasi keskiviikkona ammattiliittojen edustajia kompromissin löytämisen toivossa, mutta osapuolten kannat olivat vielä kaukana toisistaan. Keskustelut jatkuvat tänään torstaina. Nyt yritetään löytää ratkaisua etenkin joulunajan liikenteen helpottamiseksi.

Kyselytutkimusten mukaan yli puolet ranskalaisista ymmärtää yhä lakkolaisia. Niin myös pariisilainen Mireille Davidson, joka odotteli keskiviikkona kimppakyytiä kiinni olevan metroaseman kupeessa.

– Olen lakkolaisten puolella, vaikka joudunkin itse kärsimään. En tosin välttämättä ymmärrä hyvistä eduista nauttivien rautatieläisten ja Pariisin liikennelaitoksen työntekijöiden protesteja. Mutta sympatisoin opettajia, jotka pelkäävät eläkkeidensä huononemista, Davidson sanoi.

Pariisilainen Mireille Davidson on kävellyt lakkojen takia useita tunteja päivässä. Juha Nurminen

Toistaiseksi näyttää todennäköiseltä, että massiiviset lakot jatkuvat vielä joulunkin yli. Niiden aiheuttama lovi Ranskan talouteen on merkittävä, sillä lakon hintalapuksi arvioidaan jopa 500 miljoonaa euroa päivässä.

Useat Pariisin keskustan museot, ravintolat ja kaupat kertovat asiakasmääriensä romahtaneen joulukuussa. Tavallisesti se on vuoden parhaita myyntikuukausia.

Lue myös:

Ranskassa 615 000 kaduilla vastustamassa eläkeuudistusta – Pariisissa poliisi käytti kyynelkaasua

Ranskassa työmatkalaisten piina jatkuu – liikennelakko kestänyt jo 12 päivää, joululiikenne uhattuna

Ranskan pääministeri esitteli kiistanalaisen eläkeuudistuksen – ammattiliitot pettyivät ja uhkaavat jatkaa Pariisin lamauttaneita suurlakkoja