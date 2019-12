Al-Hol-leiriläisen omainen kertoo Ylelle: Nainen pyysi apua ulkoministeriöstä jo vuosia sitten päästäkseen Isisistä – on tarvittaessa valmis salakuljetuksiin

Ainakin yksi al-Holin leirin suomalaisnainen on ollut tiettävästi yhteydessä Suomen viranomaisiin jo vuosia päästäkseen pois Isisin alueelta.

– Hän on lähettänyt aktiivisesti viestejä Suomeen, pyytänyt apua ja kertonut olosuhteista. Hän lähetti jopa [edelliselle ulkoministerille] Timo Soinille (sin.) sähköpostia, naisen omainen kertoo.

Omaisen mukaan nainen on ollut valmis turvautumaan myös salakuljettajiin alueelta poistumiseksi. Reitti on kuitenkin aina paljastunut tai jotain muuta on mennyt mönkään, ennen kuin hän on lähtenyt vaaralliseen yritykseen.

Yle ei kerro yksityiskohtaisia tietoja naisesta, jotta hän ei ole tunnistettavissa. Al-Holin leirillä naiset ovat yhä Isisin tarkkailussa.

– Hän on ollut selvästi tarkkailun alla kun on kirjoittanut meille Whatsappissa. Sen huomaa edelleenkin, että hän varoo sanomasta mitään pahaa ryhmästä, omainen kertoo.

Salakuljetus on vaihtoehto myös al-Holista poistumiseksi, jos suomalaisviranomaiset eivät päädy hakemaan perheitä pois leiriltä, omainen sanoo. Salakuljetukset sisältävät kuitenkin erittäin paljon riskejä ja ovat erittäin kalliita.

– Me olemme koko hänen Syyriassa olonsa ajan yrittäneet kannustaa, että jos tulee tilaisuus, lähde. On tiedetty, että jos vain pääsee Syyrian alueelta, Suomen valtio auttaa.

Omaisen mukaan nainen ryhtyi katumaan Syyriaan menoaan pian sinne lähtönsä jälkeen.

– Tuli sitten ilmi, että asia ei olekaan niin yksinkertainen, että sieltä voi lähteä pois. Hän on ollut loukussa siinä maassa monta vuotta, omainen sanoo.

Ulkoministeriö ei ota kantaa väitteeseen, että leirillä oleva nainen on pyytänyt heiltä apua vuosien ajan. Ministeriö on kertonut jo vuonna 2014, että heille on tullut avunpyyntöjä Syyrian sota-alueella olevilta suomalaisilta.

Yle ei ole pystynyt varmistamaan naisen kertomusta riippumattomasta lähteestä, mutta on saanut vastaavanlaisia tietoja hänen pyrkimisestään pois alueelta jo vuosia sitten.

Omainen: UM toimitti lapselle lääkettä leiriin

Omaisen mukaan nainen sai apua ulkoministeriön kautta, kun hänen lapsensa kunto heikkeni al-Holin leirillä. Koska nainen ei ollut saanut leiriä hallinnoivilta kurdeilta lääkkeitä sairaalle lapselleen, omainen lähetti sähköpostitse avunpyynnön Suomen ulkoministeriöön.

Seuraavana päivänä naisen teltalle ilmestyi omaisen mukaan kansainvälinen avustustyöntekijä lääkityksen kanssa.

– Ulkoministeriöstä on tullut viestiä, että kaikissa akuuteissa tilanteissa olkaa yhteydessä heihin ja he yrittävät auttaa, omainen sanoo.

Ulkoministeriö ei kommentoi tapausta.

– Meiltä konsuliyksiköstä on kuluneina kuukausina todettu, että Suomi on pyrkinyt kansainvälisten järjestöjen kautta avustamaan leirillä olevia, mutta en voi mennä yksityiskohtiin, sanoo Antti Putkonen, UM:n konsuliasioiden yksikön päällikkö.

– Ulkoministeriö on kaiken aikaa pyrkinyt saamaan tietoa alueelta avustusjärjestöjen kautta. On selvää, että järjestöt toimivat humanitaarisen avun ja omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti ja mitään erityispyyntöjä on vaikea toteuttaa heidän kauttaan, Putkonen kommentoi.

Mikä al-Hol? Syyriassa sijaitseva pakolaisleiri, jonne on koottu tuhansia ihmisiä terroristijärjestö Isisin entisiltä alueilta.

