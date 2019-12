Ruotsiin tuotiin Syyriasta kesällä seitsemän Isis-terroristin orpoa – Näin heitä on kotoutettu: lapsille uudet henkilöllisyydet ja perheet

Patricio Galvez pakkasi matkatavaroita Syyrian-matkaa varten maaliskuussa. Hänen asuntonsa lattialla Göteborgissa lojui hujan hajan lastenkenkiä ja -vaatteita. Hän oli lähdössä etsimään seitsemää orvoksi jäänyttä lastenlastaan al-Holin vankileiriltä.

Kengät ja vaatteet olivat lapsia varten.

Lasten isä oli tunnettu ruotsalais-norjalainen Isis-terroristi Michael Skråmo. Skråmo julkaisi eläessään useita Isisin propagandavideoita, joissa hän kehotti ruotsalaisia muslimeja terrori-iskuihin ja muuttamaan kalifaattiin. Äiti oli Patricio Galvezin tytär, Amanda Gonzales. Kumpikin oli kuollut Syyriassa alkuvuoden aikana.

– Kaikki tietävät, minkälainen järjestö Isis on. Minun taisteluni keskittyy seitsemän viattoman lapsen pelastamiseen. Kaikella tapahtuneella pahalla ei ole mitään tekemistä heidän kanssaan. He ovat viattomia uhreja, sanoi Patricio Galvez Ruotsin television SVT:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) ennen lähtöään.

Skråmo ja Gonzales olivat elokuussa 2014 kertoneet lähtevänsä lomamatkalle Turkkiin. Vanhempiensa tietämättä he jatkoivat matkaansa Turkista Syyriaan neljän pienen lapsensa kanssa. Pariskunnan nuorimmat kolme lasta syntyivät Syyriassa.

Galvez katuu mediahuomiota

Galvez kävi taistelua lastenlastensa puolesta näyttävästi omalla nimellään ja kasvoillaan ruotsalaisessa ja kansainvälisessä mediassa pitkin kevättä. Sitä hän katuu nyt.

– Minun ei olisi pitänyt olla niin paljon julkisuudessa. Siihen ei olisi ollut tarvetta, jos eläisimme paremmassa yhteiskunnassa, jossa olisi viisaita ja humaaneja ministereitä, Galvez kirjoittaa Ylelle viestipalvelu Whatsappissa.

Suomessa al-Holin orpolasten omaiset eivät ole halunneet esiintyä julkisuudessa. Sitä Galvez pitää hyvänä. Mediajulkisuus on vaikeuttanut yhteydenpitoa lapsenlapsiin. Galvez tunnistetaan Ruotsissa, ja lapsenlapset, jotka ovat saaneet uudet henkilöllisyydet, voitaisiin mahdollisesti tunnistaa hänen kauttaan.

– En kuitenkaan oikein voi valittaa. Lapset ovat nyt turvassa. He voivat hyvin ja alkavat toipua kaikesta tapahtuneesta, Galvez kertoo.

"Itkin melkein silmät päästäni"

Huhtikuun alussa Patricio Galvez saapui Syyriaan etsimään lapsenlapsiaan. Hänellä oli tieto, että nuorimmat kolme, 1-, 2- ja 3-vuotiaat, olisivat sairaalahoidossa Hasakan kaupungissa Koillis-Syyriassa. Se on lähin suurempi kaupunki al-Holin leirin lähistöllä, noin 40 kilometrin päässä.

Ruotsissa syntyneet neljä 5–8-vuotiasta lasta olivat Galvezin tiedon mukaan al-Holin vankileirillä.

Al-Holin leiri on Syyrian kurdien johtamien joukkojen hallinnassa lähellä Irakin rajaa. Leena Luotio / Yle

Galvez onnistui parissa päivässä löytämään nuorimman lapsen (siirryt toiseen palveluun) syyrialaisesta sairaalasta.

– Hän näytti puolikuolleelta, mutta hän vain nukkui. Otin hänet sängystä, ja hän alkoi kitistä. Aloin puhua hänelle ruotsia. Silloin hän avasi suuret siniset silmänsä ja tuijotti minua, Galvez kertoi SVT:lle.

– Sanoin hänelle: "Isoisä aikoo viedä sinut kotiin, pikku-ukko", ja hän alkoi hymyillä. Itkin melkein silmät päästäni.

Galvezin mukaan kaikki muutkin huoneessa olleet itkivät.

Huhtikuun 8. päivänä SVT (siirryt toiseen palveluun)kertoi, että isoisä ja kaikki seitsemän lapsenlasta olivat tavanneet toisensa. Tapaamisesta julkaistiin myös yksityishenkilön ottama kuva.

Se on kuin mistä tahansa perhealbumista. Kuvassa kaikki kahdeksan istuvat rivissä sohvalla. Galvez pitää nuorinta lasta sylissään. Muut lapset istuvat isoisänsä molemmin puolin. Lastenlasten kasvot on kuvassa sumennettu. jotta heitä ei tunnistettaisi.

Kuvakaappaus Ruotsin television kotisivulta. SVT

Galvezin mukaan leiriä hallinnoivat kurdiviranomaiset olivat antaneet hänelle luvan tavata lapset ja luvan myös viedä heidät takaisin Ruotsiin.

Ruotsin hallitus ei kuitenkaan ollut tehnyt päätöstä orpolasten mahdollisesta palauttamisesta. Ulkoministeri Margot Wallström tekisi sen muutamaa päivää myöhemmin.

Keskustelu Ruotsissa kiihtyy

SVT:n jutut orpolapsista al-Holin leirillä, ja isoisän kamppailusta heidän tuomisekseen Ruotsiin herättivät valtavan keskustelun Isis-leirille joutuneiden lasten asemasta Ruotsissa.

Ruotsissa viranomaiset ja järjestöt arvioivat, (siirryt toiseen palveluun)että al-Holin leirillä on kaiken kaikkiaan noin 60–80 lasta, joiden vanhemmista ainakin toinen on ruotsalainen.

Pian kuvan julkaisun jälkeen Ruotsissa pidettiin ensimmäinen mielenosoitus (siirryt toiseen palveluun) Galvezin lastenlasten tuomiseksi Ruotsiin. Mediassa alkoi keskustelu leirillä olevien lasten oikeuksista ylipäätään. Pelastakaa lapset -järjestö (siirryt toiseen palveluun) ja Punainen Risti vaativat (siirryt toiseen palveluun) lapsien kotiuttamista.

Oikeustieteiljä arvioi, (siirryt toiseen palveluun) ettei orpolasten kuljettamiselle al-Holin leiriltä Ruotsin konsulaattiin Erbilissä Irakissa ollut oikeudellisia esteitä.

Ulkoministeri Margot Wallström teki avauksen leirilasten kotiuttamiseksi jo neljä päivää isoisän ja lastenlasten tapaamisen jälkeen. Hän ei kommentoinut Galvezin tapausta, vaan kirjoitti Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) 12. huhtikuuta yleisesti, että lapset tulisi palauttaa Ruotsiin, jos se olisi mahdollista.

Se on pysynyt hallituksen linjana. Ruotsin hallituksen pohdinnat lasten kohdalla olivat hyvin samantyyppisiä kun Suomen. Se korosti, että lapsien palauttamisesta piti päättää tapauskohtaisesti. Aikuisia Ruotsi ei ole halunnut auttaa palaamaan, eikä Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) halua sitä edelleenkään.

Lapset pääsevät kotiin

Ruotsin hallitus ja viranomaiset toimivat lopulta kaikessa hiljaisuudessa.

Toukokuun 8. päivänä Ruotsin ulkoministeriö vahvisti (siirryt toiseen palveluun), että Galvezin lapsenlapset oli kuljetettu al-Holin leiriltä Syyriasta Erbiliin Irakiin.

Galvez oli odottanut lapsien kohtalon ratkeamista Erbilissä noin kuukauden ajan. Hän sai heidät hoteisiinsa erbililäisessä hotellissa.