Leirillä on noin 40 suomalaista: kymmenkunta naista ja noin 30 lasta.

Heidän paluunsa kotimaahan on arka kysymys, koska suojelupoliisi pitää naisia ja mahdollisesti myös lapsia turvallisuusuhkana.

Leiriä valvovan kurdihallinnon mukaan sen resurssit eivät riitä leirin hallintaan.

Nainen valmis palaamaan huostaanoton ja rikostutkinnan riskistä huolimatta

Nainen pelkää lastensa huostaanottoa mutta on omaisen mukaan silti valmis palaamaan Suomeen. Hän on valmis myös siihen, että häntä tutkitaan rikoksesta epäiltynä.

Omainen luottaa siihen, että viranomaiset osaavat erotella eri naisten ja perheiden tilanteita.

– Kyllähän he ministeriössä sanoivat, että katsovat näitä tapauksia yksilöllisesti. Uskon, että he tekevät myös niin.

Omainen oli kesällä tapaamassa silloista pääministeriä Antti Rinnettä (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.). Hän kertoo, että osa omaisista on halunnut itse lähteä al-Holiin hakemaan perheenjäseniään, mutta suomalaisviranomaiset ovat kehottaneet olemaan menemättä alueelle.

– Meidän perheestämme ei kukaan uskalla mennä. Eri asia olisi, jos olisi joku viranomainen mukana, hän sanoo.

Ruotsalainen isoisä kävi keväällä hakemassa seitsemän lapsenlastaan leiriltä ruotsalaisviranomaisten avustuksella.

Nainen tekstiviestissä: En välitä mitä ihmiset ajattelevat minusta

Leirillä oleva nainen viestitti itse Ylelle viikonloppuna pohtivansa, miten suomalaiset suhtautuvat heihin, jos he palaavat.

– Minä henkilökohtaisesti en välitä siitä, mitä ihmiset ajattelevat minusta, hän kirjoitti.

– Uskon että suurin osa suomalaisista, jos ei kaikki, haluavat takaisin. Kuka nyt haluaa elää leirillä (vankilassa)?

– Leirillä on ihan kurjaa ihan oikeesti. Ette voi ikinä ymmärtää.

Toinen leirillä oleva nainen, joka myös on halukas palaamaan, kirjoitti Ylelle pitävänsä lasten erottamista äideistään epäinhimillisenä.

– Monia meitä lähinnä huolestuttaa se, että julkisuudessa on paljon puhetta lasten huostaanottamisesta ja lapsen erottamisesta äideistään, hän kirjoitti viestissään.

– Lapsen erottaminen vanhemmastaan on epäinhimillistä. Suorastaankin sairasta, ottaen huomioon sen, että lapset ovat läpikäyneet kauhean sodan. Lasta ei pidä tämän enempää traumatisoida.

Al-Holin leirillä on Ylen tietojen mukaan 11 Suomesta lähtenyttä naista, joilla on noin 30 lasta. Yle on tavoittanut näistä naisista viime päivinä seitsemän joko suoraan tai omaisten kautta. Heistä kuusi olisi halukkaita tulemaan Suomeen. Yksi on viestittänyt haluavansa jäädä Syyriaan.

Kahden orpolapsen hakuoperaatio Suomeen on jo alkanut.

Lue lisää:

Isis-leirin naiset Ylelle: Kurdiviranomaiset kutsuivat al-Holin suomalaiset kokoon ja hakivat orpolapset

Näin al-Holin lapset aloittavat elämänsä Suomessa – sodan keskellä opitun ideologian purkaminen voi viedä vuosia

Suomi päätti kotiuttaa al-Holin lapset, mutta milloin ja tulevatko äidit mukaan? Tämän tiedämme hallituksen linjauksesta

Psykologiliitto: Al-Holin lapsia ja äitejä ei pidä erottaa toisistaan

Onko Suomi palauttamassa “terroristeja”? 5 olennaista kysymystä al-Holin suomalaisten synnyttämästä turvallisuusuhasta

Ainakin viisi al-Holin leirillä olevaa naista haluaisi palata Suomeen, kertovat Ylen tavoittamat omaiset ja leirillä olevat naiset

Putositko tyystin kärryiltä Haavisto–al-Hol-jupakassa? Ota homma haltuun nopeasti ja lue tämä juttu