– He nukkuivat hyvin, mutta pienin heräsi aika usein. En ole nukkunut paljonkaan. Oli ehkä virhe antaa heille kaikki leikkikalut kerralla, se villitsi heidät täysin, Galvez kertoi SVT:lle (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisen yhdessä vietetyn yön jälkeen.

Lapset viettivät isoisänsä kanssa Erbilissä viikon. He kävivät lääkärintarkastuksessa, ja Syyriassa syntyneiden lasten henkilöllisyydet tarkistettiin. Lapsille hankittiin tarvittavat matka-asiakirjat.

Patricio Galves on helpottunut, kun hän on saanut lapsenlapsensa Ruotsiin. Kuva: Mike Toivonen. Mike Toivonen

Toukokuun puolivälissä isoisä ja lapset lensivät Erbilistä Göteborgiin. Lentoasemalla heitä oli turvallisuussyistä vastassa poliisi. Vastuun orpolasten tilanteen selvittämisestä ottivat kuitenkin Göteborgin sosiaaliviranomaiset. Koska lasten huoltajat olivat kuolleet, heidät sijoitettiin kunnalliseen hoitokotiin.

Tarkoituksena oli selvittää, mitä apua he tarvitsevat ja kuka ryhtyisi heidän edunvalvojakseen. Sosiaaliviranomaisten kommentoivat lasten tilannetta niukin sanakääntein yksilön suojan vuoksi.

– Yleisesti voin sanoa, että teemme aina turva-arvion lapsista, joilla ei ole huoltajaa. Heihin voi kohdistua uhkaa. Se voi johtaa huostaanottoon ja siihen, että heidän henkilötietonsa suojataan, kertoi sosiaalitoimen tiedottaja Ing-Marie Larsson sanomalehti Göteborgs-Postenille (siirryt toiseen palveluun).

Galvez sai tavata lapsia kerran viikossa.

Lapset sijoitettu eri perheisiin

Vähitellen julkisuusrumba on Patricio Galvezin lastenlasten ympärillä hiljentynyt. Galvez esiintyi julkisuudessa vielä joitakin kertoja kesä- ja heinäkuussa, muun muassa Ylen A-studiossa.

Katso video: Ruotsalaisisoisä kuvailee al-Holin Isis-leirin olosuhteita Ylelle: “Lapset ovat kokeneet todellisen helvetin”

Syksyllä Galvezin lapsenlapsista ei kirjoitettu juuri mitään. Mutta marraskuussa sanomalehti Dagens Nyheter julkaisi haastattelun lasten edunvalvojasta (siirryt toiseen palveluun). Tämä esiintyi lehdessä nimettömänä lasten suojelemiseksi.

Lapset olivat saamassa uudet henkilöllisyydet ja perheet. Heidät sijoitettaisiin joihinkin eri perheisiin. Mitä isoisä Patricio Galvez ajattelee siitä, onko hän yhä yhteydessä lapsiin?

– Kyllä. Aion aina pitää heihin yhteyttä. Mutta en voi tehdä sitä siinä määrin kuin haluaisin. Tai kuin he haluaisivat, Galvez kirjoittaa Ylelle Whatsappissa.

– Miten he viihtyvät uusissa perheissään? Ovatko he sopeutuneet?

– Sitä minun on vaikea sanoa. Vaikeinta tapauksessamme on, että heitä on niin paljon. Heitä on seitsemän, ja heidät on erotettu toisistaan. Vaikeinta on ylläpitää yhteyttä heidän välillään! Kaikilla perheillä on omat verkostonsa, ja se tekee siitä vaikeaa.

Galvez kuitenkin korostaa, että tärkeintä on, että lapset ovat turvassa.

– Jos he olisivat jääneet Syyriaan, joku heistä olisi varmasti kuollut.

Ruotsin hallitus ei ole auttanut muita al-Holin leirillä olevia ruotsalaislapsia kotiin.

Juttu perustuu lyhyen Whatsapp-haastattelun lisäksi Ruotsin television, sanomalehti Dagens Nyheterin ja Expressenin huhti- ja kesäkuun välillä julkaisemiin lukuisiin artikkeleihin Patricio Galvezin taistelusta lastenlastensa palauttamiseksi Ruotsiin.

